ETDA จับมือ 2 แอปฯ ดัง “หมอพร้อม-ทางรัฐ” จัด The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อแคมเปญ MEiD (มีไอดี) บริการไทย…ไร้รอยต่อ จัดงาน “The Secret of e-Health : ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี” ชวนหน่วยงานผู้พัฒนา 2 แอปพลิเคชันชื่อดัง “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข, “ทางรัฐ” สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยเพจหมอหมี เม้าท์มอย ร่วมอัปเดตแลกเปลี่ยนมุมมอง ดัน e-Health สู่หนึ่งทางเลือกบริการด้านสาธารณสุขเพื่อคนไทย สดพร้อม 2 กันยายนนี้ 14.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ MEiD มีไอดีกล่าวว่า ETDA เดินหน้าสานต่อแคปเปญ MEiD (มีไอดี) บริการไทย…ไร้รอยต่อ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Digital ID เพื่อให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ผ่านกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เน้นให้คนไทยได้เห็นถึง Use case ตัวอย่างการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สู่การต่อยอดการใช้งานที่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น และจากการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ The Secret of Financial e-Transaction: ไขทุกความลับ ปลดล็อกทุกธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งชมสดและชมย้อมหลังจำนวนมาก ซึ่งจากผลการตอบแบบสอบถามหลังงาน พบว่า ผู้ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่ล้วนให้ความสนใจ และยินดีในการเปิดรับบริการดิจิทัลใหม่ๆ ในทุกด้าน ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังการแชร์ประเด็น และความรู้จากการสนทนาแล้ว ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเห็นว่า Digital ID สามารถช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการทำธุรกรรม เช่น การเปิดบัญชีที่สามารถทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องไปที่สาขา ต่อมารู้สึกถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้งานกับ Digital ID ที่มีการใช้ในปัจจุบัน สำหรับประเด็นที่อยากรู้ในลำดับต้นๆ จะมีในเรื่องของบริการที่เชื่อมต่อระบบกับ Digital ID รองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้งาน Digital เมื่อมองในมุมของบริการที่อยากให้มีการเชื่อมต่อ Digital ID มากที่สุด ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองถึงบริการสาธารณสุข (Health) เช่น การขอใบรับรองวัคซีน เพื่อใช้ในการเดินทาง หรือการตรวจสิทธิประกันสุขภาพและการขอประวัติสุขภาพดังนั้น จากความต้องการข้างต้นถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมในลำดับถัดไปที่ต้องการให้ความรู้ประชาชน ที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Digital ID มากขึ้นจึงเดินหน้าสานต่อสู่การจัดงานที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ของประเทศ สู่การให้บริการในรูปแบบ e-Health สำหรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือบริการทางด้านสุขภาพ เช่น การปรึกษาแพทย์ การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา การเช็คสิทธิประกันสุขภาพ การจองคิวเข้ารับบริการต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านออนไลน์ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ด้วยการนำเทคโนโลยีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย โดยครั้งนี้คนไทยจะได้ร่วมเรียนรู้และอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์จากบริการ e-Health โดย Use Case ที่ให้บริการจริงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นและที่วันนี้ได้นำ Digital ID เข้ามาใช้แล้วทั้งในขั้นตอนของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยกิจกรรมครั้งนี้จะผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและการพูดคุยจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital ID และ e-Health นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน กฎหมายดิจิทัล,ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ DGA ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐ,หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาด (EIU) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหมอพร้อม พร้อมด้วยจากเพจ หมอหมีเม้าท์มอย Influencer ชื่อดังที่ทำให้เรื่องสุขภาพยากๆ เป็นเรื่องง่าย และดำเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าว ช่อง TNNสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด และเข้าร่วมงานได้ฟรี กับได้ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ที่เพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี