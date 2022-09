ด้วยรักและศรัทธา…ท่องประวัติศาสตร์ศิลป์ กับ ‘ภากร มังกรพันธุ์’

เมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาได้ขอพื้นที่จากโบสถ์ที่เขาทำงานให้ เปิดเป็นห้องสำหรับเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์แก่ผู้ที่สนใจ เสียงตอบรับได้มาอย่างล้นหลาม ผู้คนสนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง วันเวลาผ่านไปอีกยาวนาน เขาจึงทำทริปทัวร์ประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งในไทยและต่างประเทศผลงานอีกมากมายของ Rembrandt ที่ล้วนอิงกับเนื้อหาของไบเบิล เขาผู้นี้อธิบายได้อย่างหมดจดไม่เพียงเท่านั้น Mona Lisa และ Salvator Mundi ผลงานของ Leonardo Da Vinciหรือภาพ Romantic landscape ผลงานของ Joseph Mallord William Turner ( J. M. W. Turner ) ผลงานประติมากรรม Commodus as Hercules เขาผู้นี้ล้วนบอกเล่า ถ่ายทอดได้อย่างน่าฟัง ไม่น้อยไปกว่าความประทับใจที่มีต่อบ้านขนมปังขิงอันเก่าแก่ในจังหวัดทางภาคเหนือของไทย ที่เขาก็นำพาผู้ร่วมทัวร์ให้ได้พบกับความสวยงามของอาณาสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเมืองไทยเมื่อขอให้ช่วยเล่าถึงที่มา แรงบันดาลใจ ว่าเหตุใดคุณจึงสนใจประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ศิลป์อาจารย์ภากรตอบว่า หากจะเล่าถึงแรงดลใจจริงๆ แล้ว ต้องขอเล่า Background ก่อน โดยเริ่มจากเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็ได้ทุนจากคริสตจักร เนื่องจากในช่วงนั้น ทำงานให้โบสถ์ ช่วยงานที่โบสถ์ จึงได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษ ซึ่งที่อังกฤษ ได้เรียนทั้งประวัติศาสตร์และกึ่ง Philosophy เรียงลำดับได้ดังนี้ถามว่า การที่คุณไปเรียนศาสนศาสตร์ ที่ลอนดอน ถือเป็นแก่นที่ทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ด้วยไหม เพราะศิลปินในยุคบาโรค อย่าง Rembrandt ในยุคนั้นศาสนจักรเข้ามามีบทบาท ศิลปินหลายท่านทำงานให้ศาสนจักรอาจารย์ภากรกล่าวว่า ที่อังกฤษ ต่างจากประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตรงที่มิวเซียม (Museum) ขนาดใหญ่ เข้าชมฟรีทั้งหมดอาจารย์ภากรถ่ายทอดได้อย่างเห็นภาพ ณ จุดเริ่มต้นแห่งความรักในประวัติศาสตร์ศิลป์ก่อนจะบอกเล่าเพิ่มเติมว่าในส่วนของแรงดลใจ อาจเริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบดนตรี ชอบฟังเพลงต่างประเทศเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ส่วนภาพเขียนนั้น มีความชื่นชอบตั้งแต่เมื่อครั้งเรียนมัธยมปลาย ซึ่งมีครั้งหนึ่ง โรงเรียนเคยให้ศิลปินแห่งชาติ คือท่านอาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข ( *หมายเหตุ สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2534 ) มาสอน เราก็รู้สึกว่าดลใจเหลือเกิน แล้วก็ชอบ ตามดูงานศิลปะของคนไทย แล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่ภาพหนึ่ง เป็นของศิลปินต่างชาติที่สร้างความประทับใจอย่างมาก“ภาพนี้ เรามีโอกาสได้เห็นช่วงเรียนมัธยมปลาย ต่อเนื่องปริญญาตรี แล้วก็ โอ้โฮ! มันสวยเหลือเกินจากนั้น ตอนไปเรียนอังกฤษ สามเดือนแรก ก็มีปัญหา Culture shock ภาษาเราไม่ดี แล้วก็มาป่วยอีก แล้วยังได้ F ตั้งสองตัว Depress สุดๆ แล้วอากาศอังกฤษทั้งมืด ฝนตก หนาว เหงา ไม่มีคนไทยเลย ใน College เรา เป็นคนไทยคนที่สองที่มาเรี่ยนที่นี่ ตั้งแต่สร้าง College มาหลายสิบปีเมื่อรู้สึกเหงา ผมก็ไปเดินแกลเลอรี่ แล้วผมเป็นคริสต์นะครับผมก็อธิษฐานในใจ ว่า ‘โอย ทำไม พระเจ้านำเรามาที่นี่’ แล้วผมก็เดินใน National Gallery of Londonก็เดินดูภาพแต่ละภาพทั้งของแวนโก๊ะ (Vincent Willem van Gogh) โมเน่ต์ (Claude Monet) ภาพเหล่านี้มูลค่าเป็นพันล้านบาทน่ะนะครับ เราก็ตื่นเต้น คิดอธิษฐานในใจต่อพระเจ้าว่า ขอบคุณพระเจ้าที่นำเรามาพบกับสิ่งเหล่านี้ แต่ความตื่นเต้นนี้ก็ยังไม่ช่วยให้เราหายเหงา ผมก็เดินไปเดินมา” อาจารย์ภากรระบุอาจารย์ภากรเล่าว่า “อยากให้คุณลองนึกภาพ นึกถึงห้องที่มีประตูซ้อนกันไปเรื่อยๆๆๆ นึกออกไหมครับ ปรากฏว่าผมเห็นภาพนี้แต่ไกลเลย ซึ่งเป็นภาพที่ผมเคยอยากเห็น เคยบอกตัวเองในใจว่า วันหนึ่ง ขอให้เราได้เห็น ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมไม่รู้หรอกว่าภาพนี้ อยู่ที่ไหน แต่ตอนนั้นรู้สึกเหมือน scene ในหนังฮอลลีวู้ดเลยครับ ที่ค่อยๆ ก้าวเดินไปแล้วไปเจอภาพ แล้วเมื่อผมไปถึงด้านหน้า มันเหมือนมีเสียงในใจ บอกกับเราว่า ‘ อ้าว ก็อยากมาดรูปนี้ ไม่ใช่เหรอ ก็ให้มาดู’ โอ้โห! เล่าแล้วจะน้ำตาไหล ผมขนลุกเลย เพราะภาพนี้ช่วยเปิดประเด็นเลยว่า ‘นี่แหละ นี่คือแหล่งของงานศิลปะ’ เพราะลอนดอนก็ไม่ต่างจากปารีส นิวยอร์ค คือ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ แล้วการที่เราจะได้เห็นมาสเตอร์พีซใหญ่ๆ ก็มีไม่กี่เมืองในโลกที่เราจะได้เห็นตอนนั้น ในใจผมก็คุกเข่าอธิษฐานเลยครับ ขอบคุณพระเจ้า และสัญญาว่าจากนี้ จะใช้เวลาที่เหลือ นอกเหนือจากเรียนไบเบิล เรียนประวัติศาสตร์ เรียนภาษาศาสตร์แล้ว ผมก็จะอยากค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลป์ ใช้เวลาให้เต็มที่ ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ลอนดอน ผมใช้เวลาทุกอาทิตย์ มาที่ National Gallery of London และแกลเลอรี่อื่นใหญ่ๆ ที่ให้เข้าฟรี ทั้งหมดก็เพราะมีรูปนี้เป็นแรงดลใจครับ”อาจารย์ภากรตอบว่า ครั้งแรกที่เห็นตั้งแต่เมื่อยังเด็กๆ รู้สึกถึงความ Contrast กัน การใช้แสงในภาพมหัศจรรย์มาก แล้วเมื่อดู detail ต่างๆ เช่นเสื้อของพระราชายิ่งมีรายละเอียดที่สวยงามแล้วก็มีอีกรูป ก็เป็นรูปที่ดังมากคือรูปที่ผมบรรยาย เป็นภาพโมเนต์ ที่ติดกำแพงยาวๆ สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่เมื่อเราไปเจอแล้ว เราจะรู้สึกมหัศจรรย์มากเลย ที่ได้มาดูของจริงในที่สุด มันเหมือนเป็นความฝัน คือตอนเราเรียนอยู่ที่อังกฤษ เราก็เคยข้ามไปดูที่ฝรั่งเศส อีก 20 ปี ต่อมา เราได้พาคนไปดูจริงๆ เราก็ตื่นเต้นมาก และเราสามารถทำให้คนเขาตื่นเต้นไปกับเราด้วย” อาจารย์ภากรระบุถามว่าเริ่มทำทัวร์จริงจังเมื่อไหร่ ทั้งในไทยและต่างประเทศอาจารย์ภากรตอบว่า “ไม่เกิน 7 ปี ครับ เริ่มจากการที่เราชอบพูดชอบคุย เรื่องประวัติศาสตร์ แล้วเราก็ทำเป็นหอศิลป์ให้ที่โบสถ์ด้วย เป็นแกลเลอรี่ แล้วที่โบสถ์ก็มีคณะสตรีผู้ใหญ่ในโบสถ์ ก็ขอให้ช่วยพาชมวังปารุสก์ (วังปารุสกวัน) ตอนนั้น จำได้แม่นเลยว่าเป็นทริปแรกเลยที่เราพาไปทริปชมวัง ไปวังปารุสก์กับวังบางขุนพรหม จากนั้น ผมก็นำไปชมอีกเป็นสิบรอบ นี่ก็เพิ่งพาไป หลังจากเว้นช่วงโควิด-19 ไปช่วงหนึ่ง10 ปี ที่ผ่านมา ผมก็ทำทัวร์เรื่อยๆ เลยครับ ก่อนโควิด-19 เราก็มีคอร์สประวัติศาสตร์ศิลป์ อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเวลาเราเปิดคอร์ส ปรากฏว่ามีคนมาลงเรียนเต็มเลย แล้วครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาเรียนเป็น Tour Leader ที่เขาต้องพาคนไปทัวร์อยู่แล้วปัจจุบันนี้ ก็ทำทัวร์เกือบทุกเดือนครับ เดือนละครั้ง-สองครั้ง ล่าสุดเราก็เจอน้องที่เป็นรุ่นน้องกรุงเทพคริสเตียน เป็นนัก Drawing เป็นอิสลาม ก็ดีเลย เพราะสามารถพาเราเข้ามัสยิดได้ และเร็วๆ นี้ เราก็จะจัดทริปทัวร์ที่บางรัก ช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เราก็เดินชมอาคารเก่าในย่านนั้นๆ ด้วย” อาจารย์ภากรระบุส่วนความประทับใจที่มีต่อการนำทัวร์ประวัติศาสตร์ศิลป์ในเมืองไทย อาจารย์ภากรเล่าว่า ประทับใจทริปลำปาง-แพร่ซึ่งในอดีตเป็นเมืองที่ทำสัมปทานไม้สักให้กับบริษัทต่างชาติด้วยเหตุนั้น ลำปางและแพร่ จึงมีไม้สัก มีบ้านขนมปังขิง ที่เป็นลายฉลุเยอะมากในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชการที่ 6 ต้องสร้างด้วยไม้สักเท่านั้น เพราะไม้สักมีความอ่อนพอที่จะสลักลายฉลุได้ และมีความทนทานทนทาน ภาพอาคารที่เห็นนี้ เป็นอาคารของคนพม่า ซึ่งคนพม่าสมัยนั้น เป็นคนร่ำรวย เป็นคนที่มาทำธุรกิจที่ลำปาง-แพร่“หากถามว่าทำไมผมถึงประทับใจ เพราะเป็นทริปที่ผมออกแบบเอง ประทับใจ เป็นความฝันที่ผมอยากจะไปดู เพราะถ้าจะดูบ้านขนมปังขิง ต้องไปที่ลำปางและแพร่ มีเยอะมาก โดยเฉพาะที่แพร่ ที่สำคัญคือ รูปแบบของมันไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะเราเป็นเมืองไม้สัก เราก็ฉลุกันสวยเลยมีรูปนึง ที่มีคนยืนบรรยาย นั่นเป็นเจ้าของบ้านเลย ชื่อพี่นพรัตน์ ท่านก็แฮปปี้มาก เพราะวันนั้น เราไปเจอท่านโดยบังเอิญ เราแฮปปี้มาก ที่นี่ดังมากครับ ต้นตระกูลท่านเป็นเศรษฐีพม่า เป็นชนชั้นสูงที่นั่นเลยครับคือ ‘อาคารหม่องโงยซิ่น’เป็นอาคารเก่า ที่มีการรณรงค์ ช่วยกันบูรณะบ้านของตนเอง บนถนนสายที่เรียกว่า กาดกองต้า แล้วเขาก็เปิดบ้านให้ดู ที่นั่งฟังอยู่ก็เป็นคณะเรา ผมรู้สึก Fulfill มาก เพราะเวลาที่ผมเขียนทริปผมจะเขียนทริปที่ผมอยากไป แล้วใครอยากไปด้วย ก็สมัครมาประการต่อมา ผมมองว่าเราได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ เช่น หากทีคนมากับเราได้ 20-30 คน มากกว่าการทัวร์ชมประวัติศาสตร์ นั่นคือการที่เราได้มีส่วนทำให้คนรู้จักที่นั้นๆ มากขึ้น เพราะเมื่อทุกคนที่มากับเราโพสต์ลงโซเชียล หรือแชร์ต่อๆ กันไป คนจำนวนมากก็ได้เห็นด้วยผมจึงภูมิใจในทริปของเรามาก การนำชมตึกเก่า อาคารโบราณ มีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรมและการทำนุบำรุง 100 % เลยครับ” อาจารย์ภากรบอกเล่าถึงความประทับใจในการนำทัวร์ที่ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ชมเรือนขนมปังขิงที่สวยงามและมีรูปแบบเฉพาะตัว และกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือนขนมปังขิงสีชมพูที่แพร่ ชื่อคุ้มวงศ์บุรี ก็นับว่าสวยอย่างยิ่ง อ่อนช้อย และสวยงามมาก เป็นความภูมิใจที่ได้พาคนไปชม ผู้คนก็ตื่นเต้น เรือนคุ้มวงศ์บุรีแห่งนี้เป็นอาคารที่อาจารย์ภากรชอบมาก และนำคนไปชมทุกปี“ส่วนเรือนขนมปังขิงที่มีตัวเรือนสีเขียว ก็อยู่ที่แพร่เช่นกัน อยู่ในซอยแห่งหนึ่ง เจ้าของน่ารักมาก นับเป็นรุ่นที่สอง,รุ่นที่สามแล้ว ที่แพร่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ คล้ายๆ กัน ฉลุหมดเลย”อาจารย์ภากรระบุถามว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ มีความหมายกับคุณมากน้อยแค่ไหน“ดังนั้น ประวัติศาสตร์ศิลป์หรือแม้แต่สไตล์ของบ้านโบราณ ที่เราไปดู สมมติว่าคุณไปเห็นอยู่ที่ไหน คุณก็จะรู้ว่าเป็นสไตล์ของแพร่ หรือหากมีบ้านแบบนี้มาสร้างที่กรุงเทพฯ คุณดูเยอะๆ คุณก็จะรู้ว่า มีต้นแบบมาจากที่ไหนประวัติศาสตร์ศิลป์จึงช่วยได้เยอะเลยครับในหลายๆ ครั้ง ไม่ได้เพียงแค่ช่วยบ่งบอกแค่อายุ ช่วงเวลาเพราะแต่ละช่วงเวลามีค่านิยมของแต่ละยุคไม่เหมือนกันแต่จะช่วยให้คุณได้รู้ว่าความเก่านั้น เก่าขนาดไหน ประวัติศาสตร์ศิลป์คือการที่เราดู แล้วเราวิเคราะห์ แล้วเราก็จะรู้ว่าค่านิยมของความสวยงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็สนุกมาก ไปต่อได้ ว่าศิลปินทำแบบนี้ทำไม เขาคิดอะไร” อาจารย์ภากรระบุการสนทนาเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายจากที่คุณได้เห็นการทำนุบำรุง ดูแลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งในไทยและอีกหลายแห่งในต่างประเทศ เมื่อเทียบกันแล้วการทำนุบำรุงหลักฐานทางประวัติศาสต์ในไทยควรทำอย่างไรบ้าง