ดร.ธรณ์เผยภาพ แม่ทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ "ควีนเอลิซาเบธที่ 2" ที่เชียงใหม่ปี 2515

วันนี้ (9 ก.ย.) ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม โพสต์ภาพขณะที่มารดาของตนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ แด่สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หลังทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 ด้วยพระชนมายุ 96 พรรษาโดยระบุว่า "ภาพคุณแม่ทูลถวายพานดอกไม้แด่ควีนอลิซาเบทที่ 2 ครั้งเสด็จน้ำตกแม่สา เชียงใหม่ พ.ศ.2515 เป็นภาพที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเมื่อทราบว่าท่านเป็นพระราชินีแห่งอังกฤษ ผมมักแวะไปดูภาพที่อยู่ในกรอบในห้องทำงานคุณพ่อเป็นประจำจึงไม่แปลกที่ผมรู้สึกใกล้ชิดท่านมากกว่ากษัตริย์ต่างประเทศองค์ไหนๆ และต่อมาเมื่อได้รับรู้เรื่องของท่านทั้งจากหนังสือหรือในทีวี ผมยิ่งรู้สึกเคารพและผูกพันที่จำได้แม่นคือบทนำของหนังสือเสือแห่งกูมาออน กล่าวถึงจิม คอร์เบ็ตต์ ผู้เขียน ครั้งเป็นพรานคุ้มกันเจ้าหญิงอลิซาเบทตอนไปที่ป่าในเคนยา มีช้างตัวใหญ่ท่าทางดุร้ายเข้ามาใกล้ แต่พระองค์ทรงเดินขึ้นไปบ้านบนต้นไม้อย่างไม่ลังเลThe Princes who went up a tree and came down a Queenนี่คือจุดเริ่มของยุคแห่งพระองค์ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตที่อังกฤษในค่ำคืนนั้น จากตำแหน่งเจ้าหญิงกลายเป็นพระราชินีพระองค์ขึ้นสู่บัลลังก์ในยุคที่โลกเพิ่งผ่านสงครามโลกอันเลวร้าย ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ การเมืองระหว่างประเทศเข้มข้นในยุคสงครามเย็น ต่อเนื่องถึงความขัดแย้งครั้งแล้วครั้งเล่าในสายตาผม พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระราชินีแห่งอังกฤษ ได้อย่างมั่นคง ชัดเจน ต่อเนื่องยาวนาน จนกลายเป็นความคุ้นเคยและเชื่อมั่น อันเป็นรากฐานสำคัญสุดของศรัทธา"England expects that every man will do his duty"สัญญาณธงบนเรือของลอร์ดเนลสัน ชักขึ้นเด่นสง่าเหนือท้องทะเลใน Battle of Trafalgar สงครามที่อังกฤษควรจะพ่ายแพ้หากนับจำนวนเรือ แต่ไม่แพ้สำหรับผมแล้ว พระองค์คือต้นแบบของคนที่ทำตามประโยคอันลือลั่น พระองค์ทรงทำหน้าที่มาตลอดเวลาอันยาวนานไม่เคยมีสักครั้งตลอด 70 ปี ที่พระองค์ทรงเห็นอะไรสำคัญมากไปกว่าหน้าที่ของพระองค์เป็นหนึ่งในคนที่ผมคิดถึงเสมอ เมื่อสงสัยว่าหน้าที่ควรมีความหมายแค่ไหนยังรวมถึงความผูกพันที่ตั้งแต่จำความได้ โลกที่ผมเกิดและโตมา ก็ได้ยินแต่ชื่อของพระองค์ งานของพระองค์จึงรู้สึกเศร้าเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์จากไปแต่ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงภาคภูมิใจ เพราะในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด"England expects that every man will do his duty"พระองค์จะอยู่ในความทรงจำของผมในฐานะคนที่รู้จักหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเองตลอดไปขอถวายความเคารพแด่พระองค์ ไม่ใช่ในฐานะพสกนิกร แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งชื่นชมและเคารพจากใจหมายเหตุ - ผมไม่ใช้ราชาศัพท์ในบางข้อความของเรื่องนี้ เพราะผมไม่สามารถสื่อได้อย่างที่อยากเขียนครับ"อนึ่ง สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลักฐานหนึ่ง คือวีดีทัศน์จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เผยแพร่วีดีทัศน์ สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ พร้อมด้วยดยุคแห่งเอดินเบอระ พระสวามี และเจ้าฟ้าหญิงแอนด์ พระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารสันทนาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2515 เวลา 14.00 น. เพื่อทอดพระเนตรการแสดงอุตสาหกรรมพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.น.พ.บุญสม มาร์ติน อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ