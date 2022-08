ศูนย์จีโนมฯ เตือนจับตา โอมิครอน BA.4.6 ชี้เติบโตแพร่ระบาดรวดเร็ว

วันนี้ (8 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ "Center for Medical Genomics" ของ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4.6 โดยระบุว่า ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เริ่มติดตามโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 ที่พบระบาดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการเติบโต แพร่ระบาด (relative growth advantage) สูงกว่า BA.4/BA.5 และ BA.2.75 โดยสายพันธุ์ย่อยนี้ ยังไม่พบในประเทศไทย US CDC ปรับให้โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variant of concern) เนื่องจากมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของ CDC พบว่า BA.4.6 คิดเป็น 4.1% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา (30 กรกฎาคม 2565) พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในรัฐไอโอวา แคนซัส มิสซูรี และเนบราสกา โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 คล้ายคลึง BA.4 เพียงแต่มีการกลายพันธุ์ที่หนามต่างไปจากโอมิครอนอื่น 1 ตำแหน่ง (Spike R346T mutation) ยังไม่มีข้อมูลด้านการหลบภูมิคุ้มกัน หรือการดื้อต่อวัคซีนเจเนอเรชันแรก และเจเนอเรชันสองที่จะมีให้ได้ฉีดกันปลายปีนี้ รวมทั้งยังไม่มีรายงานความรุนแรงของโรคที่แตกต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่นอย่างมีนัยสำคัญมีการถอดรหัสพันธุกรรม BA.4.6 ทั้งจีโนม และอัปโหลดขึ้นพบฐานข้อมูล GISAID โลกแล้วทั้งสิ้น 5681 ตัวอย่างภายในสามเดือนที่ผ่านมาโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 จากอินเดีย แม้จะมีการกลายพันธุ์บริเวณหนามไปมากที่สุดถึง 8 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่น แต่การระบาดในอินเดียและทั่วโลกกลับลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 ในสหรัฐอเมริกามีการเติบโต แพร่ระบาดเหนือกว่าทั้ง BA.5 และ BA.2.75 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 มีความได้เปรียบในการเติบโต แพร่ระบาด (relative growth advantage) เหนือกว่า BA.5 ทั่วโลกประมาณ 15% และ BA.5 ในเอเชียประมาณ 28% โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 มีความได้เปรียบในการเติบโต แพร่ระบาด (relative growth advantage) เหนือกว่า BA.2.75 ทั่วโลกประมาณ 12% และ BA.2.75 ในเอเชียประมาณ 53%"