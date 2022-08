เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผนึกกำลังพันธมิตร 19 องค์กร จัดงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต 90 ล้านซีซี เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา พร้อมยืดหยัดเป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 16 ปีซ้อน โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานคุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า“เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิต 90 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล ในงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 2565” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยได้ร่วมดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการฯ สามารถนำส่งโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มากกว่า 488,814,400 ล้านซีซี นับเป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 16 ปีซ้อน และถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดทำห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไปตลอด 365 วัน ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ นครราชสีมา, ดิ เอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระการจัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” ในครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ผนึกกำลังพันธมิตร 19 องค์กร ร่วมสนับสนุนการจัดงานและส่งตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต พร้อมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรศิลปิน – ดารารุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การบริจาคโลหิต อาทิ ไบร์ท นรภัทร์, เฟิร์น นพจิรา, คิมมี่ เณอมารินท์, เอิร์ท ธนกฤต, วิน ทรงสิน, แจม รชตะ, กำปั่น กรวิชญ์, ณัฐ ณัฐเสธ และพูดคุยดร.อาจารย์คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ย ถึงการสร้างบุญกุศลจากการบริจาคโลหิต นอกจากนี้ ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน รับฟรี รังนกเพื่อสุขภาพ จาก Bwell เครื่องดื่มธาตุเหล็ก จาก วิตอะเดย์ ป๊อปคอร์น จาก SF และเครื่องดื่มวิตามิน C จากเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ฯลฯ พร้อมสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ต จาก วง YES INDEED BRANDรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ภารกิจหลักของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คือการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้การจัดหาโลหิตทั่วประเทศมีปริมาณลดลงอย่างมาก ซึ่งในสถานการณ์ปกติจะได้รับโลหิตมากกว่า 200,000 ยูนิต ต่อเดือน นับแต่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ได้รับโลหิตทั้งประเทศเพียง 150,000-160,000 ยูนิต และมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2563 และปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จากข้อมูลการเบิกจ่ายโลหิต ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2565 ในแต่ละวันโรงพยาบาลทั่วประเทศมีการขอเบิกใช้โลหิตเฉลี่ยวันละ 7,000 – 9,000 ยูนิต แต่สามารถจ่ายโลหิตเฉลี่ยได้เพียง 3,000 ยูนิตต่อวัน จนเกิดการขาดแคลนโลหิต อีกทั้งเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ความต้องการใช้โลหิตในสถานพยาบาล เพื่อการผ่าตัด ก็มีความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยระดมโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน ที่ห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ดิ เอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 90 พรรษา 90 ล้านซีซี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในงาน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” ได้ตลอดเดือนสิงหาคม และสามารถร่วมบริจาคได้ทุกวัน ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร” (Fixed Station)