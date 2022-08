กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลตอบรับดีเยี่ยม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรและกิจกรรมชวนซื้อสินค้าไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom วันเดียวยอดจำหน่ายทะลุ 2 แสนบาท

วันนี้ (15 ส.ค.) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการจัดงาน “ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร” และงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom” ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ที่ผ่านมา พบผลตอบรับดีเยี่ยม มีประชาชนสนใจมาซื้อสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร และงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom” มียอดจำหน่ายรวมกว่า 2 แสนบาท และประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพจ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ทั้ง 2 กิจกรรม รวมกว่า 3.3 พันคนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่า จากนโยบาย ตลาดนําการผลิต ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อเป็นการประกันว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า “ตลาดเกษตรกร” ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ขายโดยตรง ดำเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเป็นการบูรณาการของทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมกันสนับสนุน พัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้ตลาดเกษตรกรสามารถเปิดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” รวมถึงได้ต่อยอดเปิดให้บริการตลาดเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร โดยรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน “ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร” มีเกษตรกรมาร่วมจำหน่าย รวมจำนวน 20 ร้านค้า ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฉัตรหลวง กรุงเทพมหานคร 3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหมากม่วง จังหวัดนนทบุรี 4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางบ่อพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ 5) สวนเดี่ยวบ้านแพ้ว (YSF) จังหวัดสมุทรสาคร 6) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้เลี้ยงปลานิลตำบลท่าข้าม จังหวัดชลบุรี 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร 8) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญผลพัฒนา จังหวัดชุมพร 9) วิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย กรุงเทพมหานคร 10) วิสาหกิจชุมชนสายบัว กรุงเทพมหานคร 11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12) วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง จังหวัดนครสวรรค์ 13) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 14) วิสาหกิจชุมชนเกษตรบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร 15) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเพาะเห็ดภูฐาน จังหวัดอุทัยธานี 16) กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่ 17) สวนถนอมจิต จังหวัดสมุทรสงคราม 18) วิสาหกิจชุมชนกาหลงฟาร์มผักผลไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19) วิสาหกิจชุมชนมะขามแปรรูปไร้เมล็ดบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 20) เกษตรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จังหวัดสมุทรสาครในส่วนของงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom” มีเกษตรกรมาร่วมจำหน่ายรวมจำนวน 9 ร้านค้า ได้แก่ 1) แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ (ซูเปอร์มาร์เกตกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์) จังหวัดนครปฐม 2) แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ (เจษฎา ออร์คิดส์) จังหวัดนครปฐม 3) บัญญัติ พันธุ์ไม้ จังหวัดนนทบุรี 4) OASIS Cactus จังหวัดนนทบุรี 5) บอนไซเจเจการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 6) วันชัย ไม้มงคล จังหวัดนนทบุรี 7) Bangkok flower กรุงเทพมหานคร 8) Parsimony จังหวัดนนทบุรี และ 9) Flower House Orchid (Siam) Co., Ltd. จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร หรือต้องการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน