โมเดลของกสทช.วิเคราะห์การรวมธุรกิจ0ระหว่าง TRUE และ DTAC เหตุใดไม่สะท้อนความเป็นจริง

ผู้เล่นไม่ได้มีแค่สามราย การละเลย NT ทำให้การประเมินผลคลาดเคลื่อน และลดความสำคัญของ NT ลง

โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปไม่ได้ที่ค่าบริการมือถือจะสูงขึ้นหลังควบรวม TRUE และ DTAC ตามผลการศึกษา กสทช. เพราะเกินเพดานราคาที่ กสทช. กำหนดตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC โดยใช้โมเดล Merger Simulation และ Upward Pricing Pressure (UPP) และแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (CGE Model) ระบุว่า หลังควบรวมค่าบริการโทรศัพท์มือถือประเภทเสียงต่อนาทีของผู้ประกอบการทั้ง 3 ค่ายในกรณีที่ไม่มีการฮั้วกันนั้นค่าบริการจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 10.79% แต่หากมีการฮั้วกัน ค่าบริการจะเพิ่มโดยเฉลี่ยจะเป็น 202.30% จากราคาเดิมแต่เมื่อมาพิจารณาความเป็นจริงแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดและการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศปี 2562 กำหนดให้ค่าบริการมือถือประเภทเสียงต้องไม่เกิน 60 สตางค์ต่อนาที ซึ่งปัจจุบันค่าบริการมือถือประเภทเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 55 สตางค์ต่อนาที ซึ่งยังต่ำกว่าราคาเพดานอยู่ 5 สตางค์ต่อนาที หรือคิดเป็นประมาณ 9.76% ของราคาปัจจุบันนั่นเอง พูดง่าย ๆ ว่าราคาค่าบริการจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นเกิน 9.76% จากราคาที่เป็นอยู่ได้สรุปคือ หลังการควบรวม TRUE และ DTAC ค่าบริการโทรศัพท์มือถือจะสูงขึ้นตามผลการศึกษา กสทช. นั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย นอกเสียจากว่า กสทช. จะเป็นผู้ลดอัตราเพดานราคาลงมาเอง ทั้งนี้ค่าบริการจะสูงขึ้นหรือไม่นั้น ไม่ได้เกิดจากการควบรวมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านต้นทุน จึงกล่าวได้ว่าผลการศึกษา กสทช. ยังไม่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับราคาค่าบริการโทรคมนาคมหลังการควบรวมที่ได้นำเสนอองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จำนวน 10 ผลงาน โดยผลงานวิจัยครึ่งหนึ่งวิเคราะห์พบว่าค่าบริการเพิ่มขึ้นหลังควบรวม แต่ผลงานวิจัยอีกครึ่งหนึ่งกลับพบว่าไม่มีการขึ้นราคาค่าบริการหลังการควบรวม ดังนั้นจึงไม่สามารถฟันธงได้ว่าการควบรวมจะส่งผลต่อการขึ้นราคา แต่ในทางกลับกัน ผลการศึกษางานวิจัยด้านผลของการกระจุกตัวของตลาดต่อการลงทุนทั้งหมดพบว่าเมื่อควบรวม จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมและบริษัท นำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี และการเพิ่มคุณภาพของบริการในอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ ผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่ได้คำนึงถึงผู้เล่นในตลาดที่ครบทุกรายในอุตสาหกรรม ทั้ง ๆ ที่เป็นที่ทราบดีว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออินเทอร์เน็ตก็ดี ผู้ประกอบการไม่ได้มีเพียงแค่ AIS DTAC และ TRUE เท่านั้น แต่ยังคงมี NT และ MVNOs รายอื่นอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกระบุในรายงานของ กสทช. เช่น รายงานสถานภาพตลาดโทรคมนามคมอย่างต่อเนื่องการละเลยผู้เล่นเหล่านี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการคำนวน การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ราคาค่าบริการ อีกทั้งยังเป็นการละเลยการเร่งพัฒนาบริษัท NT ให้สามารถแข่งขันได้เต็มประสิทธิภาพของตนเองทั้งนี้แม้ว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT จะมีสัดส่วนตลาดน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนรายอื่น แต่ก็มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความถี่ เงินสด และกำลังคน อีกทั้งในปัจจุบันก็ยังมีรูปแบบการให้บริการด้วยโมเดล MVNO กสทช. ควรออกมาตรการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ NT เร่งใช้ศักยภาพที่มีเพราะหากไม่สามารถแข่งขันได้ นั่นหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ต้นแบบผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับโลกที่มาจากรัฐวิสาหกิจนั้นมีให้เห็นมากมาย เช่น Nippon Telegraph and Telephone (NTT) ของประเทศญี่ปุ่น และ Deutsche Telecom AG ของประเทศเยอรมนี ที่นอกจากจะสามารถแข่งขันได้แล้วยังสามารถเป็นผู้นำตลาดในระดับโลกได้อีกด้วยกล่าวโดยสรุปคือ การที่ กสทช. ไม่ได้พิจารณาผู้เล่นให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้รวม NT เข้ามาอยู่ในการศึกษา ทั้งที่ NT เป็นมีทรัพยากรและศักยภาพในการพัฒนาอย่างมาก ทำให้ผลลัพธ์ของการศึกษาดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังทำให้เกิดข้อสงสัยถึงบทบาทในการผลักดันบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติให้สามารถแข่งขันได้ ที่ กสทช. ควรทำ กลับถูกมองได้ว่าละเลยไปดัวยกระบวนการคิดผ่านโมเดลการศึกษาของ กสทช.เอง