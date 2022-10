เกรดมันต่างกัน! นักวิชาการอิสระเปรียบเห็นภาพ "พี่ตูน" ขายบัตรแสนใบ กับนักร้องร้านเหล้า

จากกรณีแร็ปเปอร์หนุ่มอิลสลิกพูดบนเวทีพาดพิงตูน บอดี้สแลม ร็อกสตาร์อันดับต้นๆ ของเมืองไทย เหน็บไม่เคยไปกราบตีนให้ค่ายเพลง ท้าถ้ายอดเยี่ยมกว่าตนขึ้นมาประชันตรงนี้เดี๋ยวนี้ ทำเอาแฟนคลับตูนไม่พอใจ ส่วนแฟนคลับอิลอ้างไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะร้านคู่กรณีเปรียบเทียบแบบนั้น จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตและแฟนเพลงทั้ง 2 คนนำมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม วันนี้ (6 ต.ค.) นายภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในโพสต์เฟซบุ๊ก "Pat Hemasuk" ระบุถึงกรณีดังกล่าวเพียงสั้นๆ ได้ถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมาก โดยมีใจความว่า"ราชมังคลาฯ ขายบัตรสองรอบ แสนสองหมื่นใบ กับ ร้านเหล้าตลาดต้นตาล เกรดมันต่างกันประมาณปลายเส้นผมกับหนังพื้นรองเท้า"นอกจากนี้ "เตชะ ทับทอง" หรือเต้ กลุ่มหนึ่งร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตชะ ทับทอง ระบุเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า"การที่ Bodyslam เขายอมเล่นในร้านเหล้า แม้จะเจอปัญหาเครื่องเสียง/อุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพดังใจนั้น เพราะเขารักแฟนคลับ ไม่อยากให้แฟนคลับผิดหวังหรือเสียเวลา หลายครั้งที่ผมเห็นศิลปินที่ “ใจได้” เขายอมลดอีโก้ตัวเองลง แล้วทุ่มเทกับการแก้ไข และทำการแสดงต่อไป The show must go on นั่นคือ “มืออาชีพ” ครับ"