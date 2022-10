สมาคมผู้สื่อข่าว ตปท. ประณาม CNN ปีนรั้วศูนย์เด็กเล็ก หนองบัวลำภู บุกถ่ายคราบเลือด-จุดเกิดเหตุ

จากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าเมื่อในเวลาต่อมามีผู้สื่อข่าวและช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น ของสหรัฐฯ ได้เข้าไปถ่ายทำในที่เกิดเหตุ และอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในศูนย์ฯ โดยที่ไม่เคยมีสื่อมวลชนไทย หรือ ต่างชาติสำนักใดเคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่เกิดเหตุมาก่อน สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความเหมาะสมช่วงค่ำของวันที่ 8 ตุลาคม สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Correspondents' Club of Thailand) หรือ FCCT ออกแถลงการณ์จากการรายงานข่าวดังกล่าวของซีเอ็นเอ็น โดยระบุว่า พฤติกรรมในการรายงานข่าวดังกล่าวของซีเอ็นเอ็นนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับนักข่าวมืออาชีพซึ่งเป็นสมาชิกของ FCCT เนื่องจาก ทีมข่าวของซีเอ็นเอ็นได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ (crime scene) โดยไม่ได้รับอนุญาต"ชัดเจนว่าทีมข่าวซีเอ็นเอ็นได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าพวกเขาจะอ้างอย่างไรก็ตาม นี่เป็นการกระทำที่ไร้ความเป็นมืออาชีพ และถือว่าละเมิดจริยธรรมของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวอาชญากรรมอย่างร้ายแรง" แถลงกาณณ์ของ FCCT ระบุสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศยังยืนยันด้วยว่า ไม่มีสื่อองค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติ หรือ สื่อท้องถิ่น อื่นใดที่คิดหรือเตรียมการในการปฏิบัติตัวอย่างไร้มารยาทอย่างที่ซีเอ็นเอ็นทำ พร้อมกับทิ้งท้ายแถลงการณ์ด้วยว่า หากเป็นเหตุอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซีเอ็นเอ็นจะทำเช่นเดียวกับที่ทำในประเทศไทยหรือไม่"ณ เวลานี้ ซีเอ็นเอ็นควรตอบคำถามง่าย ๆ ที่ว่า จะมีทีมข่าวคนไหนของเขาทำตัวเช่นนี้หากเกิดอาชญากรรมร้ายแรงในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?"ทั้งนี้ รายงานข่าวดังกล่าวของซีเอ็นเอ็นออกอาการผ่านทางรายการ CONNECT THE WORLD with Becky Anderson ซึ่งเป็นรายการข่าวความยาวสองชั่วโมง ออกอากาศจากสตูดิโอของซีเอ็นเอ็นประจำตะวันออกกลางที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวลา 18.00น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยสกู๊ปข่าวชิ้นนี้มี แอนนา คอเรน (Anna Coren) เป็นผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งพบว่านอกจากจะสัมภาษณ์ครอบครัวและหน่วยกู้ภัยแล้ว ยังเข้าไปด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นถึงคราบเลือดที่ยังไม่ถูกล้างออก และข้าวของเครื่องใช้ของเด็กๆ ที่ยังคงถูกทิ้งไว้อยู่ด้านใน