ตราบที่ยังหายใจ รักไม่สิ้นกลิ่นอาย Custom : ‘นันทพัฒน์ อุ่นพิกุล’ ประธานจัดงาน ‘BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW’

แรงสนับสนุน Soft Power

นอกจากบอกเล่า ถึงที่มาและการจัดงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ในแต่ละปี ซึ่งล้วนได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดหมาย เขาและทีมงานยังมองเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของคนไทย ที่มีฝีไม้ลายมือในการแต่งรถไม่แพ้ชาติใดในโลก และมุ่งหวังผลักดันให้ความสร้างสรรค์นี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเวทีให้ได้แสดงฝีไม้ลายมือ ได้พบปะกับศิลปิน นัก CUSTOM จากประเทศต่างๆความพิเศษของงานในปีนี้ จึงไม่เพียงมีคณะกรรมการจากต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาตัดสินรางวัล ภายในงานยังมีพื้นที่ให้กับการประกวด Kustom Paint Thailand Contest โดยนันทพัฒน์เชื่อมั่นว่า ศิลปินกลุ่มนี้ คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังรถต่างๆ ที่มีลวดลายสวยงาม ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาจึงเปรียบเสมือน ‘Soft Power’ ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของรถทุกคันที่เข้าประกวดยังมีรายละเอียดและความน่าสนใจอีกมาก ที่นันทพัฒน์บอกเล่าไว้ผ่านถ้อยคำนับจากนี้"คือต้องบอกว่า ไม่มีใครรู้ครับ ว่าเด็กน้อยคนหนึ่ง เวลาคุณพ่อไปดูรถแข่ง ทุกคนจะ Welcome เด็กน้อยคนนี้ จะรักผมหมดเลย ‘อ้าว บอมบ์ มานี่มา นี่ลูกพี่แดงโว้ย’ คือพ่อผมชื่อแดงครับ เขาก็จะชวนคุย เรียกเรา ‘มาๆ ดูแลบอมบ์ ดีๆ นะ’ ผมจึงผูกพันกับทีมงานในสนามแข่ง ผมก็ได้ไปนั่งในรถเขาบ้าง เพราะบางทีคุณอาเขาก็บอกว่าอย่าเดินแบบนี้ มันอันตราย เดี๋ยวจะแข่งแล้วผมซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับ อย่างที่ผมบอก สำหรับผมแล้ว จึงไม่มีความสุขเท่ากับการได้เห็นรถสวยๆ เห็นรถแต่ง ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ ได้ดูคนขี่รถสวยๆ กัน เราเองอาจไม่มีปัญญาไปขี่รถคันละ 30-40 ล้านบาท แต่แค่เห็นคนไทยได้ขี่รถแบบนั้น ผมก็มีความสุขแล้วครับ เพราะว่าเราก็คือคนไทยเหมือนกัน"ผมอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้น อยากให้ทุกคนรักกัน ช่วยกันผลักดันงานแบบนี้ออกไป แล้วเมื่อวันหนึ่งประสบความสำเร็จ คุณจะเห็นเองว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทำไป เดี๋ยวมันก็จะกลับมา ผมเชื่อแบบนั้น แต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะก้าว ไม่กล้าที่จะเริ่ม มันก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ครับ” เป็นเรื่องราวความประทับใจนับแต่เยาว์วัย กระทั่งถึงปัจจุบันของประธานจัดงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ผู้นี้เมื่อขอให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมานับแต่แรกเริ่มของการจัดงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนันทพัฒน์ ตอบว่าสาเหตุสำคัญของการจัดงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW เกิดจากการที่เขาและทีมงานได้มองเห็นถึงความสำคัญของคนไทย ที่มีฝีไม้ลายมือในการแต่งรถเขากล่าวว่า BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW เกิดมาจากการที่เขาและทีมงานได้เดินทางไปต่างประเทศ ได้ไปดูงานของประเทศต่างๆ ทั้งในโซนเอเชียและโซนยุโรปนันทพัฒน์บอกเล่าถึงความเป็นมากว่าจะเป็น BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW และกล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานก่อนหน้านั้น เขามีอาชีพเป็น Organizer จัดงานให้กับหลายๆ บริษัทมาแล้วมากมายแล้ว แต่งาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW นั้น ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเองนันทพัฒน์กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน ยังมีผู้จัดงาน ซึ่งเป็นทีมงานของเขาเอง ร่วมเป็น Co-Founder อีก 3 ซึ่งนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOWเดิมทีพวกเขามีการพูดคุยกันกับทีมงานมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราอยากจะทำ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW เพราะเราเห็นถึงศักยภาพของคนไทยและอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยเก่ง คนไทยก็มีดี คนไทยมีความสามารถมากมาย คนไทยขาดอย่างเดียวคือพื้นที่ขาดเวทีให้นำเอาไอเดียเจ๋งๆ มาพบเจอกัน จึงเป็นที่มาให้นันทพัฒน์ได้เดินทางไปพูดคุยกับมิสเตอร์ชิเกะ ( Mr. Shige Suganuma ) ซึ่งเป็นเจ้าของงาน Yokohama Hot Rod Custom Show Japan ในปี ค.ศ. 2015“เราก็ได้แรงบันดาลใจแล้ว เพราะทางมิสเตอร์ชิเกะมองเห็นความสำคัญและศักยภาพของคนไทยนะ เขาบอกจัดเลย เดี๋ยวเขาซัพพอร์ตให้ จากนั้นเราก็ทำการบ้าน หาความรู้กันอีก 1 ปีเต็มๆ ครับ เราทำการบ้าน ด้วยการเดินทางไปในแต่ละประเทศ เพื่อไปเชิญ Builders หรือว่า Guest ที่เป็น Founder ของแต่ละประเทศเริ่มต้นก็คือ ผมต้องเชิญ Founder จากแต่ละประเทศมา เพื่อให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้กับเราในปีแรก งานจึงเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2016 เราจัดกันใกล้ๆ โรงงานยาคูลท์( *หมายเหตุ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ) ที่ถนนวิภาวดีรังสิตครับ” นันทพัฒน์ระบุถามว่าคุณต้องการให้งาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW กลายเป็น Culture เป็นปรากฏการณ์ที่ยั่งยืนในประเทศไทยให้ได้ ปัจจุบันถือว่าทำได้สำเร็จหรือไม่ ยังมีสิ่งใดที่คุณคาดหวังนันทพัฒน์ตอบว่า “จริงๆ แล้ว ผมขออนุญาตตอบอย่างนี้แล้วกันครับ คือสำหรับผมแล้ว BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW มันไม่ใช่แค่งานครับ แต่ที่ผมต้องการคือการสร้างปรากฏการณ์รถ CUSTOM ให้เป็นที่ยั่งยืนในประเทศไทยให้ได้ วันนี้ ผมมีลมหายใจอยู่ วันนี้ผมยังพอที่จะมี Connection มีลู่ทาง ผมไม่ได้ทำงานนี้เพื่อเงินนะครับ แต่ผมทำงานนี้เพื่อคนไทยทุกคน ผมอยากให้งานนี้ เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของผมและทีมงาน ผมไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทำแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน ถึงเมื่อไหร่ แต่ตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ ผมก็จะทำต่อไป หากถามผมว่า งาน ณ ตอนนี้ มัน Success หรือยัง ผมคงตอบไม่ได้แต่ผมบอกได้แค่ว่า เราได้รับ Feedback ที่ดีขึ้น ในทุกๆ ปีที่เราจัดครับ"ปีแรกเราได้รับ Feedback ที่ดี แต่ต้องพูดแบบนี้ครับ ลำพังผมเอง ผมไม่ได้มีทุนทรัพย์เพียงพอ จึงต้องมีการหาสปอนเซอร์ เพื่อที่จะนำเงินตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเชิญ Guest ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วให้เขา จองโรงแรมให้เขา ดูแลทั้งการรับ-ส่งจากสนามบิน ดูแลเรื่องอาหาร ดูแลทุกอย่าง"ทุกอย่างเป็น Cost ทั้งหมด และอย่างที่เล่าว่าปีแรกเราเริ่มด้วยพื้นที่เล็กๆ เป็นโกดัง แถวๆ โรงงานยาคูลท์ จากนั้นมาเมื่อปีแรกเราได้ Feedback ดี ก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนบ้าๆ นิดๆ เราอยากทำให้สุด ปีที่สอง ผมก็เขยิบไปอีกขั้น คือผมขายรถไปคันนึงเลยครับ เพื่อที่จะเอาเงินไปเป็นค่าเช่าที่ไบเทค บางนา ( *หมายเหตุ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ) เพราะอยากจะทำให้คนได้รู้ว่า ใครที่ยังไม่เคยไปงาน Yokohama Hot Rod Custom Show Japan คุณมาที่งานนี้ คุณไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปเลย คุณจะได้มาเห็นงาน Yokohama Hot Rod Custom Show ในเวอร์ชั่นไทยแลนด์และผมก็สามารถทำให้ Guest จากญี่ปุ่น ที่เขาอยู่ที่ Yokohama Hot Rod Custom Show Japan บอกว่า นี่คือเดอะเบสต์ Hot Rod Custom Show ในเอเชียแล้วนะ"นี่แค่ปีที่สองนะครับ แต่การสนับสนุนจากในหลายหน่วยงานก็มีให้บ้างครับโดยที่เขาไม่รู้เลยครับว่างาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW มีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากงานของผมเป็นงานที่มีคนจากทั่วประเทศเดินทางมาทั้งจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ทุกๆ ภาค คือเขาไม่ได้มาวันเดียว แล้วเขากลับ แต่เขาต้องหาที่พัก เมื่อเขามา เขาต้องใช้ชีวิตถึง 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยในกรุงเทพฯดังนั้น จึงถือว่ามีเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในโรงแรมและสายการบินเองก็เช่นกันบางคนมาจากเชียงใหม่ เขาก็ไม่อยากนั่งรถมา เขาก็นั่งเครื่องมา ดังนั้น ในการจัดงานแต่ละครั้งจึงส่งผลหมดเลยครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพียงแต่เราไม่ได้มีช่องทาง หรือ Connection ที่จะเข้าไปขอสปอนเซอร์ให้มาสนับสนุนในจำนวนมากเช่น ในปีที่สอง การเช่าไบเทค ผมก็ไม่ได้มีปัญญาไปเช่าฮอลล์ใหญ่ๆ ผมก็เช่าได้แค่ฮอลล์เดียวครับ เพราะผมซัพพอร์ตไม่ไหว ก็ต้องเรียนตรงๆ ครับ ผมไม่อายเลยครับ แล้วก็ในส่วนของปีแรก ขาดทุนอยู่แล้วครับ มีคนเข้ามาเยอะจริง แต่ค่าตั๋วเราแค่ 300 บาท แต่ผมจ่าย Cost หลายล้านบาท ดังนั้นจึงขาดทุนครับ”จากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นงานครั้งที่สองในปี 2017 นันทพัฒน์จึงตัดสินใจพักก่อน จากปีแรกคือ ค.ศ. 2016และปีที่สองคือ ค.ศ. 2017 หากจะจัดต่อในปี 2018 เขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาไม่มีเงิน ไม่มีทุนทรัพย์ จึงหยุดก่อน เพื่อหารือกับทีมงานทุกๆ คน ดังนั้น ในปี 2018 จึงเป็นปีที่นันทพัฒน์หยุดจัดงาน เพื่อไตรตรองว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้และในที่สุด เขาก็ตัดสินใจจัดงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ในปี ค.ศ.2019 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3“ ผมตัดสินใจว่าเมื่อเดินทางแล้ว ผมต้องไปให้สุดวันนี้ มันยังไม่สำเร็จไม่เป็นไร แต่เราต้องไปต่อ อย่างที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นว่า ตราบใดที่ผมยังมีลมหลายใจผมก็จะทำต่อไปนะครับ จะเกิดอะไรก็ไปว่ากันในอนาคต"เมื่อถึงปี 2019 ผมไปจัดที่ไบเทคไม่ได้ เพราะผมมีเงินไม่พอ ไม่มีผู้สนับสนุน ผมก็จัดที่ Show DC ในปี 2019 และทำให้ผู้ที่ชอบ HOT ROD CUSTOM SHOW กระจายไปยังต่างประเทศ"ในปี 2019 ก็เริ่มมีจุดพลิกผันขึ้นมา เนื่องจากมีผู้ใหญ่ สนใจว่า ‘เอ๊ะ! งานอะไร ยังไงนะ ไหนลองเข้ามาคุยกันหน่อยสิ’ เราก็เลยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วก็ได้ใช้โลโก้ของ Amazing Thailandเริ่มดีขึ้นมา เริ่มมีความหวังว่าเราหยุดไป 1 ปี ในปี 2018 แล้วการที่เราตัดสินใจกลับมาจัดต่อเป็นปีที่ 3 ในปี 2019 มันเริ่มเห็นผลแล้ว แม้เม็ดเงินอาจไม่ได้มาก แต่สำหรับผมก็ดีใจที่หน่วยงานราชการเริ่มเห็นความสำคัญแล้วเพราะว่าในทุกประเทศที่ผมเดินทางไป รัฐบาลในทุกประเทศ เขาให้การสนับสนุนหมด เพราะรัฐบาลเขามองเห็นว่านี่แหละ คืองานที่ทำให้มองเห็นถึงศักยภาพของคนในประเทศเขา นี่แหละคืองานที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น รัฐบาลเขาจึงสนับสนุนหมดครับ ค่าเช่าที่ ไม่ต้องเสียตังค์ใครเดินทางมาซึ่งต้องมาพักโรงแรม เขามี Official โรงแรมให้ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคุณจ่ายแค่ครึ่งราคา แต่ถ้าเป็น Guest ที่ผู้จัดเชิญมา พักฟรี ทุกประเทศเป็นแบบนั้นครับ หน่วยงานในประเทศเขาสนับสนุน” นันทพัฒน์สะท้อนความเห็นนันทพัฒน์กล่าวว่า งานปีนี้ ต้องบอกว่ามีรางวัลพิเศษคือ ผู้ที่ชนะรางวัล ทั้งประเภทมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ สองรางวัลนี้ จะเป็นสองรางวัลที่ผู้ชนะจะได้ติดตามทีมงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ไปงาน Yokohama Hot Rod Custom Show Japan ด้วย แล้วไปในฐานะ VIP เนื่องเพราะ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ถือเป็นลูกของ Yokohama Hot Rod Custom Show Japan อยู่แล้ว ดังนั้นคุณจะได้ไปกระทบไหล่กับ Builders ทั่วโลก แล้วคุณจะได้เห็นว่าคนไทยไม่ได้แพ้เขาเลย“อย่างที่บอกว่า ถ้าผมไม่มีความมั่นใจในฝีมือของคนไทย ผมคงไม่กล้าจัดงานนี้แน่ๆ ครับ” นันทพัฒน์บอกเล่าถึงความน่าสนใจของงานในปีนี้และบอกกล่าวเพิ่มเติมว่า งาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW 2022 เป็นอีก 1 ปีที่มีการประกวด Kustom Paint Thailand Contest ขึ้น โดยนันทพัฒน์กล่าวว่า ศิลปิน ARTISTS กลุ่มนี้ คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังรถที่มีลวดลายสวยงาม ต่างๆ ศิลปินเหล่านี้เองคือ Soft Power ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของรถทุกคันที่เข้าประกวดในฐานะคนไทย นันทพัฒน์รู้สึกว่าอยากผลักดันและสนับสนุนคนกลุ่มนี้ ให้มีเวที ให้มีช่องทาง ให้มี Connection ให้ได้มาโชว์ผลงาน“เพราะฉะนั้น ปีนี้ นอกเหนือจาก Guest ที่มา นอกเหนือจากการประกวดแล้ว ก็คือการประกวด Kustom Paint Thailand Contest นี่แหละครับ โดยเป็นการรวบรวมเอาศิลปินของไทย ในจังหวัดต่างๆ ที่เขามีฝีไม้ลายมือ และได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว มาประกวดกันในงานนี้ใครบางคนที่ขี่รถมาชมงาน แล้วอยากจะมีลวดลายเป็นของตัวเอง คุณเดินเข้าไปคุยกับเขาได้เลยครับ เขียนลายกันตรงนั้น เพนท์กันตรงนั้น ในงานผมได้เลยครับ หรือคุณลาก ARTISTS ออกไปเขียนที่รถคุณเลยแล้วสิ่งนี้ ทำได้ครั้งเดียวนะครับ เขียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถที่จะไป Copy ได้ ดังนั้น ลวดลายที่จะอยู่บนรถของคุณ คือ ‘The One in the World’มีแค่คันเดียว ไม่ซ้ำแบบใคร แล้วมันก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จัก ARTISTS ของเราด้วย อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ผมกลับมาจากงานที่อินโดนีเซีย คือ ปีนี้ ผมพา ARTISTS ผมไปด้วย เชื่อไหมครับว่าเจ้าของงานที่นู่นให้เกียรติเรา ถึงขนาดให้ ARTISTS ของเราคือ Mr. Pinman ขึ้นไปเขียนลายบนรถ Lucky Draw ของเขา แล้วคือทุกคนให้การยอมรับ ARTISTS คือ Mr. Pinman ว่าคือสุดยอดจริงๆ ทำให้ ARTISTS ของประเทศอื่นสนใจและอยากที่จะมาไทย คือเห็นได้เลยครับว่านี่คือการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีการต่อยอด แต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ ไม่มีเวทีให้เขา คนเหล่านี้ก็ทำได้แค่รับงานอยู่บ้าน คนอีกเป็นล้านคนที่ไม่ได้เห็นงานของเขาแต่ครั้งนี้ คุณไม่ต้องไปไหนแล้วครับ คุณมาที่งาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW เลยครับ คุณได้เจอเขาแน่ที่สำคัญคือจะมีการ challenge กันด้วยครับ ศิลปินจากทั้งอิตาลี ไต้หวัน ญี่ปุ่นผมจะพามา fighting กับศิลปินไทยด้วยครับ โชว์กันบนเวทีเลยครับ แล้วจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่เกินเลยจากความจริง ที่ว่าศิลปินไทย ไม่แพ้ชาติไหนในโลก”นันทพัฒน์ระบุถึงความสนุกที่จะเกิดขึ้นในงานปีนี้นันทพัฒน์กล่าวว่า “ สำหรับ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ผมไม่ต้องการอะไรมาก นอกไปจากแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มองเห็นถึง Soft Power เล็กๆ กลุ่มนี้ ว่า เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการที่เราอยากให้คนไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลก หน่วยงานไหนที่มีความเกี่ยวข้องที่ผมอยากขอรับการสนับสนุน ไม่ว่าหน่วยงานไหน อะไรก็ได้ครับเช่น หน่วยงานที่อาจจะสนับสนุนผมในเรื่องการจัดประชุม นิทรรศการ หรืออำนวยความสะดวกเรื่องการท่องเที่ยว หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้หน่วยงานเหล่านี้ มองงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ว่าไม่ใช่งานของผมและทีมงาน แต่เป็นงานของคนไทยปีนี้ เราอาจไม่ได้เป็นสถานที่ที่ติดแอร์ ไม่ใช่สถานที่หรูหรา เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ผมไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรมากมาย โดยหลักแล้วผมใช้เงินตัวเองครับ และผมไม่ได้ขายบัตรแพงไปกว่าเดิมเลย คือ 300 บาท เหมือนเดิมครับ”“ผมอยากให้คนที่กำลังมองหา inspiration พี่ๆ น้องๆ ที่รักในการ CUSTOM ฝากไปถึงทุกคน คนที่มี CUSTOM เป็นของตัวเอง ไม่ต้องอายครับ อย่าอาย ถามตัวเองว่าชอบอะไร แบบไหน แล้วจงภูมิใจกับรถที่เราขับ CUSTOM ของแต่ละคน แต่ละสไตล์ แต่ละแนว ไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าอะไรคุณ จงภูมิใจกับมัน แบบไหนก็ได้ครับ มันคือการ CUSTOM ในแบบของคุณ แล้วคุณจะขับและขี่มันได้อย่างมีความสุข”สำหรับวันเวลา สถานที่การจัดงานและราคาตั๋วเข้าชมงานในปีนี้ นันทพัฒน์กล่าวว่าสถานที่คือ Secret Safehouse (ถ.ราษฎร์บูรณะ) วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2565 ราคาบัตร 300 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างาน หรือซื้อผ่านเว็บไซต์ https://bangkokhotrod.com“ความพิเศษคือ ปีนี้เป็นปีแรก ที่ผมฉีกต่างไปจากทุกประเทศเลยครับ คือ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW 2022 จัดงานถึงสามวัน ขณะที่ญี่ปุ่น จัดแค่วันเดียว ประเทศอื่นๆ จัดแค่ 2 วันแต่ปีนี้ BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW 2022 จัด 3 วัน สาเหตุที่ผมกล้าจัด เพราะแค่วันที่ 4 พ.ย. 2022 ซึ่งเป็นวันแรก ผมก็จี๊ดแล้วครับ เพราะผมจะเปิดขายบัตรราคาพิเศษ รับจำนวนจำกัดแค่ 400 คน เพราะปีนี้เป็นปีที่ 4 ผมจึงรับแค่ 400 คน บัตรอาจแพงหน่อย ( หมายเหตุ * บัตร 400 สิทธิ์ ตรวจสอบราคาและซื้อได้ผ่าน https://bangkokhotrod.com )แต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไป คือของที่ขายใน Box Set จะไม่มีขายในวันที่ 5 และวันที่ 6 พ.ย. 2022 คุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้เดินชมงาน ได้กระทบไหล่กับ Builders ทั้งหมดที่ผมเชิญมาแบบ Private นี่คือไฮไลท์ของงาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW 2022 ในวันที่ 4 พ.ย. 2022 เป็นครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มี Founder จากมาเลเซีย บินมาหาผม เขาบอกว่า ‘บอมบ์ ทำไมยูถึงกล้าจัดแบบนี้’ ผมก็บอกว่า ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เพราะ Feedback ที่ผมได้รับมามันดีเกินคาดแล้ว ดังนั้น ผมก็อยากจะทำให้คนที่คาดหวังว่า งาน BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW ปีนี้จะเป็นยังไง ให้พวกเขามีความสุขที่สุด เพราะฉะนั้น วันที่ 4 พ.ย. จึงมีบัตรแค่ 400 สิทธิ์ ส่วนวันที่ 5-6 พ.ย.ราคา 300 บาท สามารถซื้อบัตรที่หน้างานได้เลยครับ” ประธานจัดงาน ‘BANGKOK HOT ROD CUSTOM SHOW’ กล่าวทิ้งท้ายสิ่งที่ชายผู้นี้ถ่ายทอดมา เชื่อว่าย่อมทำให้เหล่าแฟนๆ ผู้หลงใหลการ CUSTOM ชื่นชอบรถแต่ง สนใจพบปะเหล่า Builders และศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงามของรถแต่ละคัน ย่อมไม่น่าพลาดงานนี้ไปได้…………………