เศร้า ! สาวตามหาเพื่อน 2 รายที่อิแทวอน เผยพบแล้วแต่เสียชีวิตทั้งคู่

จากกรณี “อิแทวอน” (Itaewon) ย่านชอปปิ้งชื่อดังของเกาหลีใต้ เกิดโศกนาฏกรรม มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากวันนี้ (30 ต.ค.) ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ @karinep_yss ได้โพสต์ข้อความตามหาเพื่อนไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุ ที่คาดว่าน่าสูญหายไปในเหตุการณ์อิแทวอน ระบุว่า "เรากำลังตามหาเพื่อน 2 คนอยู่ ติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะ ถ้าใครได้เจอหรือเห็นที่ไหน ติดต่อมาหน่อยนะคะ #อิแทวอน" และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นคนไทย 1 คน และญี่ปุ่นอีก 1 คนล่าสุด เจ้าตัวโพสต์ว่า "ตอนนี้เจอแล้วค่ะ... แต่เสียชีวิตทั้ง 2... ขอขอบคุณทุกคนที่พยายามช่วยตามหา..Thank you to all for your help. We found them but they sadly passed away... May they rest in peace.."