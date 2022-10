MEA คว้ามาตรฐานอาคารเขียวฯ (LEED) ปี 2022ในระดับ Platinum จากหน่วยงาน USGBC สหรัฐอเมริกา

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการปรังปรุงอาคารสำนักงานเพลินจิต ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี สู่มาตรฐานอาคารเขียวเป็นที่ยอมรับระดับโลก ความเป็นผู้นำออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ประเภทอาคารเดิม (Existing Biliding : Operation and Maintenance) ซึ่งได้ผ่านการรับรองในระดับ Platinumระดับสูงสุดจากหน่วยงาน U.S. Green Building Council (USGBC) & Green Business Certification Inc. (GBCI)MEA ในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดก้าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน มาจนถึงปัจจุบัน MEA ถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์ในด้านหน่วยงานที่จัดทำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นอาคารเขียว (Green Building) MEA ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเป็นผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อ MEA และสังคม สมกับการเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร