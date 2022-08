อึ้ง! งานวิจัยต่างประเทศพบเคสผู้สูงอายุยกเวท ช่วยฟื้นฟูข้อต่อ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Ratan Longrak" ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ข้อมูลความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกกำลังในกลุ่มผู้สูงอายุ หลังพบผู้สูงอายุรายหนึ่งออกกำลังกายด้วยการยกเวทซึ่งมีความเชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อต่อของผู้สูงอายุ แต่กลับผิดคาดเมื่อผู้สูงอายุรายนี้มายกเวทท่าเดทลิฟท์ แล้วอาการปวดลดลง กระดูก ข้อต่อ ดีขึ้นหมดทุกอย่าง ทั้งนี้ ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"โคตรเดือด กูเชื่อว่า case report นี้จะอยู่ใน literature ของสาย knee physioและclinicalตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไป คุณป้าวัย72 น้ำหนัก 80 Rxเป็น medial joint stress with meniscal suffering แล้วก้มี bone remodeling ในปี2016 เริ่มรับการฝึกเวทปี m2017ตอนแรก WOMAC score pain 10เลย stiffness6 หลังเวทผ่านไป 2 ปี เหลือ pain2 stiffness 2 แล้วป้าฝึกไรDeadlift!!! ฝึกไม่พอ 2018 ป้าเปรี้ยวไปแข่ง italian master IV record ทำลายสถิติระดับชาติที่ deadlift 100 kg ของรุ่น จากตอนแรกปวดเข่าpain10! 2018 ไดแอกเข่ารอบ 2 หลังจากฝึก dl มา 2 ปี กลายเป็น medial joint space กว้างขึ้น functional load distribution ดีขึ้น เขาบอกว่า joint space narrow ที่มันกว้างขึ้นนี่แม่งเป็น #NewFinding เลย เพราะปกติ JSN มันมีแต่จะแคบๆลงๆที่เจอ หรือไม่ก็เท่าเดิม กลายเป็นว่า จริงๆมันอาจจะ #PossiblyReversable ได้ด้วยการฝึก strength training ด้วยป้าโคตรเอา! Malorgio et al 2021, sport med and health sci"นอกจากนี้ เพจอย่าง "Drama-addict" ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวอีกว่า "สมัยก่อนเราจะมีความเชื่อกันว่า พอคนแก่แล้ว ออกกำลังกายยกเวทไรงี้ไม่ไหว มีผลเสียกับข้อต่อ อันนี้เป็นเคสรายงานที่เอาเคสผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่า มายกเวทท่าเดทลิฟท์ แล้วอาการปวดลดลง กระดูก ข้อต่อ ดีขึ้นหมดทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่แค่เคสรีพอรทเคสนี้คนเดียวหลังๆนี่มันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่า คนสูงอายุ ยิ่งออกกำลังกาย ข้อต่อยิ่งแข็งแรง หรือถึงขั้นฟื้นฟูได้แบบเคสนี้ครับ ตอนนี้ที่ ตปท คนสูงอายุ 60-70-80 ยังยกน้ำหนัก โหนบาร์กันอุตลุด ที่จีนก็เช่นกัน มีการกระตุ้นให้คนสูงอายุออกกำลังกายกันมาก แล้วไม่ใช่ออกกันแบบธรรมดา แบบคนหนุ่มสาวเห็นแล้วยังอายเลย อายุไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแล้วอนึ่ง ควรทำในการดูแลของแพทย์และเทรนเนอร์ที่จบด้านนี้มา อย่าไปยกกันเอง เพราะท่าพวกนี้ถ้ายกไม่ถูก เสี่ยงบาดเจ็บได้ ต้องปูพื้นฐานกันนาน"