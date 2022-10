ปั่นป่วนกระบวนการยุติธรรม พ่อค้าไก่หมุนปลอมเป็นทนายความ แถมชนะคดีอัยการอีก

วันนี้ (5 ต.ค.) ในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ทนายอาสา ปรึกษาในกลุ่มฟรี โดยทนายอาชีพ" ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Prapoj Wongkorkua ได้ออกมาตีแผ่ถึงพฤติกรรมบุคคลแอบอ้างเป็นทนายความแสวงหาผลประโยชน์ โดยก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความในโปร์ไฟล์ส่วนตัวว่า "กระบวนการยุติธรรมปั่นป่วน เมื่อพ่อค้าไก่ปลอมบัตรทนาย ใส่ครุยขึ้นว่าความในศาล ทำมานานหลายปี"เมื่อเข้าไปที่กลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าว พบว่าได้มีการเผยแพร่บันทึกการตรวจสอบประวัติทนายความ ของสำนักทะเบียนสภาทนายความ ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า นายพรเทพ คะเชนทร์ภักดิ์ ไม่ปรากฎชื่อในทะเบียนทนายความ และพบว่าได้ปลอมใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดยใช้เลขหมายใบอนุญาตของบุคคลอื่นซึ่งไม่ตรงกันสำหรับพฤติกรรมพบว่าปลอมบัตรทนายความ ขึ้นว่าความในศาลมาหลายคดี มีทั้งแพ้ทั้งชนะ ที่น่าตกใจก็คือ คดีล่าสุดชนะอัยการ เพิ่งตัดสินไปเมื่อไม่กี่วันก่อน อีกทั้งยังพบว่ามีพฤติกรรมรับคดีความแล้วทิ้งคดีอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีทนายความอีกคนหนึ่ง ได้รับความเสียหายจากการถูกนำไปอ้างอิงอีก โดยพบว่าเจ้าตัวได้ประพฤติปฏิบัติ เฉกเช่นเดียวกันกับทนายความทั่วไปล่าสุด ถูกจับกุมในข้อหาปลอมคำพิพากษา ศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ซึ่งในโซเชียลฯ ต่างวิจารณ์ว่าเจ้าตัวเป็น แฟรงค์ อบาเนล เมืองไทย ซึ่งเป็นนักต้มตุ๋นชื่อดังที่เคยผ่านทั้งโกงอายุใบขับขี่ ปลอมวุฒิการศึกษา ปลอมเป็นนักบิน แพทย์ ทนายความ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ก่อนถูกจับกุมแล้วเรื่องราวของเขาถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Catch Me If You Can มาแล้ว