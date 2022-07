นักท่องเที่ยวหวังตามรอย "The Gray Man" กะเหมาตุ๊กตุ๊กไปเชียงใหม่ เจอราคา 15,000 บาท โอด "Gray Man โกหกผม"

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเจ้าของ TikTok บัญชี @thatslitbr0 ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 11 วินาที เผยเหตุการณ์ที่เจ้าตัวได้เข้าไปสอบถามราคาการเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ราคากี่บาม ก่อนจะได้คำตอบจากโชเฟอร์ว่าราคา 15,000 บาท ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติถึงกับบ่นว่า Gray Man lied to me ทั้งนี้ โชเฟอร์ได้ให้เหตุผลว่า เดินทางไปเชียงใหม่ไกลเกินไปสำหรับตุ๊กตุ๊กอนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าว คาดว่านักท่องเที่ยวรายนี้ น่าจะทำเลียนแบบภาพยนตร์ The Gray Man จากทาง Netflix ซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีฉากที่ถ่ายทำในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ ยังมีฉากที่น่าจดจำนั้นคือฉากที่ Ryan Gosling ขับตุ๊กตุ๊กจากกรุงเทพฯ ไปทำภารกิจที่เชียงใหม่ โดยใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น