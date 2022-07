สยามพารากอน และไอคอนสยาม มอบประสบการณ์สุดประทับใจให้แฟนบอลแมตช์แดงเดือด

ที่สุดแห่งประสบการณ์เหนือระดับที่ สยามพารากอน และ ไอคอนสยาม มอบให้กับแฟนฟุตบอลแมตซ์แดงเดือดครั้งประวัติศาสตร์นอกเกาะอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียกับ “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยลูกค้า Top Spender ที่ช้อปผ่านแคมเปญ “Top Spender for THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ทั้ง 39 สิทธิ์ ต่างได้รับบัตรชมการแข่งขันแบบติดขอบสนาม (Exclusive Seat) และสนุกสนานไปกับเกมการแข่งขันตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย พร้อมเต็มอิ่มไปกับคอนเสิร์ต Red World Opening Live ‘Jackson Wang – Magic Man’ ที่ถูกครีเอทโชว์สุดพิเศษขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ส่วนผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมผ่านแคมเปญ THE RED SEAT บนแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp ก็ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกครั้งสำคัญเช่นกันสำหรับบรรยากาศรอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน คึกคักตั้งแต่ช่วงบ่าย ลูกค้าที่แฟนบอลของทั้ง 2 ทีม ต่างสวมเสื้อทีมพร้อมอุปกรณ์เชียร์แบบจัดเต็ม นอกจากนี้ภายในงานที่บูธ ONESIAM SuperApp ยังมอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมร่วมสนุกมากมายให้แก่แฟนฟุตบอลที่มาร่วมชมการแข่งขัน อาทิ ร่วมจับคูปองลุ้นรับลูกฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมลายเซ็น, เสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล, ร่วมหมุนวงล้อลุ้น VIZ Coin สะสมใน ONESIAM SuperApp พร้อมของพรีเมียมและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 20 คน จากโรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน ไปร่วมทำกิจกรรม Stadium Tour ชมห้องแต่งตัวของนักเตะทั้ง 2 ทีม ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์เหนือระดับสุดประทับใจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary ICON) ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์กิจกรรมการตลาดที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยหรือเป็นปรากฎการณ์ระดับโลกที่จะมอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง