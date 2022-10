อิสระ ฮาตะ วันก่อนโปรโมตเสื้อ PEACE FOR ALL คราวนี้โอนเงินให้ชายเสื้อแดงต่อยศรีสุวรรณ

จากกรณีที่นายวีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล อายุ 62 ปี เจ้าของช่องยูทูบ ศักดินาเสื้อแดง ต่อต้านเผด็จการ บุกเข้าไปตบนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระหว่างเข้าร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เอาผิด โน้ส อุดม-แต้พานิช นักพูดชื่อดัง กล่าวบนเวทีเดี่ยว 13 วิจารณ์รัฐบาล หนุนผู้ชุมนุมหรือไม่ พร้อมกับกล่าวว่า ตั้งใจที่จะมาตบนายศรีสุวรรณเพื่อเป็นการสั่งสอนให้หยุดร้องเรียน อ้างว่าคำว่าประชาธิปไตย ทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่าง แต่มึงอย่าเกินเลยจนเกินไป ท้าว่าถ้าทำผิดดำเนินคดีได้ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (19 ต.ค.) ในโลกโซเชียลมีการวิจารณ์กรณีที่ อิสระ ฮาตะ อดีตสมาชิก VRZO และครีเอเตอร์วีดีโอชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า "ขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้น ด้วยพร้อมเพย์คุณลุงตัวแทนหมู่บ้านครับ" พร้อมกับโอนเงินไปยังนายวีรวิชญ์ จำนวน 112 บาท และกล่าวว่า "ยังไงก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ หากจะชกกันก็ขึ้นเวทีกันให้เป็นเรื่องเป็นราว ส่วนครั้งนี้คุณลุงตัวแทนหมู่บ้านเป็นฝ่ายกระทำผิดเต็มๆ ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ ส่วนคุณศรี ก็ขอให้แผลหายไวๆ นะครับเมื่อมีคนถามว่า ความรุนแรงห้ามใช้กับฝ่ายตัวเองอย่างเดียว ใช้ได้แต่กับพวกสลิ่มเท่านั้นครับ ปรากฎว่าเจ้าตัวตอบว่า "การกระทำผมครั้งนี้ชัดเจนครับ ว่าตามกระแส หิวแสงครับ ทำตามอารมณ์ด้วยครับ ไม่ได้อยู่บนความถูกต้องใดๆ เชิญวิจารณ์ได้ตามสบายครับ"ต่อมาเพจที่ชื่อว่า The METTAD ได้เผยแพร่ภาพนี้ ชาวเน็ตวิจารณ์ดังนี้"โลกน่าอยู่ตรงไหนฟะ มีพวกตรรกะป่วยๆแบบนี้ สะท้อนคุณภาพประชากรไทยส่วนนึงได้ชัดเลย ถ้าลงมือถึงขั้นเสียชีวิตไอ้คนกลุ่มนี้มันก็จะยังสนับสนุนอีกแหงๆ""การกระทำของอิสระ ที่ผ่านมาคือปลอม ว่างั้น""แบบนี้เราก็สะใจที่พวกมันโดน คฝ สลายหรือโดนอุ้มหายได้ดิ ถ้าทำตามอารมณ์ไม่ได้ทำตามความถูกต้องอ่ะ""Fake peace อะเนอะ""นึกว่าจะเปย์ ยอดหลักร้อย""อยากได้สันติภาพมั้ยละ ปลอมอะเนอะ ปลอมตั้งแต่เสื้อละ ใจจริงอยากเช่นพวกทนายมากสุดละ รู้กฎหมาย รู้ว่าผิดชัดเจนยังเสนอหน้าขอทำคดีกันด้วยความรู้สึกส่วนตัว แต่ก็นะ ความจริงวงการนี้อย่างที่รู้ๆ กัน มีประโยคนึงของอเมริกา ประมาณว่าอาชีพแรกๆที่จะเจอในนรกคือทนาย ดูไปก็จริง""เป็นพีซที่ดัดจริตกว่านางงามจักรวาลอีกค่ะ"อนึ่ง ก่อนหน้านี้ อิสระ ฮาตะ โพสต์ข้อความรีวิว UT Peace For All คอลเลคชั่นนี้มีส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น โดยผลกำไร 100% จะนำไปมอบให้กับองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนความเท่าเทียม สันติภาพ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ ทั้งจากความรุนแรง ความยากจน ภัยพิบัติ (UNHCR, Save the Children, Plan International) ทำให้การสวมใส่เสื้อผ้ารู้สึกมีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ร่วมออกแบบใน UT คอลเลคชั่นนี้ มาจากยอดฝีมือในแต่ละวงการ เราจึงได้มุมมองของสันติภาพในแง่มุมต่างๆที่ถ่ายทอดลงมาเป็นลายเสื้อในแบบฉบับของตนเอง อย่าง นักเขียนชื่อดัง Haruki Murakami ที่มาในมุมของทาสแมว save human, save cat ซึ่งถูกใจผมมากๆ เห็นประวัติของผู้ร่วมออกแบบใน UT Peace For All ในคอลเลคชั่นนี้แล้วผมก็อดที่จะว๊าวไม่ได้จริงๆ วางคอนเซปมาได้น่าสนใจมาก มันสะท้อนแนวคิดและตัวตนของผู้ออกแบบได้อย่างชัดเจน ตัวผมเองที่เป็นคนที่ชอบคิด ชอบตีความด้วยแล้ว ยิ่งวิเคราะห์ก็จะยิ่งรู้สึกสนุกไปกับงาน UT คอลเลคชั่นนี้ด้วย คอลเลคชั่น UT Peace For All วางขายแล้ววันนี้ที่ยูนิโคล่ และทางออนไลน์สโตร์