เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกแบรนด์แฟชั่นระดับโลกในแคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens” จัดเต็มคอลเลกชั่น Flagships แบรนด์ดังทุกสไตล์กว่า 400 แบรนด์

•Exclusive Trunk Show ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 10 ปี จับมือ 10 แบรนด์แฟชั่นระดับโลก พร้อมชี้เป้าให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าอัปเดตเทรนด์ก่อนใคร 16-18 กันยายนนี้•‘Fashion Studio Box’ Photo Landmark ที่สายสแนปต้องไม่พลาด กับ Pop-up Studio 3สไตล์ทั่วศูนย์ฯ และโปรฯ มากมายพร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรและพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ The1, Mastercard, KTC, ttb•สะท้อนตัวตนที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ผ่านนิยามแฟชั่น 3 รูปแบบ คือ Runway to Real way, New Adventures และ Making Statementsศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเปิดตัวแคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens” ครีเอทเดสติเนชั่นของการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นทุกสไตล์ด้วยแนวคิด “Where flagships of fashion meet your passion” สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่หลากหลายและไร้ขอบเขต พร้อมจับมือพันธมิตรอย่างมาสเตอร์การ์ด และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สายแฟชั่นต้องไม่พลาดกับคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรและพันธมิตรที่ร่วมรายการอีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ได้รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำกว่า 400 แบรนด์ในเซ็นทรัลเวิลด์เข้าร่วมในแคมเปญมากมาย อาทิ Coach , Marc Jacobs , Karl Lagerfeld , Kate Spade New York , Disaya , MCM , Soda , The Parrot , H&M , LYN , LYN Around , Zara , Uniqlo , Pull & Bear , Mango , Massimo Dutti , Calvin Klien , Tommy Hilfiger , Charles & Keith , Adidas , Nike , Carnival , Onitsuka Tiger เป็นต้นเซ็นทรัลเวิลด์ ตอบโจทย์แฟชั่นทุกสไตล์ให้คุณดีไซน์โลกในแบบที่คุณเป็นและสนุกไปกับการค้นหาสไตล์ใหม่ๆ ที่หลากหลายโดยในปีนี้ได้ centralwOrld fashiOn citizens คนแรกอย่าง ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง มาบอกเล่าเรื่องราวความเป็น Fashion Citizens ภายใต้นิยามแฟชั่นใน 3 รูปแบบ• Runway to Real way : ตามโลกของแฟชั่นได้ทันในแบบฉบับของแต่ละคน แม้แฟชั่นจะอัปเดตทุกวินาที แต่ความสนุกมีได้ทุกวันกับการเลือกแต่งตามสไตล์ อาทิ เสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก H&M, Pandora, Swarovski, Uniqlo, Zara บำรุงผิวและเครื่องสำอางจาก Three, Giorgio Armani, KIS, Sephora, Central Beauty Hall• New Adventures : แฟชั่นที่นำไปสู่เรื่องราวที่พิเศษยิ่งขึ้นเพียงแค่เลือกหยิบเสื้อผ้าตามสไตล์ของคุณ ก็อธิบายตัวตนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด อาทิ แบรนด์แฟชั่นไทยดีไซน์เนอร์ Disaya, Kloset, Soda และ Takeo Kikuchi, Rolex, Pendulum, MCM, Marc Jacobs, Polo Ralph Lauren• Making Statement : สไตล์การแต่งตัวที่ไร้ข้อจำกัด รู้จักตัวตน และความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจน สนุกกับการทดลองและกล้า Mix & Match สิ่งใหม่ๆ เพื่อแสดงตัวตน รวมถึงสะท้อนความรักสิ่งแวดล้อม reused recycleชมคลิป VDO นิยามแฟชั่นใน 3 รูปแบบ ได้ที่ link : https://youtu.be/ZM1VZKq2HtAสำหรับ centralwOrld Exclusive Trunk Show ของเซ็นทรัลเวิลด์ จะนำเสนอคอลเลกชั่นใหม่พร้อมคอลเลกชั่นสุดพิเศษจาก 10 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดเต็มตลอด 3 วันโดยแบ่งเป็นรอบเวลา• วันที่ 16 ก.ย. 65 พบกับแบรนด์ Coach (14.30-15.30 น.) Marc Jacobs (16.00-17.30 น.) Karl Lagerfeld (17.30-19.00 น.) Kate Spade New York (19.00-20.00 น.)• วันที่ 17 ก.ย. 65 พบกับแบรนด์ Disaya (16.00-17.30 น.) MCM (17.30-19.00 น.) Soda (19.00-20.00 น.)• วันที่ 18 ก.ย. 65 พบกับแบรนด์ The Parrot (13.00-14.30 น.) H&M (14.30-16.00 น.) LYN X Lyn Around (16.00-17.30 น.) และฟินไปกับโชว์สุดพิเศษ จากบัณฑิตา ประชามอญ หรือ แนท เดอะวอยซ์ ซีซั่น 3 (15.00-16.00 น.)พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน อาทิ ถ่ายภาพแฟชั่น ณ The glam of reflections Fashion Studio Box โดย Professional Photographer , เพลินเพลินกับดนตรี Acoustic Jazz Band พร้อมสนุกสนานไปกับ DJ Booth ในวันที่ 16-17 ก.ย. 65 และไอศครีมรสชาติเปรี้ยวซ่อนหวาน แสดงความเป็น centralwOrld fashion citizens by Azabu Saboอีกไฮไลต์พิเศษที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าพลาดไม่ได้ มาปลดปล่อยความเป็นตัวคุณผ่าน Fashion Studio Box (1 ก.ย. – 31 ต.ค.65) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ 3 จุด ได้แก่ centralwOrld presents the glam of reflections Fashion Studio Box บริเวณข้างร้าน Coach ชั้น 1, centralwOrld presents the blossom garden Fashion Studio Box ข้างร้าน Jim Thompson ชั้น 1, CP-Meiji Presents The Archetypes Fashion Studio Box บริเวณหน้าโซน I ชั้น 1 และสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ช้อปร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ถ่ายภาพสุด Exclusive ที่ Fashion Studio Box 3 จุด ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ตามรอบเวลาที่กำหนด โดยช่างภาพสายแฟชั่นชั้นนำSpotted! 7 จุด Pop Up & Showcase Special Collections จากแบรนด์ดัง ได้แก่• MCM Pop Up (1 ก.ย. 65 – 31 ม.ค.66)• Marc Jacob The Monogram Collection (7 ก.ย. 65 เป็นต้นไป)• BIRKENSTOCK THE HOURGLASS EXHIBITION (5-20 ก.ย.65)• Polo Ralph Lauren Polo id Bag (14 ก.ย.65 เป็นต้นไป)• Swatch Dragon Ball Collection (30 ส.ค. - 31 ต.ค.65)• Carnival Clearance Sale (30 ส.ค. -19 ก.ย.65)• Big Family Sale 2022 จากแบรนด์ Yacco Maricard, Shaka และ Zanpu (1-20 ก.ย.65)สิทธิพิเศษเมื่อช้อปร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน The 1 ฟรี 1,000 คะแนน (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน วันละ30สิทธิ์) สำหรับลูกค้ามาสเตอร์การ์ดรับ 2,000 คะแนน (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน วันละ 50 สิทธิ์) เริ่ม 7-25 ก.ย. 65 รวมถึงสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรและพันธมิตร อาทิ KTC PAY DAY เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับร้านค้าเช่าต่างๆภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสแกนQR ลงทะเบียน เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 18% ตั้งแต่ 26-30 ก.ย. 65 และเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี ณ ร้านค้าในหมวดแฟชั่น รับเพิ่มปากกา Paul Smith x Caran d’Ache เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมแบบเต็มจำนวนครบ 80,000 บาท/วัน ตั้งแต่ 7 ก.ย. - 31 ต.ค.65 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารผู้ออกบัตรและพันธมิตรกำหนด แคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens” เริ่มแล้ววันนี้ – 31 ต.ค.65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld