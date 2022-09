จ่ายน้อยแต่ได้บริการแบบไฮเอนด์!! ส่อง 9 ความจัดเต็มฟูลเซอร์วิสจากไปรษณีย์ไทย เริ่มต้นเพียงหลักสิบกับบริการที่คุ้มเวอร์ !!

ใครว่าบริการแบบ “ฟูลเซอร์วิส” จะมีแค่ในรูปแบบการเดินทางของสายการบิน หรือบริการที่พัก โรงแรมที่อัดแน่นไปด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สะดวกสบาย สำหรับลูกค้าที่ยอมจ่ายเท่านั้น ขนส่งพัสดุอย่าง “ไปรษณีย์ไทย” เขาก็มีบริการฟูลเซอร์วิสจัดเต็มเหมือนกัน มีทั้งความรวดเร็ว สะดวก แถมประหยัดด้วยจ่ายเริ่มต้นเพียง 19 และ 25 บาท ก็ฟินได้ เพราะดูแลตั้งแต่ก่อนส่งจนพัสดุถึงมือผู้รับ ใครอยากรู้ว่าฟูลเซอร์วิสของไปรษณีย์ไทยจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การส่งของของเราได้อย่างไรบ้าง ไปตามติดเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ได้เลย!!!•บริการ Pick up Service รับฝากพัสดุถึงหน้าบ้าน จะส่งของเพียง 1 ชิ้น หรือหลักร้อยกล่อง เพียงเรียกใช้บริการรับฝากสิ่งของนอกสถานที่ หรือ Pick Up Service จองคิวเข้ารับพัสดุตลอด 24 ชม. ได้ง่าย ๆ ผ่าน Line@Thailandpost ฝนตกแดดออกพี่ไปรฯ Pick Up ก็พร้อมเข้าไปรับฝากพัสดุฟรีถึงหน้าประตูบ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่เปลืองน้ำมันเดินทางไปส่งด้วยตัวเอง•ตรวจสอบสถานะผ่าน Line 24 ชั่วโมงเหมือนมีผู้ช่วย ติดตามพัสดุที่สะดวกเกินต้านด้วยขั้นตอนง่ายๆ ผ่านทาง Line@Thailandpost จะเลือกตรวจสอบด้วยเลข Tracking เลขใบรับเงิน #TR หรือจะด้วยเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถติดตามพัสดุได้จากทุกที่ ทุกเวลา รู้ทันทีไม่ต้องรอ•รับคะแนนสะสม ยิ่งส่งมากยิ่งมีส่วนลดมาก รับส่วนลดค่าส่งง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิก POST Family แล้วสะสมคะแนนทุกครั้งที่ส่งพัสดุ นำคะแนนไปแลกเป็นส่วนลดค่าส่ง 100 คะแนน แลกส่วนลด 10 บาท แลกได้สูงสุดถึง 10,000 คะแนนลดไปเลย 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2565 พิเศษกว่าใครต้อนรับสมาชิกใหม่เพียงสมัครวันนี้รับเลยแสตมป์แทนส่วนลด 40 บาท•บริการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ รับการดูแลที่ดูธรรมดาแต่แสนพิเศษจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทุกสาขา ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ เช่น หารหัสไปรษณีย์ ฝากส่งบริการไหนดี มีปัญหาสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ทันที หรือการให้บริการผ่าน Line@Thailandpost ไม่ว่าจะสมัครสมาชิก เช็คคะแนน ติดตามพัสดุ ค้นหา ปณ. เรียกใช้บริการ Pick Up Service หรือสร้างใบจ่าหน้า ทำได้แบบครบเว่อร์•ส่งด่วนทันใจเทียบเท่าการจ่ายแบบพรีเมียม ลืมไปได้เลยว่าการส่งด่วนจะต้องจ่ายในราคาที่สูงเว่อร์ เพราะยุคนี้การส่งไวไม่ได้แพง เพราะมีโปรคุ้ม “EMS ลดทุกวัน” ส่งวันไหนก็ถูก จะส่งของเยอะแค่ไหนก็ส่งด่วน EMS ด้วยราคาสุดคุ้มได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด วันจันทร์ – วันเสาร์ เริ่มต้นที่ 25 บาท วันอาทิตย์ เริ่มต้นที่ 19 บาท ใช้ได้ทั่วประเทศ จนถึง 31 ตุลาคม 2565•ครอบคลุมทุกการส่งกว่าใคร สะดวกคนขายสบายคนซื้อ บลัชออน มอนสเตอร่า กาดริป กิ๊บติดผม ครบทุกการส่งในที่เดียว เพราะพี่ไปรฯ ส่งได้ตั้งแต่ ตู้เย็น พันธุ์ไม้ ผลไม้ประจำฤดูกาลอย่างมังคุดทุเรียนก็ไม่เว้น เรียกได้ว่าจะไทยหรือเทศ ชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ของใช้ ของกิน หรือจะส่งเย็นแบบควบคุมอุณหภูมิ ก็สามารถเลือกส่งกับพี่ไปรฯ ได้ สะดวกไม่วุ่นวาย•บุรุษไปรษณีย์ที่เชี่ยวชาญ รู้ทุกที่อยู่ จะขึ้นเหนือลงใต้ ปลายทางจะอยู่ที่ไหนใกล้ไกล จากประสบการณ์ความชำนาญเส้นทางที่มีมาอย่างยาวนานทำให้พี่ไปรฯ สามารถส่งของได้ถึงมือผู้รับปลายทางทุกท่านแบบที่นอนเพลินรอรับของที่บ้านจากพี่ไปรฯ ได้ไม่สะดุด•การดูแลของทุกชิ้นอย่างปลอดภัย ฝากส่งหายห่วงเพราะทุกชิ้นดูแลด้วยใจ ไปถึงบ้านปลอดภัยแบบไม่หาย ไม่บุบ พร้อมการรับประกันสินค้าทั้งส่งของในประเทศและระหว่างประเทศ ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าจริงไม่เกิน 2,000 บาท และ EMS ชดใช้ตามวงเงินที่รับประกันไว้•ใช้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ไปรษณีย์ไม่มีหยุด ไปรษณีย์ไทยบริการรับฝากพัสดุพร้อมส่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดก็รอรับของที่บ้านได้เลย พิเศษรู้ใจผู้ค้าออนไลน์และสายเลิกดึกฝากส่งได้ 24 ชม. ที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ หลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ส่งสะดวกไร้กังวลเรื่องเวลาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแม้แต่การส่งพัสดุก็มีฟูลเซอร์วิสกับเขาด้วย ใครยังไม่ได้ทดลองใช้โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน ต้องรีบไปพิสูจน์ความประทับใจแบบเวอร์วังกันได้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ซื้อความพรีเมียมด้วยราคาสบายกระเป๋า บอกได้คำเดียวว่า “คุ้มมมมม!!”ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดทวิตเตอร์ : @Thailand_Postไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post