ฮือฮา! กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด มอบรางวัลวัดพระธรรมกาย รวมภาพนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีพิธีถวายประกาศเกียรติคุณ จากนายฟูมิกะ ฟูจิบูชิ ผู้ตัดสินจากกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด (Guinness World Records หรือ GWR) เดินทางมาถวายรางวัลจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก" (The largest online photo album of people meditating), ประกาศเกียรติคุณ “ควอตซ์ทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” (The largest quartz sphere) และประกาศเกียรติคุณ “โรสควอตซ์ทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” (The largest rose quartz ball) ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิธรรมกายพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า มูลนิธิธรรมกายบันทึกภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก เพื่อแสดงความสำคัญของการทำสมาธิ และเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทรงกลมของดวงธรรมภายใน ซึ่งถือเป็นการสร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก นอกจากนี้ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ยังมีบันทึกสถิติที่ผ่านมา จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ สถิติการเดินบนดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ในปี 2555, 2556, 2557, 2558 และสถิติจุดประทีปแปรอักษรมากที่สุดในโลก ในปี 2564 เมื่อรวมสถิติใหม่อีก 3 รางวัลในปีนี้ รวมบันทึกสถิติโลกทั้งหมด 8 รางวัลรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ได้เปิดเผยอัลบั้มภาพออนไลน์ประชาชนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก จำนวน 1,131,208 ภาพ ซึ่งบันทึกโดยมูลนิธิธรรมกาย ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้ส่งเสริมการทำสมาธิและประโยชน์ของการทำสมาธิตลอดระยะเวลา 50 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพแก่โลก โดยในอัลบั้มประกอบด้วย ภาพถ่ายที่ส่งมาจากผู้คนทั่วโลกตั้งแต่วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ถึงวันสมาธิโลก (World Meditation Day) เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา