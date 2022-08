ศูนย์จีโนมฯ รพ.รามาฯ ยัน "ไข้หวัดมะเขือเทศ" ไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่ คล้ายโรคมือ เท้า ปาก

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เพจ "Center for Medical Genomics" ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาชี้แจง เกี่ยวกับ “ไข้หวัดมะเขือเทศ” ที่กำลังระบาดในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เกิดจากไวรัสชนิดใหม่ใช่หรือไม่? โดยศูนย์จีโนม ยืนยันว่าไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่ โดยได้ระบุข้อความชี้แจงไว้ว่า"จากการถอดรหัสพันธุกรรมจากตุ่มแผลจากผู้ป่วยสองรายพบว่าเป็นไวรัส “คอกซากี A16 (Coxsackie A16)” ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า และปาก (Hand, foot and mouth disease) มิใช่ไวรัสตัวใหม่แต่ประการใดมีรายงานข่าวไปทั่วโลกกรณีกระทรวงสาธารณสุขอินเดียได้ออกมายืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อ “ไข้หวัดมะเขือเทศ” ในประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงขณะนี้พบแล้วถึง 82 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบการระบาดมากในรัฐเกรละ รองลงมาเป็น รัฐทมิฬนาฑู รัฐโอริสสา และรัฐหรยาณา ที่มีชื่อเรียกว่า “ไข้หวัดมะเขือเทศ” เนื่องจากหากติดเชื้อผู้ป่วยจะมีผื่นแดงคล้ายมะเขือเทศ สร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกาย โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายเป็นพิเศษ เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัส เช่น การสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หรือนำสิ่งของเข้าปากแต่ปรากฏว่ามีเด็กหญิงอายุ 13 เดือน และพี่ชายอายุ 5 ขวบจากอังกฤษ บิดา มารดาได้พากลับไปเยี่ยมญาติที่อินเดีย เกิดมีผื่นขึ้นที่มือและขา เหมือนไข้หวัดมะเขือเทศ ใน 1 สัปดาห์หลังกลับจากรัฐเกรละ ประเทศอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2022 ในระหว่างการเยือนอินเดียเป็นเวลา 1 เดือน ครอบครัวนี้ได้รับทราบจากสื่อท้องถิ่นในรัฐเกรละรายงานเกี่ยวกับอาการป่วยลึกลับในเด็ก ซึ่งถูกขนานนามว่า "ไข้หวัดมะเขือเทศ" พ่อแม่เด็กแจ้งว่าลูกของเขาได้เล่นกับเด็กอีกคนหนึ่งที่เพิ่งหายจาก “ไข้หวัดมะเขือเทศ” หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษหลังจากกลับมาอังกฤษเด็กทั้งสองก็ป่วย มีอาการไข้ออกผื่น ลักษณะเดียวกับไข้หวัดมะเขือเทศ ดร.จูเลียน ถัง จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในสหราชอาณาจักรและเพื่อนร่วมงานได้ทำการสวอบตุ่มน้ำ และลำคอไปตรวจ “PCR” พบว่าไม่ใช่ไวรัสฝีดาษลิง แต่เป็นไวรัสในกลุ่มของ "เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)" ที่ก่อให้เกิด “โรคมือ เท้า ปาก” และจากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเป็นไวรัส “คอกซากี A16” โดยมีรหัสพันธุกรรมคล้ายกับคอกซากี A16 สายพันธุ์ที่ระบาดในจีน มิใช่ไวรัสชนิดใหม่ หรือสายพันธุ์ใหม่แต่ประการใด โดยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารการแพทย์ The Pediatric Infectious Disease Journal: August 19, 2022 - Volume - Issue - 10.1097/INF.0000000000003668https://journals.lww.com/.../Kerala_Tomato_Flu___A.สรุปได้ว่า โรคอุบัติใหม่ที่เรียกว่า “ไข้หวัดมะเขือเทศ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กจำนวนหนึ่งในเมืองเกรละ ประเทศอินเดีย จากการถอดรหัสพันธุกรรมจากตุ่มแผลและลำคอจากเด็กเล็กสองคนพบว่าเป็นโรคมือ เท้า และปาก อันเกิดจากไวรัส "คอกซากี A16" ที่ระบาดในเด็ก มีอาการไม่รุนแรง โดยเป็นไปได้ว่าบางรายอาจเกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะ"สำหรับชุดตรวจ PCR ในประเทศไทย" ต่อไวรัสที่ก่อโรคมือ เท้า และปาก มีให้บริการอยู่แล้วทั้งใน รพ. ภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากโรคไข้ออกผื่นเกิดขึ้นเป็นประจำในเด็กเล็กโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส สายพันธุ์ที่พบบ่อยคือ คอกซากี (Coxsackie) และเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) พบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝน อากาศเย็น และชื้น ทำให้มีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และภายในปาก และสร้างความเจ็บปวด โดยผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับอาการป่วยอื่นๆ ด้วย เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ไม่อยากอาหาร พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ 7-10 วันได้"