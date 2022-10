"ยูนิเซฟ" ร่วมไว้อาลัยการสูญเสียกับโศกนาฏกรรมสุดเศร้ากราดยิงศูนย์เด็กเล็ก หนองบัวลำภู

หลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเศร้าเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา มีอดีตข้าราชการตำรวจ ก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อบต.นากลาง ต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ก่อนพบว่ายิงตัวเองเสียชีวิตพร้อมลูกและเมีย มียอดผู้เสียชีวิต 38 ราย มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้โพสต์แสดงความอาลัยการสูญเสียครั้งนี้ล่าสุด เพจ "UNICEF Thailand" ของ ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ระบุว่า "ยูนิเซฟขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภู อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจำนวนหลายสิบรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการเรียนรู้ เล่น และเติบโตในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขายูนิเซฟขอประณามการกระทำรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ เพราะไม่ควรมีเด็กคนใดต้องตกเป็นเป้าหมายหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด หรือเวลาใดก็ตามยูนิเซฟขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้รับการดูแลและการสนับสนุนทางจิตใจอย่างเหมาะสมท้ายที่สุดนี้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอความร่วมมือจากทุกคนและทุกสื่อในการไม่ส่งต่อและไม่โพสต์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้UNICEF is saddened and shocked by the tragic shooting incident at an early childhood development centre in Thailand’s northern province of Nong Bua Lamphu, where dozens of people were reported killed, many of them young children.UNICEF condemns all forms of violence against children. No child should be a target or witness of violence anywhere, anytime.Early childhood development centres, schools and all learning spaces must be safe havens for young children to learn, play and grow during their most critical years.UNICEF sends its heartfelt condolences and deepest sympathies to the families who lost loved ones and the injured. We join all people in Thailand in mourning and hope that those affected receive appropriate and timely support.We also ask that members of the public and the media refrain from posting or forwarding images and videos related to this violent incident, as this may further negatively impact children, victims' families, and their loved ones."