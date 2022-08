ดูแต่ตา มืออย่าต้อง! "วราวุธ" เตือนนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสัมผัสเต่าทะเล วอนทำตามกฎ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Lalita WaWaa Wongbusarakhum" เผยภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่ง กำลังดำน้ำที่บริเวณอ่าวชาร์คเบย์ เกาะเต่า ขณะดำน้ำนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ใช้มือสัมผัสเต่าทะเล โดยผู้โพสต์เล่าว่า "เมื่อวานเพื่อนเราไป shark bay กลับมาบ่นกะเราว่า เจอนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนบนเต่าบ้าง บางคนจับหลังน้องเหมือนจะขี่คอไปด้วยบ้างวันนี้ไปเอง เออเจอเหมือนกัน จับน้องทำไม นิสัยไม่ดีแล้วเรือที่พาไป ควรแจ้ง นักท่องเที่ยวหน่อยไหมว่าให้ดูเฉยๆ ดูแต่ตา มืออย่าต้องอะ นี่ไม่ว่าไม่ห้ามอะไรกันเลย เจอแบบนี้ทุกวัน หวยคงขึ้นกระดองน้องพอดี ถ่ายแล้วก็เงยหน้าไปด่าซักหนึ่ง เจอเพื่อนบนเรืออุ้มลูกตะโกนด่าอยู่อีกหนึ่งDon’t touch the turtle! Really Just don’t touch anything! If there is some random stranger comes grab your a** in your own house would you like that?"ล่าสุด วันนี้ (20 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา" หรือ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า "เรียนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขอให้สัมผัสความงามของธรรมชาติ ด้วยกฎ ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ Take nothing but pictures Leave nothing but footprints Kill nothing but timeไม่เอาอะไรกลับไป นอกจากรูปถ่าย ไม่ทิ้งอะไรไว้ นอกจากรอยเท้า ไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้น นอกจากเวลา ถ้าทำตามนี้ไม่ได้ นอนอยู่บ้านดีกว่าครับ "