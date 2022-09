NADE เดินหน้าร่วมขบวนคอนเสิร์ตสุดมันส์แห่งปี “LEO Presents Flex Aqua Fest” ส่งผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเสริมทัพ เติมเต็มความมันส์อย่างไร้ขีดจำกัด

บริษัท บิวราซ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแบรนด์ NADE อัดฉีดการตลาดร่วมขบวนความสนุกที่เหล่าวัยมันส์รอคอยกับคอนเสิร์ตสุดมันส์แห่งปี “LEO Presents Flex Aqua Fest” ที่จัดขึ้น ณ สวนสนุกโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส พัทยา ไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีศิลปินที่มามอบความสุขแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น THREE MAN DOWN, TILLY BIRDS, NONT TANONT, SLOT MACHINE และ THE TOYS นับเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดยทาง NADE ได้ส่งผลิตภัณฑ์คอลลาเจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ประสบการณ์ดีๆ อย่างไร้ขีดจำกัด กับ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายแรงตลอดกาล NADE' Collagen Jelly และ NADE' Marine Collagen+Dipeptide ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

โทร. 0909595666 หรือ https://www.facebook.com/NADEbyBeauraz และ https://beauraz.com/ , Line: @beauraz

เป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคุณภาพระดับพรีเมียมมาในรูปแบบเจลลี่สติ๊ก ทานง่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฉีกซอง เคี๊ยวปุ๊บ ใสปั๊บ” ผลิตภัณฑ์ผ่านการผลิตจากโรงงานคอลลาเจนระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น มาด้วยคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มี UC|| (ยูซีทู) ช่วยบำรุงกระดูกไขข้อ ข้อเข่า และ Astaxanthin ช่วยล็อคความชุ่มชื้นให้ผิว และยังช่วยลดเลือนริ้วรอย พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด อีกทั้งยังมีส่วนผสมของ Vit C ที่ช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ คอลลาเจนไดเปปไทด์ จากปลาน้ำจืด 295 มิลลิกรัม, คอลลาเจนไตรเปปไทด์ จากปลาน้ำจืดสูงถึง 7000 มิลลิกรัม (ผู้ที่แพ้อาหารทะเลสามารถทานได้) เป็นต้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากปลาทะเล อุดมไปด้วยโคเอนไชม์คิวเท็น และ วิตามินชีสูง เป็นสูตรปราศจากน้ำตาล มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของผิวพรรณมากมาย จากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ อาทิ ช่วยบำรุงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวแข็งแรง, ช่วยลดริ้วรอย ตีนกา, ช่วยชะลอวัย, ช่วยลดฝ้า กระ รอยดำ, ช่วยให้รูขุมขนกระชับ, ช่วยให้ผิวหนังเกิดความชุ่มชื้นเปล่งปลั่ง สดใส กระชับ เด่งดึง, ช่วยในการดูแล เล็บ ผม เอ็น ข้อต่อ กระดูก เหงือก ฟัน และ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก ทำให้ กระดูกแข็งแรง ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันในการดูแลผิวทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บริษัท บิวราซ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแบรนด์ NADE ยังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ดีๆ กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมลงสู่ท้องตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและปลอดภัย พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังในการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสนุกของเหล่าวัยมันส์ สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่