เปิดเบื้องหลัง "หนุ่มแดน วรเวช" เซอร์ไพรส์ขอแพทตี้แต่งงาน

จากกรณี หนุ่ม "แดน วรเวช" ได้โพสต์ภาพคู่ "แพตตี้" พร้อมสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย และแคปชั่นว่า "แค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอ ก็เพียงพอแล้วหัวใจ you’re my one my only my last." ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ลงภาพเช่นกันพร้อมแคปชั่น "ถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ย#แต่งค่ะ" งานนี้ทำเอาพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันเพียบล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) แชแนลยูทูป "DanPattie" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 7 แสนคน ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 20 นาที เผยให้เห็นเบื้อหลังการขอแต่งงานของหนุ่ม "แดน วรเวช" โดยได้ระบุชื่อคลิปว่า "แดนเซอร์ไพรส์ขอแพทตี้แต่งงานแล้ววว!!"