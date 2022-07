ค่าย EXP ควงทนายนิด้า แถลงโต้ พอร์ส-ทนายตั้ม พรุ่งนี้ ปมยกเลิกสัญญา

จากกรณีดรามาค่าย EXP Entertainment ได้ออกประกาศระบุ "พอร์ส" นรากร อิสระวรางกูล นักร้องนำ และกีตาร์ของวง Yes Indeed ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลฯ นั้น มีสัญญาเป็นศิลปินในค่าย พร้อมเตรียมจ่อฟ้อง ด้านทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด และ "พอร์ส" ได้ร่วมแถลงโต้กลับ เผย “พอร์ส” วง yes indeed เป็นอิสระ พร้อมชี้แจงได้มีการทำหนังสือยกเลิกสัญญาส่งไปทางค่ายเพลงแล้ว โดย "พอร์ส" เปิดใจ สร้างชื่อเสียงมาด้วยตัวเอง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (20 ก.ค.) เพจ "ทนายนิด้า" ทนายหญิงคนดัง ได้ออกมาแถลงอีกครั้งถึงกรณีดังกล่าว โดยเป็นทางด้านฝั่งค่าย EXP โดยระบุข้อความว่า "ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นิด้าจะเข้าร่วมกับค่าย EXP แถลงข่าวชี้แจงความจริงเกี่ยวกับน้องพอร์ส นรากร วง yes indeed พร้อมเปิดเผยทุกหลักฐาน เท่าที่จะกระทบต่อน้องให้น้อยที่สุด ตรงประเด็นที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ"ซึ่งทางค่ายได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า "บริษัท EXP Entertainment ขอประกาศการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด และน้องพอร์ส นรากร ในฐานะศิลปินภายใต้สังกัดของบริษัทฯ ได้จัดการแถลงข่าวในวันนี้ โดยมีข้อความพาดพิงบริษัทฯ ให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการแถลงข่าวดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนความจริง ใส่ความเท็จในการแถลงข่าวส่งผลให้ทางบริษัทฯ เกิดภาพลักษณ์ในทางลบจนถูกประชาชนที่ได้ติดตามการแถลงข่าวดูหมิ่นเกลียดชังอยู่ในขณะนี้ทางบริษัทฯ จึงขอประกาศเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่บริษัท เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด พร้อมกับทนายนิด้า เพื่อชี้แจงข้อความจริงพร้อมหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาในวันนี้ทุกประการ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่บริษัท EXP Entertainment