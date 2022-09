"หมอเมย์" เผย สาเหตุทำไมแพทย์จึงอยากให้พระภิกษุมีโอกาสออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

จากกรณี เป็นที่วิพากษฺวิจารณ์ในโลกโซเชียล ประเด็นเมื่อมีการแชร์ภาพเหล่าพระสงฆ์เข้าไปออกกำลังกายในฟิตเนส ปรากฎว่ามีความเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย ก่อนที่จะมีการชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นห้องฟิตเนส ภายในวัดห้วยปลากั้ง วัดดังแห่งจังหวัดเชียงราย โดยระบุว่าปกติแล้วพระสงฆ์ และสามเณร ได้เข้าไปเรียนรู้การใช้เครื่องออกกำลังกายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มาทำกายภาพบำบัดกับทางวัด ขณะที่เครื่องออกกำลังกายทั้งหมดได้รับการบริจาคจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาด้าน พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าว ชี้ พระออกกำลังกายอย่าโชว์ออฟเสียสารรูป สามณสัญญา แนะให้ออกกำลังในที่ลับตาล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เพจ "หมอเมย์ - แม่บ้านมีเลข ว" ของ พญ.เมชฌวิกาศ์ อารยางกูร แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ได้ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็น ทำไมแพทย์หลายท่าน จึงอยากให้ พระภิกษุมีโอกาสออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยได้ระบุข้อความว่า"กาลครั้งหนึ่ง ไม่ใกล้ไม่ไกล ไม่นานเท่าไหร่ สมัยแพทย์สาวยังเป็นแพทย์หัวกระเซิงอยู่ต่างจังหวัด (กระเซิงขนาดไหน ดูเอาในภาพ) มีโอกาสได้ออกหน่วยตรวจโรคพระภิกษุของจังหวัด สิ่งที่แพทย์สาวนางนี้เห็นด้วยตาตนเองจริงๆคือ พระท่านหลายๆรูป สุขภาพย่ำแย่มาก ไม่เป็นโรคอ้วนจนแทบเดินไม่ไหว พ่วงโรคเบาหวาน ความดัน แบบเพิ่งรู้ตัว มา surprise หมอตอนตรวจที่ความดัน 220 น้ำตาล 300 ก็ผอมจนหนังติดกระดูก แทบไม่มีกล้ามเนื้อ สาเหตุหลักๆที่เจอจากประสบการณ์ส่วนตัว คือ1.เลือกอาหารไม่ได้แน่นอนว่าพระท่านต้องฉันอาหารจากที่ญาติโยมถวาย แล้วเราถวายอะไร? มาม่า ปลากระป๋อง ไข่พะโล้ ขนมหวานต่างๆจะมานั่งเลือก งดหวาน งดมัน งดเค็มนี่แทบลืมไปได้เลย อาหารที่ถวายบางอย่างแทบไม่มีโปรตีน จะเอาอะไรไปสร้างกล้ามเนื้อ? หลายท่านมองว่า เห้ย พระฉันแค่ไม่กี่มื้อ ก็เหมือน IF นี่ แล้วทำไมยังอ้วน IF หรือ Intermediate fasting เป็นสิ่งที่ดี หมอยังคงแนะนำคนไข้ของหมออยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเสมอเวลาทำ IF คือ แคลลอรี่ ค่ะ ต่อให้คุณทาน IF แต่คุณไม่คุมปริมาณแคลลอรี่ ไม่คุมชนิดอาหาร IF เพื่อลดน้ำหนักก็อาจเป็นเพียงคำเก๋ๆ ไว้คุยกับเพื่อนเท่านั้นเอง2.ขาดการออกกำลังที่เหมาะสมหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วว่า พระท่านอาจ…. เดินจงกรม โยคะ กวาดลานวัด เดินบิณฑบาต แล้วมันพอจริงๆหรือ? เราคงคุ้นเคยกันมาบ้าง ว่าการออกกำลังกายมีทั้ง Weight มีทั้ง Aerobic บ้างก็คุ้นเคยกันว่า เออ มีหลายระดับความหนัก Mild, Moderate, Vigorous การออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก เราอยากได้ “ไขมันลดลง และสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแทน”ไขมันลดลงออกกำลังกายแบบ #Aerobic ความหนักปานกลาง หรือ #Moderate intensity นานพอ 30-45 นาที/วัน เพราะร่างกายจะเริ่มดึงพลังงานจากน้ำตาลมาใช้ก่อน แล้วถึงเริ่มดึงเจ้าไขมันตัวร้ายเรามาใช้ ถ้ากะเวลาโดยประมาณก็ 30 นาทีขึ้นไป ดังนั้นออกกำลังกายไม่นานพอก็มีประโยชน์นะ แต่อาจไม่ช่วยลดไขมันนั่นเองบ่อยพอ 3-5 วัน/สัปดาห์หนักปานกลางนี่อาจจะนึกกันลำบาก มองง่ายๆว่าออกกำลังแล้วพอจะเริ่มหอบ แต่ยังพอพูดจนจบประโยคได้ ไม่ถึงขั้นร้องเพลงชิลๆได้ และไม่ถึงขั้นเหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค มามองๆแล้วสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด คือ การกวาดลานวัด และเดินบิณฑบาตแบบเร่งสปีด ซึ่งในความจริงท่านก็ทำกิจแบบสำรวม จะมาติดสปีดให้ได้ moderate intensity ยังไงไหว🥲เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เพิ่มเตาเผาไขมันให้ร่างกาย ออกกำลังกายแบบ Resistance หรือออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน ทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ ต้านนี่ต้านอะไรอ่ะหมอ นึกง่ายๆ พวกยกเวท ตุ้มถ่วงน้ำหนัก หรือแม้กระทั่งพวกยางยืดก็จัดเป็นแบบมีแรงต้านค่ะ นอกจากช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้ว ยังลดความเสี่ยงกระดูกพรุนได้ด้วย อืม บาตรพระน่าจะหนัก แต่ท่านจะได้แค่แขนนี่สิ เวทเทรนนิ่งเราทำได้หลายส่วนในร่างกายเลย ทั้งแขน ขา หน้าอก ท้อง จะยิ่งเสริมให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรง เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นไปอีกพอมามองดูโดยรวมๆแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระภิกษุหลายๆรูป มีปัญหาเรื่องโรคอ้วน และโรคพ่วงแถมมาอีกมากมายทั้งเบาหวาน ความดัน ไขมัน ข้อเข่าเสื่อม คงเป็นเรื่องดีถ้ามีการสนับสนุนให้พระภิกษุได้ออกกำลังอย่างเหมาะสม การมีอุปกรณ์ออกกำลังที่วัด เหมือนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้โดยส่วนตัวหมอว่าดีนะ เท่าที่อ่านดูคือ จัดในห้องปิดเป็นสัดส่วนมิดชิด มีเทรนเนอร์ดูแล มันคือการรักษาโรคที่ชื่อว่าโรคอ้วนน่ะแหละ มานั่งคิดดูดีๆ มีสถานที่ออกกำลังที่วัดมันก็ดี แต่ต้องมีการดูแลจริงจัง มีเทรนเนอร์ดูแล ไปในเชิงเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่ความงาม มีนักโภชนาการคอยให้คำปรึกษา เรื่องอาหารเท่าที่ท่านจะทำได้ สถานที่มิดชิด ไม่กระทบกิจกรรมทางศาสนาเดิมของท่านจากข่าวที่เห็น สิ่งที่หมอเป็นห่วงก็คือ ท่านไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งบนลู่วิ่ง เป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บที่เท้าตามมา เครื่องแต่งกายไม่เหมาะกับการออกกำลัง ห่วงเรื่องสะดุดล้ม และชายสบงเข้าไปพันกับอุปกรณ์ ซึ่งไม่รู้จะปรับกันยังไงดีความคิดเห็นด้านบน เป็นเพียงความคิดเห็นของแพทย์สาวตัวน้อยๆคนนึง ที่ห่วงคนไข้เท่านั้น ซึ่งก็มีหลายครั้งที่มีโอกาสได้รักษาพระหลายรูป แต่ก็กระอักกระอ่วนทุกครั้งที่แนะนำเรื่องการคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ออกกำลัง จะแนะนำยังไงดี ถึงจะปฏิบัติได้จริง? คงมีหลายเรื่องที่อาจขัดกับหลักคำสอนลึกๆ รวมถึงการใช้ภาษาของหมอที่ผิดๆถูกๆ (หรืออาจจะผิดหมด ) หมอต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่ถ้าในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิต อาหารการกินมันเปลี่ยนไป การค่อยๆปรับตัว โดยอยู่ในความพอเหมาะพอดี จึงเป็นอีกทางเลือกนึงในการเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลัง สุขภาพสำคัญนะ "