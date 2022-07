"กรีน Ezqelusia" ประกาศชัดออกจากสังกัด "MiTH" ยันยังแข่งต่อ ไปอยู่กับใครรอลุ้น

จากกรณีข่าวช็อกวงการอีสปอร์ตไทย เมื่อเจ้ากรีน หรือ Ezqelusia นักกีฬาเกม PUBG สังกัด "MiTH" ขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย ประกาศออกจากสังกัดไปเมื่อวันที่ 28 ก.ค. โดย "Ezqelusia" หรือ "กรีน วสุ สุรภากรนิธิ" เข้ามาอยู่กับ "MiTH" ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นผู้เล่นหลักของทีมมาโดยตลอดซึ่งทางเพจเฟซบุ๊กของ MiTH ได้มีการระบุข้อความขอบคุณ Ezqelusia โดยมีใจความว่า"ขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อ MiTH มาตลอด “Ezqelusia” ขอให้นายโชคดี Thank you for all the efforts you always pushed for MiTH. We really wish you the best in the future"ล่าสุดวันนี้ (29 ก.ค.) "กรีน" หรือ "Ezqelusia" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 40 นาที ลงในเพจ "Ezqelusia" โดยได้ระบุข้อความว่า"ทุกอย่างในใจของผม ถูกถ่ายทอดออกมาทั้งหมดผ่านคลิปนี้แล้วครับ"โดยภายในคลิป "เจ้ากรีน" ได้เปิดหัวด้วยการไล่ขอบคุณบุคคลสำคัญในชีวิตตลอดกว่า 7 ปีที่อยู่ในวงการอีสปอร์ตไทย ไม่ว่าจะเป็น "TanX" "กล้า CigaretteS" "ไกด์ Svit" "เอ้ช Neotica" และ "บอย Minoru" นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานหลังบ้านของ "MiTH" โค้ช "VOO" และสุดท้ายจบด้วยการขอบคุณพี่บาส หรือพี่แว่น Cuteboy ก่อนจะประกาศออกจากสังกัดอย่างเป็นทางการ แต่ย้ำ ไม่ได้ออกจากทีมอย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่เกิดเป็นคำถามแก่เหล่าแฟนๆ เกม PUBG ว่าสุดท้าย Ezqelusia จะวางเมส์ หรือจะแข่งต่อ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะแข่งต่อ ตนเองรักการแข่งขัน และจะหยุดแข่งเมื่อไหร่ตนจะเป็นคนกำหนด ยืนยันออกจากสังกัดด้วยตนเอง ไม่มีใครไล่ออก ออกเพราะความคิดของตัวเอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง หลังจากนี้จะไปอยู่กับทีมไหนทุกคนต้องรอติดตามด้วยตัวเอง เพราะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร