MEA แจ้งการกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้า TOU ในวันหยุดราชการประจำปี 2565 เพิ่มเติม

MEA แจ้งการกำหนดช่วงเวลาอัตราค่าไฟฟ้า TOU ในวันหยุดราชการประจำปี 2565 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน MEA จึงกำหนดให้วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่- วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565- วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565- วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565เป็นช่วงเวลา Off-peak สำหรับอัตราช่วงเวลาของการใช้ Time of Use Tariff : TOU Tariffอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://www.mea.or.th/profile/110/268กรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้า TOU ปี 2565 MEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป