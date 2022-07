ผอ.ศูนย์วิจัย ‘TranSIT’ ม.เกษมบัณฑิต ห่วงนักเรียน-คนข้ามถนน หวั่นอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นหลังเปิดเทอม

สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุจราจรทางถนนที่เกิดขึ้นมาก และในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เยาวชนและนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปขณะข้ามถนน ไม่เว้นแม้แต่การถูกรถชนขณะข้ามทางม้าลาย และอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนผลกระทบและอันตรายดังกล่าว ส่งผลให้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งและความปลอดภัยทางถนน ได้กล่าวกับผู้จัดการออนไลน์ว่า“ปัจจุบัน ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเปิดเทอมกำลังเป็นปัญหาที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก โดยเฉพาะยิ่งภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ให้มีเรียนและทำงานกันตามปกติได้ อย่างไรก็ตามยังมีอีกปัญหาการจราจรสำคัญที่เรากำลังมองข้ามไป ก็คือ ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไป-กลับสถานศึกษา และแม้แต่การเดินข้ามถนนในช่วงสั้นๆ ก็ล้วนมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้”ผศ.ดร.ภาวัต กล่าวด้วยว่า “แต่ละปีอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทำให้ประเทศไทยสูญเสียกว่า 2-3% ของ GDP ของประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งแม้ว่า ที่ผ่านมาหลายๆ หน่วยงานจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ แต่ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยกลับติดอันดับที่ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 36.2 คนต่อประชากรแสนคน หรือคิดเป็นประมาณ 60 คนต่อวัน โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่ถึงประมาณก็คือทั้งนี้เมื่อศึกษาลงในรายละเอียด พบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยด้านเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นหลักถึงร้อยละ 95 และปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร ก็คือ“แม้ว่าที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเร่งแก้ไขปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของทางข้ามม้าลาย ให้มีความเด่นชัด มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงมีเนินลูกระนาดเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วลง แต่หากเราสังเกตพฤติกรรมการขับขี่และใช้ความเร็วในบริเวณดังกล่าวก็จะพบว่า พฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วก็ยังคงเป็นเช่นเดิม ทั้งนี้ การออกแบบถนนให้เป็นระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ในหลักทางด้านวิศวกรรม เราสามารถออกแบบทางข้ามที่บังคับให้รถใช้ความเร็วที่เหมาะสม และชะลอความเร็วลงก่อนถึงทางข้าม เราสามารถทำเช่นนั้นได้ แต่การปรับปรุงทางถนนนั้นยังถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบจราจร ซึ่งสุดท้ายแล้วปัญหาที่แท้จริงยังเกิดจากคนที่มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นทางภาครัฐต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย การเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตขับขี่ (ยึดง่ายได้ยาก) ร่วมกับการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ถนน จึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัย” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย TranSIT ระบุและกล่าวเพิ่มเติมว่า“ในเวลานี้ ผมเป็นห่วงจริงๆ เพราะว่าเปิดเทอมแล้ว และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายทำให้เกิดความตระหนักในความสูญเสียต่อสังคมที่ชัดเจนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใกล้ตัว ดังนั้น เราต้องมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ชีวิตของลูกหลานคนไทยควรให้ความสำคัญ ในเรื่องของการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย จักรยานยนต์ปลอดภัย สำหรับการออกแบบทางข้ามก็ควรจะทำให้ปลอดภัยมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งจะให้ผู้สูงอายุเดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนคงก็ไม่ไหวหรอกครับ เพราะฉะนั้น ‘ทางข้าม’ ควรเป็นมิตรกับคนใช้ถนนทุกกลุ่ม สิ่งนี้ผมมองว่าสำคัญ”“เราต้องเน้นเรื่องของ ‘อารยสถาปัตย์’ ‘การออกแบบเพื่อคนทุกคน’ Universal Designผมมองว่าประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจ เป็นสิ่งที่ควรทำ”ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง ทั้งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และปัญหาการจราจรติดขัด โดยที่ผ่านมา ศูนย์ TranSIT ได้ดำเนินการให้การบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งให้กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศูนย์ TranSIT ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 7 ด้วยแนวคิดในการส่งมอบองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ 3 ข้อหลัก คือ 1.การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจราจรและขนส่ง 2.การฝึกอบรม/ให้ความรู้ด้านการจราจรและขนส่ง 3.การให้บริการวิทยาการด้านการจราจรและขนส่งแก่หน่วยงานและชุมชน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงาน”จากผลงานที่หยิบยกมาเบื้องต้น จึงเห็นได้ว่าได้ดำเนินโครงการ สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งเพื่อมุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหาจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องเมื่อถามว่า มีสิ่งใดอีกบ้างที่ ‘TranSIT’ จะดำเนินการในปีนี้ผศ.ดร.ภาวัต กล่าวว่า “ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ซึ่งได้เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และตอนนี้ศูนย์ TranSIT มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และจากประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับหลายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เรายังมีแผนในการจัดการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งทั้งแบบ Degree และ Non degree ให้กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรายังเป็นองค์กรแม่ข่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องให้กับวิศวกร ภายใต้การกำกับของสภาวิศวกรอีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรเข้าไปในหลักสูตรระดับปริญญาโท วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม และในปัจจุบันทางศูนย์ TranSIT เองก็ได้มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งงบประมาณหรือทุนส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากงบวิจัย เราก็จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปครับทั้งหมดนี้ เราพยายามพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ TranSIT เพื่อเป็น ‘สถาบัน’ ที่มีครบทุกมิติทั้งการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัยและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เพื่อกระจายความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น ก็อยากจะทำให้ได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่สังคมให้ได้มากที่สุดครับ”ผศ.ดร.ภาวัต ระบุก่อนจะฝากทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจว่า“วันนี้เราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยทางถนนถือเป็นเรื่องที่ยาก ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญและแก้ปัญหาให้ถูกจุด ... เด็กนักเรียนต้องเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย ทางม้าลายไม่ควรจะมีการชนคนเกิดขึ้น ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การออกแบบถนนในเมืองจะต้องทำให้รถยนต์ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยรอบ การแก้ปัญหาพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การขับรถย้อนศร เป็นต้น ซึ่งทางเจ้าหน้าตำรวจเองก็มีภาระหน้าที่มากอยู่แล้ว ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ในต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีการใช้กล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเร็วมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประเด็นเรื่องใบขับขี่ก็ควรต้องให้มีความยากในการได้มา แล้วก็ต้องยึดได้ง่ายหากมีการกระทำผิดกฎจราจรและควรจะมีบทลงโทษที่เหมาะสม”“ผมมองว่านอกจากด้านวิศวกรรม (Engineering) เราต้องเน้นแก้ที่ ‘คน’ ... การให้ความรู้ (Education) เรื่องการจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ”………………………………ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา และ ปริญญาโท วศ.ม.โยธา (ขนส่ง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมขนส่ง จาก Asian Institute of Technology (AIT)รับผิดชอบการสอนวิชา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมทางหลวง การจัดการขนส่ง และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น• “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีมาก” พ.ศ.2562, ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน มีผลงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)• รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต• รางวัล Best Presentation: Paper presented at The 36st International and National Conference of Engineering: INCEE#12, Nakornnayok, Thailand.• และรางวัลผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนจากหลายหน่วยงาน