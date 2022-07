สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ 24-30 ก.ค.2565

1.สังคมแห่ชื่นชม "อากงจุน" เศรษฐีใจบุญ เจ้าของพัดลมฮาตาริ บริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้าน!

2.“กรุงศรีวิไล” กราบเท้า “บิ๊กป้อม” ขอโทษโหวตคว่ำ “บิ๊กป๊อก” วอนบิ๊กป้อมคุม มท. แทน ด้าน “บิ๊กตู่” ยันยังไม่คิดปรับ ครม.!

3. "ทักษิณ" สั่งเสียครอบครัวในวันเกิด 73 ปี ถ้าตาย ไม่ต้องเผา เก็บร่างไว้ให้ลูกหลานเห็นความอมตะของชีวิต-การต่อสู้!

4. ศาลปกครอง ชี้ คดีป่าแหว่ง สร้างบ้านพักตุลาการบนดอยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เหตุไม่รุกป่าสงวน-อุทยานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน!

5. ไทยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายที่ 2 เป็นหนุ่มใหญ่ชาว กทม. มีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติ!

สัปดาห์ที่ผ่านมา โลกโซเชียลได้พากันชื่นชมและแชร์เรื่องราวของวัย 85 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เจ้าของพัดลม “ฮาตาริ (Hatari)” และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี จำนวนถึง 900 ล้านบาทโดยบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160 ล้านบาท โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300 ล้านบาท และโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440 ล้านบาท โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมาสำหรับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2512 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้นทั้งนี้ กระแสโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ข้อความจากทวิตเตอร์ @pichai_online ที่โพสต์ภาพเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อบัญชี นายจุน วนวิทย์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด สั่งจ่ายมูลนิธิรามาธิบดี จำนวนเงิน 900 ล้านบาท ลงวันที่ 29 ก.ค. 2565 ระบุว่าโดยมีชาวเน็ตแห่แชร์และชื่นชมจำนวนมาก ทั้งในทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และสื่อมวลชนสำนักต่างๆ พากันนำเสนอข่าวความใจบุญของอากงจุน ทำให้สังคมเริ่มอยากรู้ประวัติชีวิตของอากง จนได้ทราบว่าอากงจุนทำงานตั้งแต่อายุ 12 ปีต่อมาและต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ไต้หวัน แล้วจึงมาผลิตพัดลมที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง โดยตอนแรกใช้ยี่ห้อ K และยี่ห้อ TORYและขยายกิจการจากพัดลมเป็นเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กปัจจุบันบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 2,000 คนมีส่วนแบ่งการตลาดพัดลมในประเทศถึง 80% จนสามารถลดการนำเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมดแม้อากงจุนจะไม่มีวุฒิการศึกษาในวัยเด็ก แต่ในปี 2555เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป เพราะสิ่งที่ได้ทำมากว่า 50 ปี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมที่ผ่านมา อากงจุนได้ตอบแทนสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่แสดงตัว เช่น การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงินอุดหนุนให้ยุวพุทธิกสมาคม สร้างสะพานลอยข้ามถนน บริจาคเงินให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับมูลค่าร่วมร้อยล้านบาท และปัจจุบันก็ยังทำอยู่เสมอมีรายงานว่า ในปี 2559สถานการณ์การเมืองหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอีก 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย จะได้รับเสียงไว้วางใจให้ทำงานต่อไป แต่มีประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ คือกรณีที่ 6 ส.ส.สมุทรปราการของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร) โหวตคว่ำ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรองหัวหน้าและผู้อำนวยการพรรค พปชร.ด้วยโดยเมื่อวันที่ 25 ก.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาน้ำแล้ง และป้องกันน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและบางปะกง จ.สมุทรปราการปรากฏว่า ทันทีที่เดินทางถึงเทศบางตำบลบางเมือง ได้มีตัวแทนหน่วยราชการท้องถิ่น รวมทั้ง ส.ส.สมุทรปราการของพรรค พปชร.มาต้อนรับ แต่ที่น่าสังเกตคือทำให้ พล.อ.ประวิตร พูดว่าจากนั้นได้ทักทายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ส.ส.สมุทรปราการที่มารอต้อนรับ มีรายงานว่า ก่อนเข้ารับฟังรายงาน พล.อ.ประวิตร ได้ปิดห้องเคลียร์ใจกับ 6 ส.ส.สมุทรปราการนานประมาณ 10 นาทีทั้งนี้ หลังการเคลียร์ใจ พล.อ.ประวิตร ไม่เผยรายละเอียด โดยบอกว่า ให้ไปถามเขาดูเอง อย่างไรก็ตาม ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าผู้สื่อข่าวถามว่า ติดใจหรือไม่กับการโหวต พล.อ.ประวิตร ส่ายหัวพร้อมกล่าวว่าเมื่อถามว่า ไม่โกรธใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าเมื่อถามย้ำว่า ได้เคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่ และได้ขอโทษแล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตร พยักหน้าพร้อมกล่าวว่าถามต่อว่า ให้อภัยใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าเมื่อถามว่า จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าเมื่อถามย้ำว่า จะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าด้านนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุรปราการ พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์หลังปิดห้องเคลียร์ใจกับ พล.อ.ประวิตร ถึงกรณีโหวตสวน พล.อ.อนุพงษ์ และนายสุชาติว่าเมื่อถามว่า การกราบเท้าหมายถึงการขอโทษใช่หรือไม่ นายกรุงศรีวิไล พยักหน้าพร้อมบอกว่าเมื่อถามว่า ถือว่าเป็นการเคลียร์ใจกันหรือไม่หลังจากปิดห้องคุยกันแล้ว นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่าถามต่อว่า หลังจากนี้จะเป็นประเด็นปัญหาและสนิมเกิดแต่เนื้อในตนหรือไม่ นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่าทั้งนี้ นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่าด้านนายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพปชร. กล่าวว่า สิ่งที่ทำในสภาด้วยการโหวตไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการเป็นตัวแทนประชาชน จ.สมุทรปราการนายต่อศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่โหวตคว่ำนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยว่า เพราะปัญหาการทำการเมืองท้องถิ่นทับซ้อนพื้นที่กัน และยืนยันว่า ส.ส.สมุทรปราการก้าวหน้า ทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดทั้งนี้ หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ถามว่า ต้องคุยกับ พล.อ.ประวิตร หรือไม่ ที่มีข่าวจะปรับ ครม.ให้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทน เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่าด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม. กรณีถูกถามเรื่องการปรับ ครม.ว่าเมื่อถามว่า ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ แล้วหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินออกจากตึกบัญชาการ เพื่อไปยังห้องทำงาน ตึกไทยคู่ฟ้า ฝนได้ตกโปรยปราย พล.อ.ประยุทธ์ ได้เอานิ้วชี้ไปบนท้องฟ้าพร้อมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ และจำเลยหนีคำพิพากษาจำคุก 5 ปีคดีจำนำข้าว ได้โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ 73 ปี ของนายทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย และจำเลยหนีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี คดีซื้อที่รัชดาฯ ว่าขณะที่นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ได้โพสต์คลิปวิดิโอ “Long distance call” โดยเป็นภาพครอบครัวชินวัตร พร้อมบทสัมภาษณ์นายทักษิณ ที่ให้บอกเล่าเรื่องราวของนายทักษิณที่ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ระหว่างอยู่ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยนายทักษิณ ระบุว่า หลายคนทราบเรื่องของตนตั้งแต่เด็ก หลานคอยถามทำไมไม่กลับบ้านไปด้วย เด็กวัยนี้ฉลาดจำได้ทั้งหมดเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า มีแผลในใจบ้างหรือไม่ที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า นายทักษิณ ตอบว่า ชีวิตที่ผ่านมา ความโง่มาก่อนความฉลาด ผู้ดำเนินรายการถามว่า ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองโง่คือตอนไหน นายทักษิณ กล่าวว่า ตนอาจจะโง่เรื่องคน เพราะเป็นคนบ้านนอก ชีวิตง่ายๆ พอมาอยู่ กทม. ชีวิตก้าวกระโดด ผ่านสังคม กทม.น้อยไป สังคมของอีลีทน้อยไป เราไม่อยู่ในสังคมอีลีทบางอย่างใน yes มี no อยู่ ซึ่งเราไม่เข้าใจ เพราะเราคิดว่าทุกคนจะเหมือนเรา แต่ชีวิตของคนอีลีทเขาซับซ้อน เป็นสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้ แต่ไม่คิดเรียนรู้แล้ว แก่แล้วนายทักษิณ กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้เฮิร์ท แต่เสียดายตัวเองที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่านี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ยอมรับมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า อีก 20-30 ปี แคร์หรือไม่ที่วิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าแล้วอาจไม่ทันเห็น นายทักษิณ กล่าวว่า แน่นอน ระหว่างที่เราอยู่ ไม่รู้พระเจ้าจะเอาตัวเราไปเมื่อไร แต่ระหว่างที่อยู่ ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักและรักเรา สำหรับคนที่ไม่รักเราทำให้รักเรายาก แต่คนที่อยู่ตรงกลางก็อยากให้เขาเข้าใจเวลารักลูกก็ไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนตน ตอนสร้างตัวเองทุกอย่างบีบคั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงิน แต่ตนเป็นคนขอกำลังใจกับครอบครัวมาตลอด อย่างอยู่เมืองนอกต้องโทร.กลับบ้านทุกวันโทร.หาลูก โทร.หาคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นานๆ ก็ต้องคุยกับหลาน กลัวหลานลืมผู้ดำเนินรายการถามว่า เราอธิบายตัวเอง อธิบายครอบครัว อธิบายการเมืองหมดแล้ว เวลายืนมองกระจกกำลังเห็นใคร นายทักษิณ กล่าวว่าเมื่อถามว่า มันจะถึงวันเปลี่ยนความรู้สึกสงสารออกจากใจได้หรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่าวันนั้นเมื่อตนกลับไปอยู่กับครอบครัว ก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเพื่อชดเชยเวลาที่หายไป ใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้ตัวเองไม่บกพร่องเมื่อถามว่า ไม่ได้คาดหวังว่าหลานต้องต่อสู้ไปเป็นผู้นำประเทศ นายทักษิณ ตอบว่า ไม่ เขาคิดเองเป็น เพียงแต่เราต้องการให้เราอยู่กับเขา รักและห่วงใยเขา มีกำลังใจเหมือนมีตาอยู่ด้วยตลอดเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาในคดีที่ขอให้ศาลฯ เพิกถอนและให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงพื้นที่ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ชม.1723 (บางส่วน) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล บ้านพักตุลาการ และข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หรือที่รู้จักในคดี “ป่าแหว่ง” ให้กลับมามีสภาพดังเดิมโดยศาลฯ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พื้นที่ราชพัสดุแปลงพิพาททั้งแปลงอยู่นอกแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ และนอกแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำนาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงพิพาทเป็นอำนาจของกรมธนารักษ์ ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้พื้นที่แปลงพิพาทอีกทั้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว และตามข้อ 14(1) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548ดังนั้นอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ข้ออ้างที่ว่า การพิจารณาอนุญาตของกรมธนารักษ์เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 67 วรรคสอง ที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ และยังฟังไม่ได้ว่า การที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านพักตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้ออ้างที่ว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการโค่นต้นไม้ ทำลายป่า ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ป่าแหว่ง อันเป็นการทำลายระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้ที่สวยงามตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อลำห้วยแม่ชะเยือง จึงไม่อาจรับฟังได้ และการที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุแปลงพิพาท จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิของนายสุวิทย์ผู้ฟ้องคดีอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมควบคุมโรคว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ยืนยันผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯมีอาการสงสัยป่วยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. จากนั้นอีก 2 วัน เริ่มมีไข้ ปวดตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโต และ 1 สัปดาห์ต่อมา มีผื่นที่อวัยวะเพศ ลำตัว หน้า แขน ขา จึงมาตรวจที่ รพ. ขณะนี้รับไว้ใน รพ. และติดตามผู้สัมผัสมาตรวจและเฝ้าสังเกตอาการต่อให้ครบ 21 วันด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเพิ่มเติมว่าซึ่งทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยกรมควบคุมโรค ได้เข้าไปสอบสวนโรคแล้วพบว่าอย่างไรก็ตาม ทีมสอบสวนโรคกำลังเร่งหาผู้สัมผัสรายอื่นๆ เพิ่มเติม หากประชาชนสงสัยว่า ตนเองมีอาการป่วยเข้าได้กับโรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้นพ.โอกาส กล่าวด้วยว่าแต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก เนื่องจากบุคลากรไม่ต้องใช้ระบบป้องกันโรคเหมือนโควิด-19 เช่น ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แล้วโรคหายได้เอง ใช้ยาตามอาการ ค่าใช้จ่ายจึงไม่สูงมากวันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงว่านพ.เทดรอส จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มคนเหล่านี้ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ดี ประชาชนในภาคส่วนอื่นของสังคม ไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนเหล่านี้เช่นกันส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังทรงๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยระบุว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งไทย