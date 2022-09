นักวิชาการอิสระชี้ คนขยัน เรียนสูง เรียนเก่ง ก็อาจเป็นคนโง่ได้

วันนี้ (14 ก.ย.) นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ออกมาโพสต์ข้อความประเด็น คนขยัน เรียนเก่ง เรียนสูง แต่โง่ เมื่อเจอปัญหา ไม่มีศักยภาพในการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ออกมาใช้จัดการกับปัญหาได้ โดยได้ระบุข้อความว่า"ขยัน เรียนเก่ง เรียนสูง แต่โง่ เป็นไปได้ด้วยหรือ!เมื่อคืนดู TikTok คุณหมอคนหนึ่ง (ไม่ทันได้จำชื่อไว้) บอกว่า คนฉลาดกับคนเรียนหนังสือเก่ง อาจไม่ใช่คนเดียวกัน การจะเป็นคนเรียนเก่งได้ มีตัวช่วยหลายอย่าง เช่น การติว การแบ่งอ่านหนังสือไปสอบเป็นหมวดๆ การสอบย่อยสอบใหญ่ การทำกิจกรรมเก็บคะแนน ถ้าขยันและบริหารจัดการเวลาได้ดี ก็มีโอกาสเป็นคนเรียนเก่งได้ส่วนคนฉลาดคือ คนที่รู้จักนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ที่เจอได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคนที่เรียนเก่ง เรียนสูง อาจไม่มีความสามารถในการดึงความรู้หรือศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ได้ หรือไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีออกมาแก้ปัญหาได้ดังนั้นเมื่อเห็นคนเรียนเก่ง เรียนสูง อย่าเพิ่งสรุปว่าเขาเป็นคนเก่งหรือเป็นคนฉลาด เพราะคนเรียนเก่ง เรียนสูง ก็อาจจะเป็นคนโง่ได้ เนื่องจากเมื่อเจอปัญหาก็ไม่มีศักยภาพในการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ออกมาใช้จัดการกับปัญหาได้เลยน่าเศร้าแท้ๆ ขยัน เรียนเก่ง เรียนสูง แต่โง่ "I have to say, it is very interesting".ที่เล่าตรงนี้ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่ง จากที่ฟังมาจากคุณหมอท่านหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุถึงใครทั้งสิ้น"