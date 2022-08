"หมอธีระวัฒน์" เผยข้อมูล คนเคยปลูกฝีกันไข้ทรพิษ ช่วยป้องกันฝีดาษลิงนาน 88 ปี

วันนี้ (8 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" หรือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปลูกฝี โดยระบุว่า ข้อมูลจากคุณหมอ judd chontavat คนปลูกฝีกันไข้ทรพิษ กันฝีดาษลิงได้ ภูมิอยู่นาน 88 ปี ข้อมูลนี้น่าสนใจมากครับ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจากการปลูกฝี (Immunity from smallpox vaccine) ใน Am J Med (American journal of medicine) ปี 2008 ทำการวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษ (Vaccinua IgG) และความสามารถในการป้องกันโรค (neutralizing Ab titer, NAb) ในประชากร 246 คนโดย 209 คนเคยได้รับการฉีดวัคซีนฝีดาษอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อ 13-88 ปี โดยเจาะเลือดเก็บไว้ตรวจเป็นระยะมาก่อน 8 คนมีประวัติเป็นฝีดาษตอนเด็ก 29 คนไม่มีทั้งประวัติการติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนฝีดาษ พบว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษไม่ลดลง แม้ในกลุ่มได้รับวัคซีนมาแล้ว 88 ปี รวมถึงระดับ NAb และพบว่า titer ของระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการติดเชื้อฝีดาษได้คือ 32 ซึ่งมีคนไข้มากกว่า 97% ที่มีระดับภูมิคุ้มกันระดับนี้สรุป คือจากการศึกษานี้พบว่าส่วนใหญ่คนที่เคยปลูกฝีสามารถมีระดับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคฝีดาษได้นานถึง 88 ปี โดยไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนกระตุ้น เพราะคนที่ได้รับวัคซีนกระตุ้น ก็ไม่ได้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าคนที่ฉีดเพียงครั้งเดียวอย่างมีนัยสำคัญ"