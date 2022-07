น้ำพริกจากบ้านนาสู่มหานคร เสิร์ฟวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาร่วมสมัย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “น้ำพริกเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ตกทอดตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จุดเด่นไม่เพียงรสจัดถูกปากคนไทย แต่ยังปรุงง่าย และนำพืชพรรณธัญญาหารในท้องถิ่นมาปรุงร่วมด้วยไม่จำกัด ด้วยเหตุนี้ในแต่ละชุมชนจึงมีสูตรน้ำพริกเฉพาะของตัวเองสืบทอดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนน้ำพริกและปลาร้าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี 2555 ในปี 2565 จึงเป็นวาระครบ 10 ปีโครงการ The journey of น้ำพริกจากบ้านนาสู่มหานคร เป็นการร่วมงานกับภาคเอกชน Find Food Marketplace คัดสรรน้ำพริกท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆ กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือเพียง 20 ตำรับที่โดดเด่น จากนั้นนำมาให้เชฟจากร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพมหานครออกแบบสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ชูไฮไลต์จากน้ำพริกของชุมชน นำเสนอในมิติใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักกินยุคใหม่ในเมือง ให้ได้ลองกิน ได้ทำความรู้จักกับเรื่องราวของน้ำพริกจากบ้านนาซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชุมชน ที่คนรุ่นใหม่ในเมืองอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน โครงการนี้เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิดเป็นคุณค่าใหม่ที่ร่วมสมัยให้คนทุกเจเนอเรชันได้เห็นคุณค่า หากน้ำพริกจากบ้านนาได้เป็นที่รู้จักของคนเมือง ชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ครอบครองสูตรน้ำพริก อันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและเต็มใจที่จะรักษาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป”นายจักรพงษ์ ชินกระโทก ประธานกรรมการบริหารบริษัท Find Food Marketplace เปิดเผยว่า “เชฟจากร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพมหานคร 20 ร้าน กลุ่มร้านอาหารไทย ได้แก่ ร้านอรรถรส ร้านท่าอรุณ ร้าน The Local by Oam Thong Thai Cuisine ร้านส่งเสริมโภชนา ร้าน ณ บวร ร้านคนชง คนปรุง ร้าน Charm Garden ร้านเตี๋ยวเหอะ ร้านบ้านหญิง ร้านไทยนิยม ร้านอบอวล ร้านแสนสำราญที่แสนแสบ ร้านอาหารยามเย็น ร้านกำกิ๋นสุก ร้านขมิ้น ร้านบ้านฉลอง ร้านสปาเก็ตตี้เฮ้าส์ ประชาชื่น กลุ่มร้านอาหารนานาชาติ ได้แก่ และร้าน Honmono Sushi ร้าน Masion Saigon ร้านอาหารอิตาเลียน ได้แก่ ร้าน Le Khwam Luck โดยได้ร่วมกันสร้างสรรค์ “น้ำพริกจากบ้านนา” เปิดตัวเป็นเมนูใหม่เผยโฉมให้คนเมืองได้ลิ้มลองภูมิปัญญาวัฒนธรรมความอร่อยจากท้องถิ่นไทย นักชิมสามารถสัมผัสมิติใหม่ด้านรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยจะเลือกไปรับประทานที่ร้านอาหารหรือจะสั่งผ่าน Food Delivery ของแต่ละร้านก็ได้ นอกจากนี้ หากต้องการลิ้มรสชาติน้ำพริกต้นตำรับ สามารถสั่งได้ที่ Find Food Marketplace - วัตถุดิบต้นทาง ผ่านไลน์ ออฟฟิเชียล แอ็กเคานต์ @findfood19 ได้ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2565”สำหรับ 20 เมนูที่เชฟสร้างสรรค์ขึ้นจากน้ำพริกต่างๆ ประกอบด้วย1. ไข่ม้วนล่องใต้ โดยร้านอรรถรส สร้างสรรค์จากน้ำพริกชุบไข่ปูย่าง ชุมชนคลองกำ จ.กระบี่, 2. เปาะเปี๊ยะน้ำพริก โดย ร้านท่าอรุณ สร้างสรรค์จากน้ำพริกปลาร้าคั่ว ท่องเที่ยววิถีชุมชนปะโค จ.หนองคาย, 3. น้ำพริกหลน โดยร้าน ณ บวร สร้างสรรค์จากน้ำพริกกุ้งจ่อมสมุนไพร จากบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, 4. น้ำพริกกุ้งอ่อง ผักลวก โดย ร้านกำกิ๋นสุก สร้างสรรค์จากน้ำพริกกุ้ง ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด, 5. น้ำพริกไข่เค็มกุ้งสด โดย ร้าน The Local by Oam Thong Thai Cuisine สร้างสรรค์จากน้ำพริกสะดุ้ง ชุมชนบ้านเขาพระ จ.สุพรรณบุรี6. น้ำพริกหัวกระทือคั่วปลาแซลมอนทรงเครื่อง โดย ร้านยามเย็น สร้างสรรค์จากตำรับน้ำพริกหัวทือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา จ.นครศรีธรรมราช, 7. พล่าเนื้อน่องลายน้ำพริกไปนา โดย ร้านไทยนิยม สร้างสรรค์จากน้ำพริกไปนาจากบ้านแหลมสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี, 8. Sandwich Sushi โดย ร้าน Honmono Sushi สร้างสรรค์จากน้ำพริกปลาป่นไทท่าวัด ชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ จ.สกลนคร, 9. บั๋นหมี่ทอดมันปลาน้ำพริกมันปู โดย ร้าน Masion Saigon สร้างสรรค์จากน้ำพริกมันปูม้าจากอ่าวทองคำ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช 10. ฮกเกี้ยนลงเรือ โดย ร้านอบอวล สร้างสรรค์จากน้ำพริกลงเรือ ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-คลองเพล จ.นครราชสีมา11. Seafood Tagliatelle By น้ำพริกคั่วทราย ป้าแหลง โดยร้าน Le Khwam Luck Café สร้างสรรค์จากน้ำพริกคั่วทราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านชนเผ่าอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน, 12. สปาเก็ตตี้ตาแดงมาทุ่ง โดยร้านสปาเก็ตตี้เฮ้าส์ ประชาชื่น สร้างสรรค์จากน้ำพริกตาแดงมาทุ่ง ชุมชนบ้านทุ่งศรี จ.แพร่, 13. ระท้อนทรงเครื่อง โดยร้านแสนสำราญที่แสนแสบ สร้างสรรค์จากน้ำพริกชุบอานานัส ชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต, 14. ข้าวผัดน้ำพริกมะม่วงปลาทอดซอสมะขาม โดย ร้านคนชงคนปรุง สร้างสรรค์จากน้ำพริกมะม่วงเบา ชุมชนโต๊ะลางา จ.ปัตตานี, 15. ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งกั้ง โดย ร้านส่งเสริมโภชนา สร้างสรรค์จากน้ำพริกกั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด จ.ตราด16. ข้าวแมวเหมียวคลุกพริกเกลือกุ้งทะเล โดย ร้าน Charm Garden สร้างสรรค์จากน้ำพริกเกลือกุ้งแห้ง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ จ.ตราด, 17. ข้าวเหนียวผัดไข่คั่วแจ่วบองคอหมูย่าง โดย ร้านบ้านหญิง สร้างสรรค์จากแจ่วบอง ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านท่าเรือ จ.นครพนม, 18. ข้าวผัดน้ำพริกคั่วหมูตะลุยเพลิง โดย ร้านเตี๋ยวเหอะ สร้างสรรค์จากน้ำพริกคั่วหมูแม่ย้ง ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีนครชุม จ.กำแพงเพชร, 19. สำรับ Set menu โดย ร้านขมิ้น สร้างสรรค์จากน้ำพริกนรกปลาลูกเบร่ ชุมชนบ้านชายคลองปากประ จ.พัทลุง และ 20. ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด โดย ร้านอาหารใต้บ้านฉลอง สร้างสรรค์จากน้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา จ.ภูเก็ต