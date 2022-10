MGRTOP7 : ซับน้ำตาหนองบัวลำภู | มนต์รักทรานซิสเตอร์ | ทนายไก่หมุนสะเทือนยุติธรรม

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. คนร้ายกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน บริเวณที่ทำการ อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ก่อนที่จะเข้าไปกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วกลับบ้านยิงตัวตายพร้อมครอบครัว มีผู้เสียชีวิต 38 ราย บาดเจ็บ 12 รายเสด็จเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พร้อมกับพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นการส่วนพระองค์ และให้เชื่อมั่นในความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันเพื่อให้ฟื้นกลับมาใช้ชีวิตปกติด้วยกำลังใจที่เข็มแข็งอีกครั้ง ด้านโปรดให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญพวงมาลาพระราชทาน และช่อดอกกุหลาบสีขาว ไปวางที่จุดเกิดเหตุ ด้วยทรงเสียพระทัยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละ 2 หมื่นบาท ประทานแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต สำหรับผู้บาดเจ็บให้จัดกัปปิยภัณฑ์รายละ 2 หมื่นบาท พร้อมประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ส่วนสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ลดธงครึ่งเสาเป็นการไว้อาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดช่องทางบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0ดรามาวิทยุทรานซิสเตอร์กับเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ซึ่งบางช่วงบางตอน นายกฯ ได้ระบุถึงการใช้บริการไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ต้องให้ใช้ได้นานที่สุด ถ้าระบบมันล่มไปทั้งหมด การสื่อสารแจ้งข้อมูลจะทำได้ลำบาก อาจจะต้องไปใช้ "วิทยุทรานซิสเตอร์" ในการออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนได้อีกทาง ซึ่งเคยใช้กันเมื่อปี 2554 เพราะตอนนั้นไฟฟ้าดับหมด ดังนั้นเราต้องเตรียมแผนตรงนี้ไว้ด้วยในกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกัน ทั้งฝ่ายที่ไม่ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ มองว่าล้าหลัง เพราะทุกบ้านมีโทรศัพท์มือถือกันหมด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เอาหูฟังบลูทูธมาแซะ เจอชาวเน็ตด่าว่าหากจะแซะคนอื่นก็ต้องแยกให้ออกก่อน ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนแนวคิด พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ที่แนะนำวิทยุทรานซิสเตอร์เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะตามหลักสากล จะมีวิทยุใส่ถ่าน หรือมือหมุน อยู่ในอุปกรณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม พบว่าในบางจังหวัด วิทยุทรานซิสเตอร์เริ่มขายดี โดยเฉพาะวิทยุธานินทร์ รุ่น TF-268 ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 300-400 บาท โดยใช้ถ่านขนาด D ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยเรื่องราวสั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ในกลุ่มทนายอาสามีการตีแผ่พ่อค้าไก่หมุนรายหนึ่ง ปลอมใบอนุญาตว่าความใส่ครุยขึ้นว่าความในศาล ทำมานานหลายปี สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายรายหนึ่งร้องเรียนแอดมินว่าถูกทนายความรายนี้รับว่าความแล้วทิ้งคดี พอตรวจสอบพบว่า นายพรเทพ คะเชนทร์ภักดิ์ ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนทนายความ ล่าสุดถูกจับกุมในข้อหาปลอมคำพิพากษา ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ในโซเชียลฯ ต่างวิจารณ์ว่าเจ้าตัวเป็น แฟรงค์ อบาเนล เมืองไทย ซึ่งเป็นนักต้มตุ๋นชื่อดังที่เคยผ่านการโกงหลายรูปแบบก่อนถูกจับกุม ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Catch Me If You Can มาแล้วดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบอำนาจให้นายทะเบียนดำเนินคดีโดยเด็ดขาด เพราะถือว่ากระทำการอุกอาจและร้ายแรง ส่งผลไปถึงคดีที่ศาลพิพากษาไปแล้ว ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาศาลเพิกถอนได้ ถือว่ากระบวนพิจารณามิชอบ ส่วนนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ยืนยันว่าทนายไก่หมุนไม่เคยว่าความชนะอัยการ ขณะที่นายวัชรพล ยานะเครือ ทนายที่ถูกพาดพิงยอมรับว่ารู้จักกันจริงแต่ถูกแอบอ้างชื่อ ส่วนผู้เสียหายให้ปากคำตำรวจ สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี หลังถูกหลอกว่าความพร้อมเรียกค่าใช้จ่ายกว่า 3 หมื่นบาท สุดท้ายติดต่อไม่ได้ ยอมรับคาดไม่ถึงว่าจะเจอแบบนี้เมื่อวันที่ 3 ต.ค. อิลสลิก (Illslick) หรือนายทิฆัมพร เวชไทยสงค์ นักร้องแร็ปเปอร์ กล่าวบนเวทีมินิคอนเสิร์ตในผับแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พาดพิงถึงนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ร็อกเกอร์ชื่อดัง หลังวันก่อนรับงานแสดงที่ผับย่านสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี แล้วซาวด์เช็กมีปัญหา แต่ถูกเจ้าของร้านพูดเปรียบเทียบกับตูน บอดี้สแลม ยังเคยแสดงที่นี่ ทำนองว่าตนแต่งเพลงเอง ทำเอ็มวีเอง ถ้ามั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งยอดเยี่ยมกว่าเรียกขึ้นมาประชันกับตนเดี๋ยวนี้ ใครที่ยอมเล่นในสถานการณ์แบบนั้น ถือว่าทรยศต่ออาชีพและแฟนเพลง เพราะไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของตัวเองกลายเป็นคลิปไวรัลสะพัดในโซเชียลฯ ฝ่ายที่สนับสนุนตูน มองว่าทำไมอิลสลิกถึงพาดพิงเช่นนั้น เพราะพี่ตูนอยู่ของเขาดีๆ ขณะที่แฟนคลับอิลสลิกก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิง แต่ร้านคู่กรณีไปเปรียบเทียบแบบนั้น ท้ายที่สุด อิลสลิกยอมรับว่าเลิกการแสดงที่ร้านในจังหวัดนนทบุรีจริง เพราะปัญหาหลายประการ ผู้มีอำนาจไม่ยอมแก้ไขจุดที่เป็นต้นเหตุ แต่เลือกอ้างถึงคนอื่นและปัดความรับผิดชอบแทน ส่วนการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สามเป็นความจริง แต่หลายคนเข้าใจเจตนาผิดเพี้ยน ยืนยันว่าไม่ใช่การหาเรื่องหรือข่มใดๆ อาจเพราะการพูดด้วยสไตล์แรป ใช้ประโยคกระชับ รุนแรง มีคำหยาบและตรงไปตรงมา ตีความได้เช่นนั้นสังคมจับตามองคดีเยาวชนขับรถฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตเกียรตินิยมอนาคตไกล เมื่อคืนวันที่ 1 ต.ค. รถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู สีขาววิ่งฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟีลาโน่ สีแดง ที่สี่แยกโบอิ้งแลนด์ ถนนสาย 304 จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้นายธนพล แก้วมูล หรือเต้ อายุ 24 ปี พนักงานจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพิ่งจบปริญญาตรี เกียรตินิยม ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเสียชีวิต แต่พบว่าคนขับรถไม่มีท่าทีสลด ทำให้โลกโซเชียลฯ ติดแฮชแท็ก #เด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตาย เรียกร้องให้เยาวชนคนดังกล่าวรับผิดชอบ เกรงว่าคดีจะไม่ได้รับความยุติธรรมนอกจากนี้ยังขุดสาแหรกผู้ก่อเหตุ ดีกรีนักกีฬาเทนนิส ระดับเยาวชนทีมชาติไทยอีกด้วย ขณะที่ผู้ปกครองได้พาเยาวชนคนดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง รับทราบข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง และไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ด้านบิดาผู้เสียชีวิตปฏิเสธรับเงินช่วยเหลือ 250,000 บาท ตัดสินใจยืมเงินญาติทำศพแทน นับจากนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ขณะที่นายเทิดพงษ์ กมลปัญญากร อายุ 48 ปี พ่อของเยาวชนคนดังกล่าว ขอโทษและแสดงความเสียใจ ตอนนี้ครอบครัวโดนโลกโซเชียลรุมประณาม และลูกชายยังปิดห้องเงียบข่าวบันเทิงร้อนสัปดาห์นี้ เมื่อนักแสดงสาว พลอย หอวัง ออกมายอมรับว่าเลิกกับ ทู สิราษฎร์ อินทรโชติ นักแสดงหนุ่มมาดเซอร์ ที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องสี่คิงส์มาได้สักพักใหญ่ โดยให้เหตุผลว่าฝ่ายชายมีมือที่ 3-4-5 หนึ่งในนั้นคือคนใกล้ตัว ทำเอานักสืบโซเชียลฯ พากันตามหาสาวปริศนาที่เป็นมือที่สามคือใคร ทำให้ทู สิราษฎร์ โพสต์ข้อความว่า ยอมรับผิดทุกอย่าง ขอโทษทุกคนที่คาดหวังในตัว รวมทั้งพลอย หอวัง ตอนนี้อยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว ไม่ได้มีใครอย่างที่ทุกคนเข้าใจ และขอร้องไม่อยากให้ดึงเอาเพื่อนผู้ชายมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากสิ่งที่ตนได้ทำด้วยตัวเองชัญญ่า ทามาดะ ไฮโซสาวที่เคยมีประเด็นดรามา เขียนแคปชั่นแสดงความยินดีกับพลอยว่า ยินดีที่หลุดพ้นจากคนเเบบนี้ ส่วนดาราสาวสุดเซอร์ นิ้ง ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ ก็ถูกชาวเน็ตจับตามองว่าเป็นมือที่สาม เจ้าตัวต้องชี้แจงว่า เคารพมากพอที่จะไม่เป็นมือที่สามของใคร ยืนยันไม่เคยเป็นแฟนกับ ทู เรื่องจบไปนานมากแล้ว และยังเคารพพลอยเหมือนเดิม ปรากฎว่า คริส หอวัง พี่สาวพลอย ออกมากล่าวว่า "วันนั้นที่สารภาพกับพี่ ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะ" ส่วนเพจดังเผยภาพแคปหน้าจอไลน์กลุ่มที่คาดว่ามาจากฝ่ายชาย อ้างว่าที่จริงเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้น แต่ไม่รู้จะพูดยังไง พูดไปก็เหมือนแก้ตัว มันไม่ควรจะเลยเถิดขนาดนี้ฮือฮาในโลกโซเชียลฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพที่จอดรถภายในอาคารจอดรถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีรถยนต์หรูสีขาวคันหนึ่ง ถูกติดป้ายตักเตือนและถูกล็อกล้อ เนื่องจากทำผิดกฎห้ามจอดในที่จอดรถคนพิการหรือผู้สูงอายุ โดยระบุข้อความว่า "ที่จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ จากการตรวจสอบจากกล้อง CCTV คุณไม่ใช่ผู้พิการและผู้สูงอายุ" ทำให้โลกโซเชียลฯ พากันชื่นชมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตัดสินใจเช่นนี้ และแนะนำให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ควรเอาเยี่ยงอย่าง และเอาจริงเอาจังแบบนี้นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระบุว่า ปัจจุบันมีรถฝ่าฝืนกฎเข้าไปจอดในที่คนพิการอยู่ตลอดเวลา เฉลี่ยวันละ 2-3 คัน เดิมจะใช้มาตรการล็อกล้อ และให้ไปจ่ายค่าปรับที่ สภ.สุวรรณภูมิ แต่พบว่าค่าปรับ 1,000 บาท ไม่กระทบกระเทือนผู้ที่ละเมิด ยังคงนำรถมาจอดอยู่เสมอ จึงต้องเพิ่มมาตรการทางสังคมด้วยการนำป้ายมาติดบริเวณหน้ารถ เพื่อให้รับทราบว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดสิทธิผู้พิการและไม่ถูกต้อง ไม่ควรมีใครถูกละเมิดสิทธิ สำหรับรถคันดังกล่าวเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนำรถยนต์มาจอด ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่ได้เป็นคนพิการและผู้สูงอายุ