ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! “หมอธีระวัฒน์” เผย ทำ IF ลดอาการรุนแรงเมื่อติดโควิด

วันนี้ (12 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” หรือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกมาเปิดเผยวิธีการที่สามารถช่วยลดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิดได้ นั้นคือการทำ IF ทั้งนี้ หมอธีระวัฒน์ ได้ระบุข้อความว่า"การงดอาหารเป็นระยะ IF ลดความรุนแรงเมื่อติดโควิดจากรายงานในวารสาร british medical journal (nutrition) ชี้ประโยชน์ของคนที่ทำIF intermittent fasting วันละ 12-14 ชม ช่วงเวลานั้นทานแต่น้ำ ไม่ใช่น้ำหวาน น้ำอัดลม (ระยะเวลาที่เหลือต้องไม่ทาน มโหฬาร) เมื่อติดโควิด เข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต 11% เทียบกับคนกินปกติ 24% ทั้งนี้ไม่จำกัดเชื้อชาติ การดื่มเหล้าและปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆเป็นการศึกษาก่อนที่จะมีการใช้วัคซีน ข้อสำคัญการงดอาหาร IF ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดและนี่คือประโยชน์ของการกินไม่มาก และรายงานอื่นๆ ของการเข้าใกล้มังสวิรัติ ออกกำลัง ตากแดด ช่วยปรับการใช้พลังงานของเซลล์ให้สมดุลย์ ช่วยภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคร้ายรวมกระทั่งถึงไวรัสต่างๆ ต้องเสียสตางค์หรือไม่? ต้องใช้ยาหรือไม่? ทำง่ายเพื่อตัวเองครอบครัวและประเทศ รักและห่วงทุกคนครับ"