ฟอร์จูนทาวน์ จับมือพันธมิตรแบรนด์ไอทีชั้นนำ ลดกระหน่ำสูงสุด 80% ขนทัพสินค้าไอที ในงาน COMTECH MINI EXPO @FORTUNE TOWN 1 - 9 ตุลาคม 65

29 กันยายน 2565, กรุงเทพฯ –ศูนย์รวมไอทีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำย่าน พระราม 9 ร่วมกับ พันธมิตร Commart และ Techhub และแบรนด์ไอทีชั้นนำขนทัพสินค้าไอทีลดล้างสต็อค ครั้งยิ่งใหญ่ ลดสูงสุด 80% พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายในงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 - 20.00 น. ชั้น 1 - 4 ฟอร์จูนทาวน์รองกรรมการผู้จัดการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดเผยว่า ฟอร์จูนทาวน์ ร่วมมือกับแบรนด์ไอทีชั้นนำ ได้แก่ Advice, Banana, it city, JIB, JET computer, Proplugin, Speed, อมรอิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าภายในศูนย์ฯ จัดมหกรรม COMTECH MINI EXPO @ FORTUNE TOWN ลดราคาสินค้าไอทีสูงสุด 80% ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายร้านค้าภายในฟอร์จูนทาวน์ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับผู้จัดงาน Commart และ Techhub ร่วมแชร์เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าไอที และการเสวนา หัวข้อ 7 อาชีพที่น่าสนใจ สาย IT ในยุค Digital Transformation อีกด้วยนอกจากนี้ ทางฟอร์จูนทาวน์ ยังจัดแคมเปญส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Fortune Point สำหรับสมาชิก Fortune Town Application และ Line Official Fortune Town มอบคูปองส่วนลด เพียงทำตามกติกา รับ 10 พอยท์ แลกรับคูปองส่วนลด มูลค่า 300 บาท (จำนวนจำกัด) ใช้ในการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป (1 แอคเคาท์ / 1 สิทธิ์ / 1 คูปองส่วนลด) แล้วพบกันที่งาน COMTECH MINI EXPO @ FORTUNE TOWN ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 - 20.00 น. ชั้น 1 - 4 ฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9 เดินทางสะดวกด้วย รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ทางออกประตู 1ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th ,FB : fortunetown IG : fortunetown Youtube : fortunetown Line : FortuneTown หรือ https://lin.ee/tNWLAGApplication : Fortune Town