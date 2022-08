"The Youth Fund เตรียมจัดระดมทุนต่อยอดความสำเร็จอีกครั้ง มุ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง"

นายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) เยาวชนกลุ่ม The Youth Fund เตรียมจัดงานกาลาดินเนอร์เป็นครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคาเพลล่า กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุน นำรายได้ที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อยอดความสำเร็จจากการระดมทุนในครั้งแรก โดยภายในงานครั้งนี้จะมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ (Thai Youth Orchestra) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายองค์กร และยังมีการประมูลสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ เช่น จิวเวลรีจาก Gems Pavilion เครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จาก Sonite ภาพวาดฝีมือ คุณชนิดา อรุณรังษี โคมไฟแชนเดอเลียร์ custom made จากขยะรีไซเคิล โดย Bellitas เก้าอี้จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Motif เป็นต้นThe Youth Fund เกิดจากการริเริ่มของเยาวชนนักเรียนโรงเรียนบางกอกพัฒนา ในปี 2563 โดยมีปีเตอร์และเจ็ม ที่ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อสังสมด้วยตนเองอย่างจริงจัง ประกอบกับการที่ปีเตอร์ได้มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างปิดภาคเรียน ณ กลุ่มโรงแรมเอราวัณ ทำให้ได้เกิดแนวคิดที่จะจัดงานกาลาดินเนอร์ เพื่อระดมทุนทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ด้วยความที่ปีเตอร์และเจ็มเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ จึงได้มีการจัดงานกาลาดินเนอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ร่วมบรรเลง ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้สนับสนุนหลายรายให้ความสนใจ และสามารถจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานได้หมดเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมในนาม The Youth Fund โดยเงินได้จากการระดมทุนก้อนแรกนี้ได้นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำนิตยสารเพื่อแจกจ่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในแง่มุมต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำฉบับที่ 2 ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากร ลด Carbon Footprint กิจกรรมการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรก กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนซึ่งมีเยาวชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย กิจกรรมการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาที่สำคัญคือ การทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปีเตอร์ได้ชักชวนน้องปันนา นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ ให้เข้ามาช่วยเป็นแม่งานอีกด้วย โดยได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมทำกิจกรรม รวมถึงได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแปรรูปขยะ ให้กลับมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงาม เช่น โคมไฟที่ทำจากขยะอวนที่เก็บจากใต้ท้องทะเล โดยส่วนหนึ่งจะนำออกประมูลเพื่อระดมเงินทุนมาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางกลุ่มฯ อีกด้วยจากทั้งหมดนี้นับเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม The Youth Fund โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นส่วนเล็กๆ ในสังคมที่จะต่อยอดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม และที่มองข้ามไปเสียไม่ได้ คือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เด็กรุ่นใหม่ได้มองเห็นความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาและสังคมส่วนรวม