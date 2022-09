“เจ.ดี.พูลส์” รุกตลาด​ “พูลวิลล่า” รับรีสอร์ท-อสังหาริมทรัพย์ฟื้น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย ให้เป็นเพียงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตลดลง ประกอบกับประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมสูง มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงเห็นควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในประเทศและสถานการณ์โลกนั้นกล่าวว่าทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้วและมีการจับจองห้องพักล่วงหน้า ขณะที่โครงการโรงแรม รีสอร์ท ที่เคยหยุดชะงักช่วงโควิดระบาดเริ่มกลับมาเดินหน้าต่อ หรือหลายแห่งที่เปิดมานานแล้วได้ถือโอกาสปรับปรุงใหม่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา“เป็นจังหวะที่เจ.ดี.พูลส์จะสามารถสนับสนุนให้ภาคท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วอีกครั้ง ด้วยสระว่ายน้ำที่มีนวัตกรรมในการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีความหลากหลายระดับตามความต้องการของลูกค้า บริการได้ทั่วทุกภูมิภาค และกล้ารับประกันคุณภาพสินค้าในเวลาที่ยาวนาน”กรรมการผู้จัดการเจ.ดี.พูลส์ กล่าวว่าวันนี้พูลวิลล่าเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดการท่องเที่ยวที่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ขณะเดียวกันการสร้างสระว่ายน้ำที่เดิมเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลา แต่ปัจจุบันสระว่ายน้ำคือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของบ้านอยู่อาศัยและที่พักด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสุขสบาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การทำกิจกรรมร่วมกันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีนวัตกรรมการก่อสร้างที่รวดเร็วฉับไว“พูลวิลล่าเป็นความรู้สึกของผู้ซื้อในกลุ่มท่องเที่ยวและบ้านส่วนตัว มองว่าตลาดนี้กำลังเติบโต เจ.ดี.พูลส์จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เราสามารถดีไซน์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการด้านโรงแรมา รีสอร์ท และหมู่บ้านจัดสรร เหมือนการดีไซน์รถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานจริงของผู้ซื้อ” นายธนูศักดิ์กล่าวเจ.ดี.พูลส์ ได้แบ่งประเภทสระไอพีไลเนอร์( Intelligent Panel Liner Pools : iPanel Liner Pool) ให้เหมาะสมกับความต้องการ คือ Eco pool ราคาประหยัด Smart pool มีสิ่งอำนวยความสะดวกการใช้งานด้วยอุปกรณ์ทันสมัย Da Vinci Pools ระดับพรีเมี่ยมมีลายกระเบื้อง และ ระดับ Hi-end ติดกระเบื้อง ดูหรูหรา อุปกรณ์ครบครันนายธนูศักดิ์กล่าวด้วยว่า หนึ่งในผลงานล่าสุดที่เจ.ดี.พูลส์ภูมิใจคือการได้ร่วมมือกับ “กลุ่มแสนสิริ” สร้างพูลวิลล่าให้กับ The Standard หัวหิน โรงแรมแห่งแรกในไทยและรีสอร์ทติดชายหาดแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แบรนด์ The Standard ซึ่งเป็นเชนโรงแรม Standard International จากสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มแสนสิริถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารของกลุ่มแสนสิริเคยให้ข้อมูลว่า The Standard หัวหิน มีจุดเด่นเด่นในฐานะรีสอร์ตสุดฮิปติดชายหาดที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแฟชั่น รสนิยม ความล้ำสมัย พร้อมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ฉีกมาตรฐานโรงแรมที่เคยรู้จักให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัส