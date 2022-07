“พอร์ส วง Yes indeed” เป็นอิสระแล้ว! “ทนายตั้ม” แจงข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ยื่นหนังสือบอกเลิกค่ายเพลงแล้ว

หลังจากที่ค่าย EXP Entertainment ได้ออกมาได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า พอร์ส นรากร อิสระวรางกูล นักร้องนำ และกีตาร์ของวง Yes Indeed ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้นั้นมีสัญญาเป็นศิลปินในค่าย พร้อมจ่อฟ้องล่าสุดวันนี้ (20 ก.ค.) นายนรากร อิสระวรางกูล หรือ พอร์ส นักร้องนำวง yes indeed band พร้อมกับ ทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด แถลงข่าวเปิดใจกับสื่อฯ ครั้งแรก หลังยกเลิกสัญญากับค่ายเพลง ที่สำนักงาน sittra law firm สาทรโดยทนายตั้ม ได้เปิดอินสตาแกรมของทางค่ายพร้อมเผยว่า ตั้งแต่ปี 2564 ที่พอร์สเซ็นสัญญากับค่ายจนถึงพฤษภาคมปี 2565 ไม่เคยมีรูปโปรโมทเลย จนพอร์สได้เดินทางไปเล่นดนตรีหลายๆ ที่แล้วเกิดโด่งดังขึ้นมา มีทำข่าวแก๊งมัธยมเปิดหมวก คนเริ่มสนใจ หลังจากวันที่ 3 มิถุนายน ค่ายเริ่มมีปฏิกิริยามีการพูดถึง มีการแชร์ข่าวพอร์ส เริ่มบอกว่าพอร์สคือศิลปินของค่ายตัวเอง ทั้งที่คุณพ่อของพอร์สไปขอบอกเลิกหลายรอบแล้ว ทั้งเล่าว่าก่อนหน้านี้มีศิลปินดังของทำเพลงให้พอร์สแต่ค่ายก็ปฏิเสธ แต่หลังจากนั้นกลับติดต่อกลับมาอยากได้เพลงมีการจ่ายเงินเรียบร้อย ซึ่งเรามีแชทการคุยกันทั้งยังเผยว่าทางค่ายทราบดีว่าคุณพ่อของพอร์สอยากเลิกสัญญาและมีการเข้าไปบอกปากเปล่าหลายครั้ง ด้วยเหตุที่ว่าค่ายไม่เคยส่งเสริม ไม่ต้องการที่จะปั้นพอร์สจริงๆ จนทางค่ายได้ปล่อยภาพพอร์สออกมา ซึ่งก็เป็นภาพเก่าที่ไปถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้ว เอามาโปรโมทว่าเป็นศิลปินของทางค่าย และไม่ได้มีการเทรนอะไรน้องมาก่อนเลย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางครอบครัวบอกว่าไม่เป็นความจริง แม้แต่ตอนที่ไปทำงานให้ค่ายไม่เคยมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ดนตรี หรือเครื่องแต่งกายให้ มีเพียงแต่งหน้าทำผมให้ 2 ครั้ง แต่ได้มีการให้พอร์สและเพื่อนๆ ไปถ่ายสินค้าเพื่อแลกกับเงิน 1000-1500 บาทต่อวันต่อครั้งที่ไปนอกจากนี้ ทนายตั้ม ยังเปิดเผยว่าสัญญาที่พอร์สเคยทำไว้ตอนยังเป็นผู้เยาว์และได้รับความยินยอมจากพ่อ แต่เมื่อดูสัญญานี้โดยละเอียดแล้ว ทางค่ายได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะไม่ได้ระบุถึงสิทธิ์ประโยชน์ที่พอร์สจะได้ ไม่ได้ระบุถึงการจัดหางานหรือจ่ายเงินเมื่อใด แต่ทางกลับกันค่ายได้ประโยชน์จากพอร์สตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาเลย เข้าลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ปิดกั้นโอกาส ทำให้ยากลำบากในการรับงานเพื่อจะมีรายได้ พอร์สโด่งดังขึ้นมาจากตัวของเขาเอง ไม่ได้เกิดจากการปั้นแต่งของค่าย การออกมาอ้างถึงสัญญา ตนเลยมองว่าเป็นการเอาเปรียบเด็กและมีเจตนามุ่งขอส่วนแบ่งจากรายได้พอร์สเป็นหลัก ทำให้พอร์สซึ่งเป็นผู้เยาว์เสื่อมเสีย เสียหาย ทางกฎหมายเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักดนตรี เข้าลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 27 วรรค 3โดยคุณพ่อที่เป็นตัวแทนโดยชอบธรรมสามารถบอกเลิกความยินยอมในกรณีที่ผู้เยาว์ทำสัญญาไปแล้วได้ และผมได้ทำหนังสือให้กับทางค่ายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วและทางค่ายได้รับหนังสือแล้ว หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาอ้างสัญญาแล้ว และมีผลตั้งแต่วันที่เขาได้รับหนังสือ และประกาศไว้ว่าถ้าหลังจากวันนี้เป็นต้นไป ถ้าค่ายมีการแถลงข่าวหรือให้ข่าวในลักษณะที่ทำให้พอร์สหรือครอบครัวเสียหาย ทางเราจะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญา