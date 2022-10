วิจารณ์สนั่น! ป้าดึงคันโยกฉุกเฉิน BTS ทำวุ่นทั้งขบวน พร้อมบอกเหตุผลสุดพีก "ขึ้นผิดขบวน"

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Chanachai Manucham" ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ขณะโดยสารรถไฟฟ้า BTS แต่จู่ๆ มีคุณป้าผู้โดยสารรายหนึ่งเดินไปดึงคันโยกฉุกเฉิน 3-4 ครั้งเพราะ "ขึ้นผิดขบวน" โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า " มีป้ามาดึงคันโยกฉุกเฉิน 3-4 ทีเพราะขึ้นผิดขบวน อหๆ พอประตูเปิดนางก็วิ่งออกไปเลย ชะงักกันไปหมด" อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดวันนี้ (16 ต.ค.) เพจ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "ขึ้นขบวนรถไฟฟ้าผิดฝั่งไม่เป็นไร ลงสถานีถัดไปเปลี่ยนเส้นทางได้ แต่งดดึงคันโยกฉุกเฉินนะครับ สำหรับคันโยกฉุกเฉิน (PER - Passenger Emergency Release พีอีอาร์) ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องการให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือต้องการเปิดประตูเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นครับการดึงคันโยกฉุกเฉิน (PER) จะไม่ทำให้ขบวนรถหยุดทันที แต่จะหยุดเมื่อถึงสถานีถัดไป และส่งผลให้การเดินรถเกิดความล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องรีเซตขบวนรถใหม่ครับปุ่มกระดิ่ง (PCU - Passenger Communication Unit พีซียู) กดปุ่มติดต่อพูดคุยกับพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าโดยตรง เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อพบคนเป็นลม หรือแจ้งเหตุในขบวนรถครับเน้นย้ำ! เน้นย้ำ! เน้นย้ำ! หากพบเหตุฉุกเฉินในขบวน คนเป็นลม ผู้ป่วย ในขบวนรถ โปรดกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ และงดดึงคันโยกฉุกเฉิน (PER) นะครับ"