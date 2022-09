ไอคอนสยาม ชวนคอฟฟี่เลิฟเวอร์มาดื่มด่ำรสชาติความอร่อยของกาแฟไทย ในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST” ที่สุดของคาเฟ่แบรนด์ดังและเมล็ดกาแฟคราฟต์ทั่วไทยมาไว้ครบจบที่เดียว

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมกาแฟไทย, สมาคมกาแฟพิเศษไทย, ไอคอนคราฟต์ และ What the Fab Market เอาใจคนรักกาแฟ จัดงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST” (ไอคอนิค คราฟต์ คอฟฟี่ เฟส) รวบรวมสุดยอดร้านกาแฟชื่อดังกว่า 80 แบรนด์ มากกว่า 1,000 รายการ และรวบรวมที่สุดของเมล็ดกาแฟคนไทยจากทั่วประเทศ มาให้เหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ ได้ลิ้มรสชาติความกลมกล่อม อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันธุรกิจกาแฟไทย ตลอดจนสนับสนุนเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้แปรรูป และเหล่าบาริสต้า ให้ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ พร้อมเพลิดเพลินกับการสาธิตการดริปกาแฟ และการทำ latte art และเลือกช้อปอุปกรณ์ทำกาแฟและเครื่องชงกาแฟจากหลากหลายแบรนด์ดัง ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามภายในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST” ได้เนรมิตพื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M กลายเป็นสรวงสวรรค์ของคนรักกาแฟ คัดสรรเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี และแบรนด์ดังกว่า 80 แบรนด์มาให้ได้ดื่มด่ำความอร่อย พร้อมเครื่องชงกาแฟ อาทิ Balena Roastery, Bluekoff, Bokaew Estate Coffee, Char Flower Tea, Coffee Bean Chocolate, PLearn Chocolate, Midnightmadness, Fika&Co.Cafe, GRAPH, i.din, Lica Coffee Estate, Love Earth Coffee Roastery, Lots.Sathon, MOCCAMASTER THAILAND, OUL x TIMEMORE, Pacamara Coffee Roasters, P&F Coffee, Pangkhon, POUR OVER LAB, Siam drip co, กาแฟอมก๋อย พร้อมขนมเบเกอร์รี่โฮมเมดแสนอร่อย อาทิ ถั่วเทพ, Sweet Caption, C'Cher, Molto, เปี๊ยะ เปี๊ยะ Daily, Khunnoo daifuku, Patisseries blanche, La mourto, และยังมีเครื่องดื่มชาและช็อคโกแลตสำหรับคนไม่ดื่มกาแฟให้ได้ชิมอีกด้วยความพิเศษของงานในครั้งนี้ พบกับการสาธิตการทำ Profile การสกัดกาแฟที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยคุณเอิร์ธ - รัตนกร มณีรัตน์ เจ้าของร้าน Love Earth Coffee Roastery โรงคั่วหน้าใหม่ไฟแรงจากเชียงใหม่ ที่ต้องการสร้างโลกกาแฟให้เป็นมิตรกับทุกคน ครั้งนี้ขนทัพเมล็ดกาแฟคั่ว Blend จากน่าน เชียงราย และลาว ซึ่งเป็น Signature ของร้านมาให้ชาวกรุงได้ชิมกันแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ นอกจากนี้ พบกับ เอ็กซ์คลูซีฟเมนู จากร้าน Pacamara Coffee Roasters ที่นำเมนูพิเศษมาให้ชาวฝั่งธนเตรียมดื่มด่ำไปกับกาแฟเกรดพรีเมียมระดับโลก ชื่อนี้การันตีคุณภาพเพราะตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรเมล็ดกาแฟจากหลากหลายแหล่งเพาะปลูกเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมจนไปถึงการมีโรงคั่วและโรงสีของตนเอง เรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียว เมนูพิเศษที่ดื่มได้เฉพาะที่ไอคอนสยาม ได้แก่ เมนู SIAM DIRTY เมนูกาแฟยอดฮิตติดชาร์ต กาแฟนมที่เสิร์ฟแยกชั้นกันอย่างชัดเจน ระหว่าง ‘นม แช่เย็นจัดสูตรพิเศษลับเฉพาะ’ ที่อยู่ด้านล่างของแก้ว ท็อปด้านบนด้วย ‘ช็อตดับเบิ้ลริสเทรตโต้’ เพิ่มสีสันด้วยดอกพวงชมพู ความลงตัวของกาแฟหอมเข้มข้นและนมสูตรพิเศษกลมกล่อมหอมหวานกำลังดี และเมนู SIAM PASSIONATE COLD BREW เป็นการผสมซอฟดริ้งกลิ่นโรส น้ำเสาวรส ท็อปด้วยกาแฟโคลด์บรูว์สูตรพิเศษ และดอกพวงชมพู ทำให้เมนูนี้มีทั้งความหอม หวาน ซ่อนเปรี้ยว เข้ากับรสชาติเข้มข้นของกาแฟได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งสนุกกับการสร้างสรรค์กาแฟเบลนด์ CREATE-YOUR-OWN ในแบบฉบับของคุณเอง เลือกผสมรสชาติตามที่คุณชอบ หรือครีเอทเป็นของขวัญเก๋ๆให้คนพิเศษได้อีกด้วยภายในงานพบกับกิจกรรมเวิร์คช้อปทุกวันในช่วงเวลา 14.00 น. และ 18.00 น. พบกับกิจกรรมเวิร์คช้อปสาธิตการดริปกาแฟพร้อมเทคนิคดี ๆ มากมาย ที่จะทำให้คุณได้รสชาติกาแฟที่แตกต่างไปจากทุกวัน จาก แบรนด์เมล็ดกาแฟ OUL (อวล) โดยทางแบรนด์ได้จัดเตรียมเมล็ดกาแฟเบลนด์พิเศษ และ Single Origin มาให้คนรักกาแฟได้ชิม เวิร์คช้อปการชงกาแฟแบบคราฟต์ผ่านอุปกรณ์ดริปกาแฟแบรนด์ดังจาก Timemore พร้อมด้วยโชว์สุดคูล จาก OUL x OKA cafe ซึ่งเป็นการสาธิตการสกัดกาแฟเมล็ดเบลนด์พิเศษของ OUL แบบไม่เหมือนใคร จากเครื่องทำกาแฟตัวท็อปอย่าง Flair 58 โดย อาจารย์เก้ จาก OKA cafe และ พบกับ กิจกรรมเวิร์คช้อปจากสมาคมกาแฟไทย และสมาคมกาแฟพิเศษไทย พร้อมด้วยโชว์การทำ Latte Art ในรูปแบบต่าง ๆ จากเหล่าบาริสต้ามืออาชีพเทศกาลงานกาแฟและเมล็ดกาแฟ ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม วันที่ 1 – 30 กันยายน ศกนี้ไอคอนคราฟต์ รวบรวมกาแฟคราฟต์ดังจากทั่วประเทศ และเมล็ดกาแฟสเปเชียลตี้ที่เป็นเมล็ดกาแฟไทยสุดเด็ดของสุดยอดแบรนด์ดังจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยมารวมกันไว้กว่า 80 แบรนด์ มาให้ช้อปกัน อาทิ GRAPH, THE SUMMER COFFEE COMPANY, ROAST RUNNER, ROAST8RY,POUR OVER LAB, SIAMDRIPCO, AKHA AMA, BLUEKOFF, CHERRY CASK COFFEE, PANGKHON COFFEE ROASTER, ASAMA, LOTS.SATHON, WBD, REVER ROASTERS และแบรนด์ดังอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้ง ชา ช็อกโกแลต และน้ำผึ้งอีกด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะการซื้อสินค้าจากไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม แบรนด์และสินค้าที่ร่วมรายการลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข รับแก้วน้ำไอคอนคราฟต์ฟรี 1 ใบ มูลค่า 450 บาท นอกจากนี้เมื่อซื้อเครื่องดื่มคราฟต์จากแบรนด์ Castown 2 ชิ้น รับฟรีเครื่องดื่มขนาดเดียวกัน 1 ชิ้น ตั้งแต่วัน 1 - 30 กันยายน 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ไอคอนสยาม สำหรับเหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์กาแฟคราฟต์ของไทยภายในงานยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงช้อปสินค้าครบตามกำหนด สามารถแลกรับสิทธิพิเศษหลายต่อดังนี้ รับ Extra 20 Viz Coins ทันที เมื่อซื้อสินค้าร้านเครื่องดื่มในไอคอนสยาม ครบ 200 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดเครื่องดื่มทันที 50 บาท เมื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน ONESIAM SuperApp สำหรับซื้อเครื่องดื่ม 200 บาทขึ้นไปจากร้านค้าบริเวณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M เท่านั้น พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ GAGA, Southern Coffee, Brix, Pacamara Coffee Roasters , CPS Coffee, Van Heart, FUKU Matcha, ปังชา, INNARI และ The Alleyร่วมลิ้มรสความอร่อยจากกาแฟแบรนด์ดังของไทย พร้อมเลือกซื้อเมล็ดกาแฟจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย พร้อมร่วมเวิร์คช้อปกับกิจกรรมสุดพิเศษได้ที่งาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST” ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และเลือกช้อปสุดยอดเมล็ดกาแฟจากทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอคอนสยาม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM