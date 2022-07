กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าสร้าง Soft Power ร่วมกับร้านเฮเว่น ออน เอิร์ธ บาย ชั้นขนม เปิดตัวกิจกรรม Workshop ขนมไทยสำหรับโอกาสพิเศษ “ขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่”

วันนี้ (17 ก.ค.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโครงการ Thai Dishcovery Season 2 : “New Thai Dessert For New Gen” ขนมไทยที่ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยจับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สายการบินไทยสมายล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส จำกัด เพื่อร่วมมือปลุกกระแส Soft Power ความนิยมขนมไทย ตอกย้ำกระแสความนิยมต่อเนื่อง โดย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมร่วมลงมือทำกับคนรุ่นใหม่ Influencer และสื่อมวลชน ในรูปแบบเวิร์คช้อปขนมไทย เมนูที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยวิทยากร นายศัลย์ อิทธิสุขนันท์ เจ้าของร้าน เฮเว่น ออน เอิร์ธ บาย ชั้นขนม (Heaven On Earth By Chankanom) พันธมิตรขนมไทย ที่มีร้านขนมไทยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางวัฒนธรรมไทย-จีน บนถนนเยาวราช มาร่วมออกแบบแนวคิดกิจกรรม Workshop เมนูขนมไทยลุคใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ขนมไทยเพื่อคนที่เรารัก” โดยเลือกเมนู “ขนมดอกมะลิ” สัญลักษณ์แห่งความรักแบบไทยๆ มาใช้สาธิตให้ลงมือทำด้วยความละเมียดละไม แต่สนุกและแนะนำเทคนิคการตกแต่งรูปลักษณ์ให้กลายเป็นของขวัญที่มีสไตล์ แทนคำอวยพรได้ทุกเทศกาลพิเศษเพื่อมอบให้คนพิเศษที่เรารัก วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดกระแส การนำขนมไทยมาแทนการใช้เบเกอรี่อวยพรวันเกิด ปีใหม่ วันแม่ และวันพิเศษต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสืบสานค่านิยมวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไปได้ในทุกยุคทุกสมัย“ขนมดอกมะลิ” เป็นหนึ่งในสามเมนูคือ บัวลอยซ่อนหา บัวลอยแห้ง และขนมดอกมะลิ ที่ทางร้านเฮเว่นออนเอิร์ธ บายชั้นขนม ได้สร้างสรรค์ใหม่เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen สูตรขนมดอกมะลิไม่ซับซ้อน ใครๆ ก็ทำได้ ประกอบด้วย แป้งเค้ก น้ำตาลทราย กะทิ น้ำลอยดอกมะลิ ขั้นตอนการทำ จะนำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมให้เข้ากัน แล้วนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งได้ที่ จากนั้นพักแป้งให้เย็นแล้วนำแป้งไปหุ้มไส้ ก่อนจะจับจีบให้สวย ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นภูมิปัญญา ความประณีต ตามเอกลักษณ์ของขนมไทยลุคใหม่จะมีความหวานพอเหมาะสำหรับสายสุขภาพ สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปทางร้านยังมีขนมไทยที่หาทานยากอีกหลายชนิดให้ร่วมเรียนรู้อีกด้วย พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ เชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้ไปลิ้มลอง และร่วมกับถ่ายภาพโพสต์ และแชร์ ร่วมกันสร้าง Soft power ให้กับประเทศไทยของเรา ผ่านวัฒนธรรมทางด้านขนมไทยอีกด้วยคุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กิจกรรมเวิร์คช้อปขนมไทย และการออกแบบตกแต่งเพื่อเป็นของขวัญแทนคำอวยพรในทุกโอกาส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen ขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ เราต้องการตอกย้ำวัตถุประสงค์การยกระดับขนมหวานไทย หนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมให้กับขนมไทย ผ่านการประยุกต์เมนูดั้งเดิม ด้วยความคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ (New Thai Dessert For New Gen) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับประทานขนมหวานต่างประเทศ หรือใช้เบเกอรีต่างประเทศในวาระโอกาสต่างๆ ทั้งวันเกิด วันปีใหม่ รวมถึงวันแม่ในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะถึง อยากให้สร้างความพิเศษแทนความรักให้แก่คนที่เรารักด้วยขนมไทยโมเดิร์น ถ่ายรูปได้ไม่แพ้เบเกอรี หรือของขวัญอื่นๆได้อย่างแน่นอน เป็นการร่วมกันเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมทางด้านขนมไทยให้กระจายออกไปมากขึ้นจนกลายเป็น Soft power ตามที่เรามุ่งหวังต่อไป”นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “เทรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่างรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ นิยมท่องเที่ยวตามกระแส และร้านอาหาร ร้านขนมหวาน คาเฟ่ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่มีส่วนกระตุ้นต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยากออกเดินทาง ดังนั้นเมนูขนมไทยจากโครงการ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen จึงเป็นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่จะมาพลิกโฉมให้วงการขนมหวานของไทยเปลี่ยนแปลงไปนอกจากรูปลักษณ์ของขนมไทยที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่แล้ว วิธีการทำทุกขั้นตอน จนถึงการตกแต่งเป็นของขวัญแทนความรักก็น่าสนใจที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมในสื่อโซเชียล จะตอกย้ำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวสนใจเรียนรู้กับกิจกรรมเวิร์คช้อป สร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไทย และได้ลิ้มลองเมนูเหล่านี้ ถ่ายรูปโพสต์ลงบนสื่อออนไลน์ เพื่อให้ขนมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนยาวนานอีกด้วย”