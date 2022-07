‘Happy Journey with BEM’ ทริปที่ 3 สถานีสามย่าน ‘แคมปัส ทัวร์ จุฬาฯ ร้อยห้าปี’

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ ‘Happy Journey with BEM’ ตอบแทนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ด้วย 5 ทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีพ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 5 สถานี ตลอดปี 2565 ได้แก่ สถานีวัดมังกร สนามไชย สามย่าน หัวลำโพง และอิสรภาพทริปสถานีสามย่าน ‘แคมปัส ทัวร์ จุฬาฯ ร้อยห้าปี’ เป็นทริปที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23กรกฎาคม 2565ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับทริปนี้เราเริ่มด้วย Special Talk สุดเอ็กซ์คลูชีฟ ของคุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ คุณครูติวเตอร์ผู้ทะลายกำแพงการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่มาให้เทคนิคดีๆในการเตรียมสอบ TCASS ตามด้วยผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. 2562 ที่มาเล่าถึงประวัติที่มาของจุฬาฯ ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน และปิดท้ายกับคุณณปสก สันติสุนทรกุล เจ้าของเว็บไซด์เด็กดี ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ความสนุกสนานของชีวิตนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เที่ยวชมบรรยากาศภายในจุฬาฯ ด้วยไกด์กิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.พีรศรี ที่พาทุกคนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดและพระผู้สถาปนาจุฬาฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2530 ในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ หลังจากนั้นพาเข้าชม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจุฬาฯ จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ต่อด้วยการชมต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย อย่าง ต้นจามจุรี 5 ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกเมื่อปี 2505 และยังคงแผ่ร่มเงาให้ความร่มรื่นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเยี่ยมชม ตึกจักรพงษ์ ที่สร้างขึ้นในปี 2475 เพื่อเป็นสโมสรส่วนกลางของนิสิตและองค์การบริหารนิสิต ปัจจุบันเป็นหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงสิ่งของทรงคุณค่า และน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว อาคารที่มีลักษณะทรงจั่ว สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศาลาอเนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ซึ่งหากดูจากด้านบนจะพบว่า เป็นรูปพระเกี้ยววางอยู่บนหมอน ชมความงามของ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และ อาคารมหาวชิราวุธ ที่สร้างขึ้นในปี 2456 และปี 2496-2499 ตามลำดับ ซึ่งชาวจุฬาฯ เรียกขานทั้ง 2 อาคารรวมกันว่า ‘เทวาลัย’ ปิดท้ายทริปด้วยความสุขและความประทับใจที่ร้าน คาเฟ โทเรโด้ (CAFÉ TOREADOR) ติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยตลอดทริปมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม รับของที่ระลึกจาก BEM ด้วยและใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ สุดเอ็กซ์คลูซีพ ฟรี!! ในทริปนี้ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับโครงการ “Happy Journey with BEM” ยังมีอีก 2 ทริป ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เข้าร่วมฟรี! ได้แก่ สถานีหัวลำโพง ‘Street Photo Walk เดิน ถ่าย ทัวร์’ วันที่ 8 ตุลาคม เปิดมุมมองใหม่ของสถานีรถไฟหัวลำโพง อาคารพาณิชย์บนถนนไมตรีจิตต์ ร้านอาหารและคาเฟ่สุดฮิปในซอยนานา ไปกับ พิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพแนวมินิมอล และภาพแนวสตรีท อดีตวินมอเตอร์ไซค์ที่มองเห็นความงามของสิ่งรอบตัว และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างน่าทึ่ง ที่จะชวนทุกคนร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพ พร้อมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก BEM และ สถานีอิสรภาพ ‘ตามรอยพระเจ้าตากสิน เที่ยวฝั่งธน’ วันที่ 17 ธันวาคม ลัดเลาะฝั่งธน ชมวัง ชมวัด ตามรอยพระเจ้าตากสิน กับ ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ ชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี และกบฏเจ้าฟ้าเหม็น ที่ชวนชมความงามของพระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารผู้สนใจกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ‘Happy Journey with BEM’ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro อินสตาแกรม: mrt_bangkok และโมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT “เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT”(ข่าวประชาสัมพันธ์)