All Cafe มุมกาแฟเซเว่นฯ ขอปรับขึ้นราคาเมนูละ 5 บาท มีผล 24 ก.ย.นี้

วันนี้ (5 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสาขาออล คาเฟ่ (All Cafe) ได้ติดตั้งป้ายตั้งโต๊ะบริเวณเคาน์เตอร์ All Cafe ระบุว่า "เรียน ลูกค้าทุกท่าน เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไว้ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงขอเรียนถึงความจำเป็นในการปรับราคาเครื่องดื่ม All Cafe ขึ้นจากราคาเดิมในอัตรา 5 บาท ทุกรายการ (ยกเว้นกลุ่มท็อปปิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป ทาง All Cafe ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา"ประกาศดังกล่าว ส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่ม All Cafe ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาททุกรายการ เช่น เครื่องดื่มร้อนจากราคา 25 บาท เป็น 30 บาท เครื่องดื่มเย็นขนาด 16 ออนซ์ (แก้วเล็ก) จาก 30 บาท เป็น 35 บาท เครื่องดื่มเย็นขนาด 22 ออนซ์ (แก้วใหญ่) จาก 40 บาท เป็น 45 บาท เมนูปั่นจาก 35-45 บาท เป็น 40-50 บาท ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและเมนูสำหรับ All Cafe เป็นมุมจำหน่ายกาแฟสด และเครื่องดื่มชงสดในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2557 จำนวน 500 สาขา ก่อนขยายไปยังทุกร้านสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาขนาดเล็กก่อนหน้านี้ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด ผู้บริหารร้านกาแฟอินทนิล ได้ประกาศปรับราคาเครื่องดื่มอินทนิล มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน