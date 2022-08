ด่ายับ! "เกรียนคีย์บอร์ดใจมืด" ปมเหยียด "กอล์ฟ โนแฮนด์" สตรีมเมอร์ไร้แขน

เหล่าผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาอีสปอร์ต หรือ ผู้ที่ชื่นชอบในการรับชมเกม คงรู้จักกับ "Golf no Hands" สตรีมเมอร์ไร้แขน หรือ "กอล์ฟ" ภารดร รุ่งเรือง เด็กหนุ่มวัย 18 ปี ที่ก้าวข้ามความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย และพร้อมเป็นแรงผลักดันให้ใครหลายๆคนที่กำลังสิ้นหวัง ซึ่งเจ้าตัวได้สตรีมเกม "PUBG MOBILE" โดยใช้ปากบังคับปากกาในการเล่น แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา "กอล์ฟ" ได้โพสต์ภาพลงในเพจ "GOLF NO HANDS channel" เผยให้เห็นชาวเน็ตรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเกรียนคีย์บอร์ด เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพด้วยการระบุว่า "โถไอ้ด้วนสตรีมเกมเพื่อ" จนมีชาวเน็ตจำนวนมาก เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นรุมด่าเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับให้กำลังใจ "กอล์ฟ" ให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ อย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้ระบุข้อความตอบโต้กลับไปอย่างนิ่มนวลว่า "พี่ก็ใช้คำพูดแรงไป ผมก็แค่ทำงาน สร้างแรงบันดาลใจ"สำหรับ เพจ GOLF NO HANDS channel มีผู้ติดตามมากถึงกว่า 2 แสนคน ทั้งนี้ กอล์ฟ โนแฮนด์ ได้ประสบอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ชอร์ต เมื่อปี พ.ศ.2559 ระหว่างออกไปหาปลาบริเวณกลางทุ่งนา ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ทำให้แพทย์ต้องตัดแขนเพื่อรักษาชีวิต