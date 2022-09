ข้อมูลและความรู้คือ ‘อำนาจ’ : ถอดความคิด ‘พรพนา ก๊วยเจริญ’ ผอ.Land Watch Thai

ไม่น่าแปลกใจ ที่รายงานหรือข้อมูลในประเด็นปัญหาที่ดิน ที่เธอคนนี้จัดทำขึ้น จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งจากชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อหลายแขนงที่ติดตามปัญหาที่ดินในหลายกรณี ก็ได้นำข้อมูลที่เธอจัดทำไว้ นำไปต่อยอด หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นอันซับซ้อนดังในบางพื้นที่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี เธอก็ลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน คนในชุมชน อ้างอิงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบข้อมูลจำนวนไม่น้อย เพื่อความชอบธรรมในการทวงคืนสิทธิที่ดินแม้แต่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ EEC ( โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor ) ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ดินในอีกมิติหนึ่ง Land Watch Thai ก็เข้าไปทำงานด้านข้อมูลในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยติดตามปัญหาผลกระทบและจัดทำเป็นข้อมูลงานศึกษากระนั้น ก็เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเสี้ยว เพราะตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่เธอก้าวเดินอยู่บนถนนของนักสิทธิที่ดิน ความรู้ที่เธอสั่งสมจากการค้นคว้า และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นปัญหา จึงทำให้เธอสามารถผลิตรายงานและฐานข้อมูลอันมีคุณค่าขึ้นมาจำนวนมากนับแต่เมื่อครั้งแรกเริ่มทำงานกับมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ หรือ TERRA (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance )กระทั่งเป็นผู้อำนวยการ Land Watch Thai อีกทั้งในบทบาทอื่นๆ ไม่ว่าในฐานะอดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ , คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบทบาทใด ล้วนเห็นได้ชัดเจน เช่นที่เธอคนนี้เน้นย้ำเสมอว่า“การมีข้อมูล การมีองค์ความรู้ คืออำนาจอย่างหนึ่ง”ภายใต้ร่มมูลนิธิดังกล่าว มีโครงการที่ทำให้เธอได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรมชาติ ก็เป็นองค์กรที่เน้นการทำงานในประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้“ตั้งแต่เรียนจบมา พี่ก็ได้เริ่มทำงานในประเด็นปัญหาที่ดินในเขตป่า รวมทั้ง ปัญหาที่ดินในภูมิภาคแม่น้ำโขง ทั้ง ลาว กัมพูชา พม่า เพราะฉะนั้น จึงถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องที่ดิน เมื่อเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ก็ได้เห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากกับประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่แค่ไทย แต่ยังรวมถึงประชาชนในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงในตอนนั้น ถ้าย้อนไปถึงแรงบันดาลใจ ถือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาแล้วพี่จบปริญญาตรี จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วตอนเรียนก็ได้ไปออกค่ายกับชมรมพัฒนาชนบท จริงๆ แล้วการออกค่ายนั่นแหละ เป็นแรงบันดาลใจให้เรามาเป็นเอ็นจีโอ” พรพนาระบุ และกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความสนใจงานในแนวทางดังกล่าว เธอจึงสมัครผ่านมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กอปรกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักกำลังต้องการรับอาสาสมัคร ทำให้เธอได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรมชาติ’ หรือ TERRA ทำงานในประเด็นเรื่องทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่องเมื่อทำงานที่ ‘มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรมชาติ’ มาได้ 20 ปี เธอก็ตัดสินใจ Retire ตัวเอง ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ในช่วงหนึ่ง ทำประเด็น Climate change ในบริบทที่เกี่ยวกับการนำพื้นที่ป่ามาสะสมคาร์บอน หรือแม้แต่ในประเด็นอื่นๆ ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินทั้งสิ้นผู้อำนวยการ Land Watch Thai กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน ระบุว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก ไม่จบโดยง่าย มีปัญหาโดยตลอด รวมทั้งเมื่อมีนโยบายใหม่ๆ ออกมา มีกฎหมาย มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ๆ อีกทั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละรัฐบาล การที่เคยมีข้อตกลง มีมติ ครม. ที่มีการแก้ไขปัญหาก็ถูกล้มไป แล้วมีใหม่อีก ปัญหาจึงไม่จบสิ้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าชาวบ้านเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิที่ดินมา 30 ปี ปัญหาเรื่องที่ดินก็ยังคงอยู่“แล้วจะทำยังไงให้การสื่อสารที่เป็นเรื่องยากและซับซ้อน เป็นเรื่องที่คนเข้าใจได้”พรพนาตั้งคำถามกับตัวเอง และตอบว่า “ Land Watch Thai ใช้พื้นที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค Land Watch Thai จับตาปัญหาที่ดิน เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสารง่ายๆ สั้นๆ เพื่อสื่อสารออกไปให้สาธารณะเข้าใจ”พรพนาระบุและกล่าวยกตัวอย่าง เช่น การสื่อสารในประเด็นง่ายๆ อย่างไร่หมุนเวียน ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นวาทกรรมที่พยายามสู้กันว่า ไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงนั้น เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้ อีกทั้งมีงานวิชาการที่พูดเรื่องระบบนิเวศที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาสื่อสาร อีกทั้ง พรพนายังลงพื้นที่ไปทำวิจัยระบบไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงด้วยตนเองผู้อำนวยการ Land Watch Thai กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีองค์ความรู้แล้ว บทบาทต่อมาคือการเป็น Speaker ที่รายการโทรทัศน์หรือสื่อแขนงต่างๆ มาสัมภาษณ์ความเห็นเช่นกรณีนักการเมืองหญิงรายหนึ่ง บุกรุกที่ป่าหรือประเด็นที่ว่าควรจะให้ต่างชาติถือครองที่ดินหรือไม่ ก็จะมีรายการโทรทัศน์นักข่าว รวมทั้งมีสื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์“เมื่อเกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นมา สื่อก็จะหาว่าใครคือ Speaker ที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเรื่องเหล่านี้ยาก เนื้อหาเยอะและซับซ้อน ทั้งยังมีข้อกฎหมายหลายฉบับ นโยบายต่างๆ อีกไม่น้อย ดังนั้น คนทำงานที่ต้องเก็บสั่งสมองค์ความรู้มานาน จึงหาได้น้อยคนที่จะเป็น Speaker เรื่องเหล่านี้การเป็น Speaker จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ Land Watch Thai ด้วย” พรพนาระบุ และกล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทของเธอในปัจจุบัน ที่นอกเหนือไปจากการเป็นผู้อำนวยการ Land Watch Thai ว่า เธอถูกเสนอชื่อให้เข้าไปอยู่ในอนุกรรมาธิการที่ดิน เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเธอโดยพรพนาได้เข้าไปช่วยในส่วนของการเขียนรายงานศึกษาในประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามาซึ่งขณะนี้ พรพนาอยู่ระหว่างเขียนรายงานสัมปทานสวนปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ ในฐานะอนุกรรมาธิการที่ดิน เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินฯ“เป็นรายงานศึกษา แต่ยังเปิดเผยสู่สาธารณะไม่ได้ ไม่เหมือน EEC เพราะต้องผ่านสภาฯ ก่อน เมื่อสภาฯ มีมติรับรองรายงาน รายงานจึงจะถูก Public ได้แต่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ระดับไหน เรายังบอกไม่ได้ เพียงแต่ว่าการมีข้อมูล ในความเห็นของพี่นั้น มีประโยชน์แน่นอน ต้องมีจังหวะที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้แน่นอน” พรพนาระบุอย่างเชื่อมั่นในบทบาทหลักของการเป็นผู้อำนวยการ Land Watch Thai กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน พรพนากล่าวว่า นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรหรือกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว ยังมีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งชายแดน และ EEC ( โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor ) ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ดินในอีกมิติหนึ่ง โดยทาง Land Watch Thai ก็เข้าไปทำงานด้านข้อมูลและงานศึกษา ตั้งแต่เขตเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กรณีที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยติดตามปัญหาผลกระทบและจัดทำเป็นข้อมูลงานศึกษาดังตัวอย่าง อีกประเด็น คืองานศึกษาด้านผลกระทบจาก EEC กรณีที่ ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา“คือเราไม่รู้ล่วงหน้าหรอกว่ามันจะกลายเป็นกระแสข่าว แต่เมื่อมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมา และเรามีข้อมูลที่ทำไว้แล้วล่วงหน้า ข้อมูลนี้จึงถูกใช้ประโยชน์ ตอนนั้นถูกใช้ประโยชน์ในแง่ของการช่วยชาวบ้าน สนับสนุนว่าเพราะเหตุใดเขาจึงควรจะได้รับความเป็นธรรม แม้จะเป็นที่ดินรัฐ ก็ไม่ใช่จะมาขับไล่เขาดังนั้น ข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาวนาโยธะกาจึงได้รับการเผยแพร่ และสามารถที่จะใช้ต่อรอง และหยุดยั้งการย้ายเขาออกมาจากที่ดินได้ เป็นการทวงคืนที่ดินกรณีที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง ก็เป็นที่ดินที่เกษตรกรเช่าเหมือนกัน แล้วก็ถูกกว้านซื้อไปเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านก็ต้องออกไปจากที่ดินเมื่อเราศึกษาและทำรายงานเรื่องผังเมือง เรื่อง EEC เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าประกาศคำสั่ง คสช. ให้มีการทำผังเมืองใหม่ กระทั่งมาถึงกฎหมาย EEC ก็ทำผังเมืองใหม่ เราก็จะตรวจสอบว่ากฎหมายใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองอย่างไรบ้าง” พรพนาระบุพรพนากล่าวว่า ทำงานศึกษาโดยใช้แนวคิดงานบริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ ) แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือ โดยของบประมาณสนับสนุน จาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ที่ให้งบประมาณทำการศึกษาระบบนิเวศนาขาวัง“ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อกลุ่มที่ทำงานเรื่อง EEC ด้วยกันเขาฟ้องศาลปกครองในประเด็นกระบวนการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเพียงพอ ข้อมูลที่พี่ทำเอาไว้ ไม่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนสี เช่น ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 หรือ ตำบลเขาดิน ก็ถูกเปลี่ยนสีจากที่ดินเกษตรกรรมไปเป็นที่ดินอุตสาหกรรม ตามผังเมือง EEC ข้อมูลที่พี่ได้ทำจากการลงพื้นที่ทั้งหมด ได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการฟ้องศาลปกครอง เป็นต้น” พรพนาระบุถึงประโยชน์ของข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงถามว่าจากที่เล่ามา พรพนาเปรียบเสมือน ‘องค์ความรู้เคลื่อนที่’ ในด้านประเด็นปัญหาที่ดินพรพนาหัวเราะอย่างถ่อมตัว ก่อนสะท้อนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าประเด็นปัญหาที่ดิน อาจไม่ใช่ทุกคนที่สนใจหรืออยากทำงานแบบนี้ แต่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมี Passion ที่จะทำด้วยความรัก ในการที่จะทำงานในเชิงข้อมูลเหล่านี้ด้วย เพราะจะต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่อง และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากประเด็นปัญหาเหล่านี้ไม่มีวันจบ“เพราะฉะนั้น ข้อมูลเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ที่เราเลือกใช้ แต่ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องทำเหมือนกัน เพราะเราก็ต้องมีองค์กรพันธมิตร มีเครือข่าย ลำพัง Land Watch Thai ถ้าเราทำข้อมูล ทำรายงานแล้วไม่ถูกเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่มองว่า งานที่ทำมา งานข้อมูลหรืองานศึกษา มันควรต้องถูกนำไปใช้เพื่อการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบาย นี่คือยุทธศาสตร์ เพียงแต่ผู้ขับเคลื่อน อาจไม่ใช่ Land Watch Thai แต่ก็จะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในเรื่องที่ดิน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องยาก ดังนั้น จึงต้องการคนที่พิเศษจริงๆ คนรุ่นใหม่ที่จบมาแล้วมาทำงานด้านนี้ โอ้โห! ยากมากสำหรับเขาเลยนะ เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเยอะมาก” พรพนาระบุเมื่อขอให้เล่าถึงความสำคัญของข้อมูล ว่าสำคัญอย่างไรผู้อำนวยการ Land Watch Thai ตอบว่า “คือมันมีที่มานะคะ มันอาจจะเริ่มมีปัญหา หรือเริ่มจะมีนโยบาย อย่างเช่น กรณีบางกลอย เริ่มจากการที่เขากลับไปทำไร่ หลังจากถูกย้ายลงมา 20 กว่าปี เมื่อเขากลับขึ้นไป เราก็รู้เลย ตามประสาคนทำงานมาและมีประสบการณ์ว่า ต้องเป็นเรื่องแน่ เขาต้องโดนแน่ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไร แต่เมื่อเราเคยทำเรื่องไร่หมุนเวียนมา ก็จะมีประเด็นเรื่องนี้ ซึ่งกรณีนี้ก็มีประเด็นเรื่องปู่คออี้เมื่อตัวเคสมีเรื่องราวแบบนี้ ประกอบกับมีภาคีคนรุ่นใหม่ รวมตัวกัน Saveบางกลอย ก็ทำให้ประเด็นขับเคลื่อนไปได้ เป็นที่สนใจในพื้นที่สาธารณะได้เกินคาด ทั้งนักดนตรีก็มาแต่งเพลง Saveบางกลอย ให้ ศิลปินกราฟฟิตี้ก็มาร่วมสร้างงานศิลปะ Saveบางกลอย พี่ก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว แต่คนเหล่านี้และคนรุ่นใหม่อีกหลายคน ก็ร่วมกัน Saveบางกลอย ซึ่งคนรุ่นใหม่เขาสร้างสรรค์มากในการสื่อสาร พี่สู้เขาไม่ได้หรอก แต่ว่าพี่ก็อาจจะมีองค์ความรู้มากกว่าน้องๆ เขา ก็นำองค์ความรู้ไปสนับสนุนเขา แล้วเขาก็นำเอาไปใช้ไปพูดต่อเช่น ‘เฌอเอม’เขาก็มาคุยกับพี่ว่าไร่หมุนเวียนคืออะไร ? แล้วเขาก็นำไปใช้ปราศรัยจากความเข้าใจของเขา เป็นต้นส่วนกรณีโยธะกา เป็นเรื่องที่พี่ทำไว้ตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องงานข้อมูลมากจึงไม่แปลก ที่องค์ความรู้ที่พรพนามีอยู่ ทำให้เธอในฐานะผู้อำนวยการ Land Watch Thaiมีโอกาสร่วมทำสารคดีสั้นกับสื่อทางเลือก เป็นสารคดีชุด “คนธรรมดาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” นำเสนอผลกระทบจาก EEC ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ มีทั้งสิ้น 4-5 ตอน“ เราทำเป็นสื่อสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะมีทั้งเรื่องโยธะกา และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งเรื่องอ่างเก็บน้ำ คือ ผู้คนที่แก่งหางแมว( อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ) ควรจะได้ใช้น้ำด้วย ควรจะได้รับการจัดสรรการใช้น้ำด้วย ไม่ใช่สร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วส่งท่อตรงมาที่ EEC อย่างเดียว เพราะว่าชาวบ้านเขาขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเยอะ เขาต้องการการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม”ถามว่าปัจจุบัน Land Watch Thai ติดตามประเด็นสิทธิที่ดินที่ไหนเป็นพิเศษพรพนาตอบว่า ไม่มีพื้นที่ในเชิงเป้าหมาย แต่จะมีกรณีที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ตำบลโยธะกา ที่เธอยังเฝ้าระวังและติดตามอยู่ แม้ปัจจุบันจะอยู่ในภาวะ ‘สุญญากาศ’ ชาวบ้านยังไม่ถูกไล่ แต่ก็ยังไม่มีการรับประกันใดๆ จากภาครัฐว่าสถานะที่ทำกินของชาวบ้านจะปลอดภัยนอกจากนั้น พรพนาในฐานะผู้อำนวยการ Land Watch Thaiระบุเพิ่มเติมว่า ได้ทำการประเมินผลกระทบ EEC มาครบ 5 ปีแล้ว โดยทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายคือ EEC Watch และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists – ICJ)รวมทั้ง มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ช่วยกันวางกรอบของการประเมินผลกระทบ และศึกษาเคสที่ได้รับผลกระทบโดยใช้การประเมินผลกระทบของกฎหมาย ที่เรียกว่า Regulatory Impact Assessment หรือ RIA ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายก่อนจบบทสนทนา เมื่อขอให้รำลึกถึงบทบาทครั้งยังเป็นอดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ชุดที่มีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2552-2558) เป็นประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าพรพนากล่าว่า เธอเป็นอนุกรรมการสิทธิฯ ในคณะดังกล่าวในช่วง 2 ปีท้ายโดยช่วยเขียนรายงานซึ่งเป็นสิ่งที่เธอถนัดและทำได้ดี“อยู่ที่ไหนก็ช่วยเขาเขียนรายงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมา ช่วยให้เรามี Skill นี้ติดตัว มี Skill การเขียน จึงสามารถผลิตข้อมูล ผลิตเอกสารออกมาได้ชำนาญ”