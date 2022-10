ปลื้มใจ! "ดร.ธรณ์" เผยเด็กไทยคว้ารางวัลภาพถ่าย "วาฬบรูด้า" ในงานประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ

วันที่ 13 ต.ค. เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ภาพและข้อความว่า "เด็กไทยถ่ายภาพวาฬไทย ได้รับรางวัลสุดยอดในงานประกวดภาพถ่ายธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก งานประกวด Wildlife Photographer of the Year จัดกันมาหลายสิบปี ได้ชื่อว่าเป็นการประกวดที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นที่สุดผมเคยไปเดินดูงานในประเทศต่างๆ 2-3 ครั้ง ทุกครั้งชื่นชอบมาก รวมทั้งฝันว่าสักวันจะมีผลงานจากช่างภาพไทยปรากฏในงาน ให้มันใจเต้นและภูมิใจ ทั้งต่อผู้ถ่ายภาพและต่อธรรมชาติในบ้านเรา มาถึงปีนี้ ฝันเป็นจริง ไม่ใช่แค่ภาพเดียว แต่มีถึง 2 ผลงาน และหนึ่งในนั้นได้รับรางวัลสูงสุด - of the year ที่สำคัญจนอยากร้องกรี๊ด คือทั้งสองงานเป็นภาพวาฬบรูด้าแห่งอ่าวไทยตอนใน สัตว์สงวนแห่งกรุงเทพมหานคร ตามแคมเปญที่เคยเขียนไว้ในช่วงสนับสนุนวาฬให้เป็นสัตว์สงวน ภาพของน้องกตัญญู ถ่ายระหว่างวาฬกำลังอ้าปากเพื่อจับปลา ที่เห็นเป็นขนคือบาลีน บาลีนวิวัฒนาการมาจากขน วาฬจะอ้าปากฮุบน้ำและปลาเข้าไปพร้อมกัน จากนั้นน้ำจะไหลออกจากปาก บาลีนจะกรองปลาไว้ จากนั้นวาฬจะกลืนปลา ในภาพจะเห็นปลาตัวจิ๋วพยายามกระโดดหนีออกมา รอดไม่รอด เรื่องนั้นไม่รู้วาฬที่มีบาลีนเรียก baleen whale วาฬบรูด้าถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ครับ มาถึงวันนี้ จำนวนวาฬบรูด้าในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น กลายเป็น 60+ ตัว ภาพวาฬไทยยังชนะงานประกวด จนได้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ กรุงลอนดอน สถานที่อันเป็นเสมือน Iconic ของธรรมชาติวิทยาแห่งโลกหล้า ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นผลงานของน้องๆ เด็กรักวาฬ เด็กถ่ายภาพวาฬ ใครก็ทราบดี ยุคนี้ Soft Power สำคัญแค่ไหน ภาพวาฬไทยจากเด็กไทยทั้งสอง จึงมีความหมายมากกว่าความภาคภูมิใจของผู้ถ่ายภาพยังหมายถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย การอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จ การท่องเที่ยวดูวาฬไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลก การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีตัวอย่างเห็นจริง ความสมดุลระหว่างสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกกับมนุษย์ ยังมีความหมายอีกมากมายแล้วแต่จะมองในมุมไหน จึงขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้งสองคน ความตั้งใจของน้อง ทำให้เกิดผลงานของน้อง ที่มีความหมายมากมายต่อทะเลไทยและประเทศไทย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเสียงปรบมือจากคนรักทะเลไทยทุกคน ภาพของน้องอีกคน JT Story เป็นวาฬกับกรุงเทพฯ สวยมาก ลองกดเข้าไปดูในเพจน้องนะครับ "