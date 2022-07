สาวเล่าความประทับใจ ทหารเรือช่วยพ่อของตนที่พลัดตกลงคลองระบายน้ำ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Pech Tasanapan" ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ประทับใจ หลังพันจ่าเอก สุชีพ ศรีรอด กองยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ ที่ได้ทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคุณพ่อของตนจากอุบัติเหตุพลัดตกจากถนนลงคลองระบายน้ำ ในช่วงเย็นวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยผู้โพสต์เล่าว่า "I own you one ครอบครัวของเรา ขอขอบพระคุณ พันจ่าเอก สุชีพ ศรีรอด กองยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ ที่ได้ทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคุณพ่อ พลโท วิจิตร ทัศนพันธ์ จากอุบัติเหตุพลัดตกจากถนนลงคลองระบายน้ำ ในช่วงเย็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คุณพ่อได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลา ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เอกซเรย์ปอดไม่พบน้ำ มีแผลถลอกบริเวณแขน แผลช้ำบริเวณหลัง ไม่มีส่วนใดหัก ศีรษะไม่ได้รับการกระแทก หายใจได้ปกติ ไม่มีอาการไข้ มีระบม ฉีดยากันบาดทะยัก มีแผลถลอกที่ฝ่ามือต้องไปล้างแผลทุกวันขอบพระคุณวีรบุรุษชุดขาวตัวจริงที่กระโดดลงไปช่วยพ่อขึ้นมา และตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยหาบันไดพาพ่อขึ้นมาจากบ่อสูง 2 เมตร พ่อจมน้ำในลักษณะนอนหงาย มีกิ่งไม้ขนาดประมาณท่อนแขนทับหน้าอก พ่อคงตกใจ ระดับน้ำเมื่อยืนโคลนจะจมไปถึงเข่า น้ำสูงประมาณระดับป้ายชื่อ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญที่คุ้มครองให้พ่อโชคดีเจอผู้ช่วยเหลือที่รู้หลักการทุกอย่างถูกต้องตัวเองประชุมอยู่ บางนา เวลาลูกโรงเรียนเลิกที่บางเขน เกิดเหตุกับพ่อที่ บางกอกน้อย น้องบรรเทาที่พาพ่อส่งไปค้นเบอร์จากทะเบียนประวัติที่เคยทำบัตรศิริราชไว้ให้พ่อแต่ยังไม่เคยใช้บริการ โทร.มาแจ้ง ตอนแรกไม่รับนึกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทร.มาถึงรอบที่ 4 จึงตัดสินใจรับ แล้วก็เอ๋อรับประทาน เดินออกมาโดยไม่ได้ลานาย โทร.ตามน้องชาย ประสานบรรเทาที่ส่งให้ช่วยดูแลอยู่เป็นเพื่อนพ่อก่อนไปถึง ฝากปั้นให้ตอยช่วยส่งกลับบ้าน กุศลผลบุญทำให้ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี คราวนี้โชคดีด้วยแรงบุญจริงๆ พ่อกลับมาพักที่บ้านไม่ยอมนอนดูอาการเพราะห่วงหมา ที่ออกจากบ้านไปกะไปซื้ออาหารให้หมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองด้วยเศียรเกล้า กราบขอบพระคุณทหารเรือพึ่งได้ทุกท่าน ในทุกพื้นที่ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดูแลในการช่วยเหลือค่ะ I own you one (life) #วีรบุรุษชุดขาว #ทหารเรือพึ่งได้ #อะไรที่ไม่เกิดกับคนอื่นมันจะเกิดกับเราเสมอ ขนาดตั้งรับแบบมีสติ ยังเกิดเรื่อง"