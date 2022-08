“คลาวด์เซค เอเซีย ประเทศไทย” ผนึก 4 พันธมิตรระดับโลก จัดสัมมนา “Cloud Cyber Security Landscape 2022” อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำป้องกันภัยไซเบอร์

เกี่ยวกับคลาวด์เซค เอเซีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยไซเบอร์และการวางระบบคลาวด์แบบครบวงจรSumo Logic, Orca Security, AWS และ Sophos จัดงานสัมมนาร่วมอัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดด้านการป้องกันภัยไซเบอร์บน Cloud และ On-Premise ให้กับเหล่าผู้บริหารฝ่ายไอทีจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ จัดขึ้นที่ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษจาก Sumo Logic,จาก Orca Security,Senior Solution Architect จาก AWS,Security Solutions Engineer และSenior Sales Engineer, Sophos โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากงานเริ่มต้นด้วยประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยไซเบอร์และการวางระบบคลาวด์แบบครบวงจร ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับ 4 วิทยากร ตัวแทนจากพันธมิตรชั้นนำ อย่าง Sumo Logic, Orca Security, AWS และ Sophosโดยวิทยากรท่านแรกSenior Solution Architect จาก AWS ให้ความรู้เรื่อง “Proactive security: Considerations and approaches ข้อควรพิจารณา และแนวทางการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก” ต่อด้วย มร.โอเรน คอรัล (Oren Coral) จาก Orca Security ขึ้นมาโชว์นวัตกรรมล่าสุดด้านความปลอดภัยบนคลาวด์กับหัวข้อ “A Better Agentless Approach to Secure 100% Cloud Assets in Minutes!”ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Endpoint Security, Infrastructure, and Cloud ส่งและมาร่วมอัปเดตนวัตกรรมใหม่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์ ในหัวข้อ “Sophos XStream Secure and Seamless for CloudSec.” จากนั้นจาก Sumo Logic ให้ความรู้เรื่อง “Cloud-native platform for Observability and Security,”ก่อนปิดท้ายสัมมนาด้วยกิจกรรม ชิงรางวัล มูลค่ากว่า 30,000 บาท และปาร์ตี้ส่งท้าย ณ ห้องอาหาร Antito พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน กระทั่งงานจบลงด้วยความประทับใจCloudsec Asia เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางข้อมูลชั้นนํา ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2556 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการให้บริการดูแลและปกป้องข้อมูลทางไซเบอร์แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค มากว่า 20 ปี โดย Cloudsec Asia ได้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักๆ อย่างบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และภาครัฐ เป็นต้น